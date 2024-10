U katehezi na općoj audijenciji 16. listopada papa Franjo je istaknuo da nam Duh Sveti nudi vječni život te da nas misao na to, uz postojanu vjeru, oslobađa užasa pomisli kako sve završava nakon smrti. Na kraju audijencije spomenuo se ratom pogođenih zemalja: Ukrajine, Palestine, Izraela, Mjanmara te ponovno potaknuo da ne zaboravimo da je rat uvijek poraz

I ne zaboravimo ratom zahvaćene zemlje. Ne zaboravimo mučeničku Ukrajinu, Palestinu, Izrael, Mianmar. Braćo i sestre, ne zaboravimo da je rat uvijek, uvijek, poraz. Ne zaboravimo to i molimo za mir i borimo se za mir.



Poruka je to pape Franje sa samoga kraja jutarnje redovite audijencije srijedom koju je uvodno započeo katehezom i razmišljanjem o Duhu Svetome i njegovoj prisutnosti i djelovanju u životu Crkve. Podsjetio je, najprije, na prva tri stoljeća kada nije bilo potrebe za nekom eksplicitnom formulacijom vjere o Duhu Svetome.

U najstarijem Apostolskom vjerovanju – objasnio je - dodaje se da 'vjerujem u Duha Svetoga', bez nekakvog dodatnog pojašnjenja, ali krivovjerje je potaklo Crkvu da to ipak precizira. I godine 381. na Ekumenskom saboru u Carigradu definirao je božanstvo Duha Svetoga kao 'Gospodina i životvorca; koji izlazi od Oca i Sina. Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi; koji je govorio po prorocima'. Papa je o tome rekao:

Reći da je Duh Sveti 'Gospodin' bilo je, u biti, isto što i reći da On dijeli Božje 'gospodstvo', koje pripada svijetu Stvoritelja, a ne svijetu stvorenjâ. Najsnažnija izjava jest ta da mu se duguje istu slavu i klanjanje kao Ocu i Sinu. To je argument jednakosti u časti, drag sv. Baziliju Velikom, koji je bio glavni tvorac te formule.



Objasnio je i da je ta definicija bila polazišna točka za dalje. Te kada su nadvladani povijesni razlozi priječenja potvrde božanstva Duha Svetoga to će se početi naviještati u bogoslužju i teologiji.

Rekao je i da je zapadna Crkva tvrdnju da Duh Sveti 'izlazi od Oca' dopunila riječima 'i od Sina'. To je izazvalo spor koji je opet izazvao druge sporove i podjele između Crkve na Istoku i Crkve na Zapadu, no ono je danas u ozračju dijaloga izgubilo onu oštrinu i dopušta nadati nam se punom međusobnom prihvaćanju, rekao je Papa i skrenuo pozornost na najvažniju odrednicu Duha Svetoga u Vjerovanju, a to je da je On 'životvorac' – da daje život.

Gdje je u svemu tome velika i utješna vijest za nas? U tome da je život koji nam je darovao Duh Sveti život vječni! Vjera nas oslobađa užasa konstatacije da sve ovdje završava, da nema izbavljenja iz ralja patnje i nepravde koje suvereno vladaju zemljom.



Tu vjeru – zaključio je papa Franjo - njegujemo za one koji je, često ne svojom vlastitom krivnjom, nemaju i ne uspijevaju naći smisao svome životu. I ne zaboravimo zahvaliti Onome koji nam je, svojom smrću, dao taj neprocjenjivi dar!

(Vatican News - an)