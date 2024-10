Papa Franjo imenovao je gospićko-senjskim biskupom mons. Marka MEDU, dosadašnjeg generalnog vikara Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj. Donosimo njegov životopis.

Mons. Marko Medo rođen je 10. ožujka 1972. godine u Strupniću, općina Livno, Banjolučka biskupija. Osnovnu školu pohađao je u svom rodnom mjestu Strupniću. Godine 1987. ušao je u sjemenište franjevaca trećoredaca glagoljaša u Zagrebu. Od 1987. do 1991. pohađao je Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu. Vrijeme novicijata, od 1991. do 1992., proveo je u franjevačkom samostanu u Zadru. Od 1992. do 1997. studirao je filozofiju i teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Godine 2007. stekao je magisterij iz pastoralne teologije na Institutu Redemptor hominis pri Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu. Za svećenika je zaređen u zagrebačkoj prvostolnici 27. lipnja 1998. godine.

Službe i dužnosti:

1998.-2002.: župni vikar u Belišću i Kloštru Podravskom;

2002.-2011.: tajnik provincije i odgojitelj sjemeništaraca, promotor za duhovna zvanja, član Uprave provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša u Zagrebu;

2011.: imenovan vojnim kapelanom pri vojnoj kapelaniji MORH-a u Zagrebu;

2013.: prva misija u Afganistanu, u dva navrata, u razdoblju od šest mjeseci, obnašao je dužnost vojnog kapelana u Afganistanu pri Hrvatskom kontingentu u NATO misiji;

2014.-2015.: uz službu vojnog kapelana, bio je župnik Župe bl. Alojzija Stepinca i gvardijan samostana Krista Kralja u Ogulinu;

2. studenoga 2015.: inkardiniran je u Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj;

2016.-2018.: uz službu vojnog kapelana, obnašao je službu biskupskog vikara za pastoral MORH-a i OSRH;

27. ožujka 2018.: imenovan je generalnim vikarom Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, a tu je službu obnašao sve imenovanja biskupom;

2021.-2023.: uz službu generalnog vikara Vojnog ordinarijata u RH, obnašao je također i službu vojnog kapelana na Hrvatskome vojnom učilištu u Zagrebu.

U Vojnom ordinarijatu član je raznih vijeća i službi. U Hrvatskoj biskupskoj konferenciji bio je član Vijeća za pastoral obitelji. Osim hrvatskog, govori talijanski i služi se engleskim i njemačkim jezikom.