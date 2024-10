"Duh Sveti osigurava univerzalnost i jedinstvo Crkve", podsjetio je papa Franjo u današnjoj katehezi na redovnoj audijenciji srijedom, održanoj na Trgu sv. Petra. U nizu kateheza o Duhu Svetom i Crkvi posebno je spomenuo Djela apostolska.

Kako je rekao Sveti Otac, neposredni učinak ispunjenja učenika Duhom Svetim na Pedesetnicu je da su "apostoli počeli govoriti drugim jezicima" i napustili Cenakul kako bi Isusa Krista navijestili mnoštvu.

Luka je želio istaknuti opće poslanje Crkve, kao znak novoga jedinstva među svim narodima. Možemo vidjeti dva načina na koja Duh stvara jedinstvo. S jedne strane usmjerava Crkvu prema van, kako bi mogla primiti sve veći broj ljudi i naroda; s druge strane okuplja je u sebi kako bi učvrstio postignuto jedinstvo. Uči je širenju u univerzalnosti i okupljanju u jedinstvu – to je misterij Crkve.



Drugo djelovanje Duha Svetoga – ono koje stvara jedinstvo – opisano je u 15. poglavlju Djela apostolskih, u događaju takozvanog Jeruzalemskog sabora.

Problem je kako postići da postignuta univerzalnost ne ugrozi jedinstvo Crkve. Duh Sveti ne donosi jedinstvo uvijek iznenada, čudesnim i odlučnim zahvatima, kao na Pedesetnicu. On to čini – i to u većini slučajeva – diskretnim radom, poštovanjem vremena i ljudskih razlika, prolaskom kroz ljude i institucije, molitvom i razgovorom. Na sinodski način, rekli bismo danas.



Podsjećajući na riječi sv. Augustina koji kaže da je "Duh Sveti za tijelo Kristovo, koje je Crkva, ono što je duša za ljudsko tijelo", Papa je istaknuo da Duh Sveti ne ostvaruje jedinstvo Crkve izvana i ne zapovijeda nam samo da budemo ujedinjeni, nego je On sam "veza jedinstva".

Jedinstvo Crkve je jedinstvo među ljudima i ne postiže se za stolom, nego u životu. Svi želimo jedinstvo i želimo ga od srca; ali to je toliko teško postići da su, čak i unutar braka i obitelji, zajednica i sklad među stvarima koje je najteže postići, a još teže održati. Jedinstvo Pedesetnice, po Duhu, ostvaruje se kada nastojimo u središte staviti Boga, a ne sebe. Jedinstvo kršćana gradi se i na taj način: ne čekajući da drugi stignu do nas tu gdje jesmo, nego zajedničkim hodom prema Kristu.



"Molimo Duha Svetoga da nam pomogne biti oruđem jedinstva i mira", zaključio je Sveti Otac i pozvao na svakodnevnu molitvu krunice, te vjernike potaknuo da u nju uključe narode napaćene Ukrajine, Palestine, Izraela, Mjanmara i Sudana.

(Vatican News - hjb)