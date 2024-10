Ukrajinski će predsjednik Zelenskij 11. listopada biti primljen u audijenciju u Vatikanu. Bit će to treći put da Predsjednika prima papa Franjo; posljednji ga je put primio u svibnju 2023. godine. Potom je održan bilateralni susret tijekom sastanka skupine G7 u Apuliji. U međuvremenu bilo je javnih i privatnih kontakata i apela te misija kardinala Zuppija u okviru koje se zadržao i u Kijivu, i susret predsjednika Zelenskija s državnim tajnikom kardinalom Parolinom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij doći će u Vatikan, po treći put u audijenciju kod pape Franje. Priopćio je to Tiskovni ured Svete Stolice, napominjući da je susret zakazan za petak, 11. listopada, u 9 sati i 30 minuta. Susret Pape s čelnikom te države, napaćene zbog sukoba koji traje više od dvije i pol godine, održat će se sedamnaest mjeseci nakon posljednjega susreta u maloj dvorani Dvorane Pavla VI. u Vatikanu, održanoga 13. svibnja 2023. godine. Tijekom četrdeset minuta razgovora, Papa je tada zajamčio stalnu molitvu za zemlju koju nije nikada zaboravio u svojim javnim apelima i neprestanim zazivima za mir.

Posljednja audijencija u Vatikanu u svibnju 2023.

Obojica su se – kako je tada objavljeno u priopćenju iz Vatikana – složili da je potrebno nastaviti s humanitarnim naporima za potporu stanovništvu, a Papa je posebno istaknuo hitnu potrebu za 'gestama čovječnosti' prema najosjetljivijim osobama, nevinim žrtvama sukoba. Predsjednik Zelenskij – koji je toga dana razgovarao također s monsinjorom Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama – putem objave na platformi X ponovno je Papi izrazio zahvalnost za njegovu osobnu pozornost prema tragediji milijunā Ukrajinaca te potvrdio da je s papom Franjom razgovarao o desetcima tisuća deportirane ukrajinske djece koju uz “sve napore” valja vratiti kući. Dodao je da je tražio da se osude ruski zločini u Ukrajini i da je govorio o "Formuli mira" kao jedinom učinkovitom algoritmu za postizanje pravednoga mira, predlažući pristupanje njezinoj provedbi.

Kontakti od izbijanja rata i bilateralni susret na sastanku skupine G7

Predsjednik Zelenskij prvi je put ušao u Apostolsku palaču u Vatikanu 8. veljače 2020., kada je nad Europom počela lebdjeti opasnost od pandemije bolesti Covid-19, a rat se činio poput sablasti koja je ograničena samo na istočni dio Ukrajine. Od prvog ruskog bombaškog napada na Kijiv, bilo je nekoliko kontakata s Papom, među kojima pisma i telefonski pozivi. Jedan od njih bio je 28. prosinca 2023. povodom božićnoga čestitanja i ponovnoga izražavanja nade u "pravedan mir za sve nas".

Godinu i pol nakon izbijanja sukoba, predsjednik Zelenskij – koji više nije bio izoliran kao u prvim mjesecima – vratio se putovanjima te u svibnju prošle godine obuhvatio nekoliko europskih prijestolnica, uključujući Rim i Grad Vatikan. Ove je godine, u lipnju, zajedno sa šefovima država i vlada sudjelovao na summitu G7 u mjestu Borgo Egnazia, u talijanskoj Apuliji, te tom prilikom imao privatni bilateralni susret s Papom.

Papa Franjo i predsjednik Zelenskij u Apuliji u lipnju 2024.

Misija kardinala Zuppija

Od audijencije u svibnju 2023. do danas Papa je uputio brojne apele, posebno za razmjenu zarobljenika i za mirno rješenje za Ukrajinu. Tu je bila i misija kardinala Mattea Marije Zuppija, usmjerena na ublažavanje napetosti u sukobu u Ukrajini, u nadi, koju Sveti Otac nije nikada odbacio, da bi to moglo potaknuti put prema miru. Između lipnja i srpnja predsjednik Talijanske biskupske konferencije otišao je kao Papin izaslanik u Kijiv – gdje se susreo s predsjednikom Zelenskijem – zatim u Moskvu, Washington i Peking, sastajući se s političkim i crkvenim predstavnicima. Misija kardinala Zuppija, kako je više puta potvrdio i državni tajnik kardinal Pietro Parolin, pokrenula je "mehanizam" za razmjenu zarobljenika i povratak djece u domovinu. Mehanizam koji je spor, ali napreduje i koji je doveo do konkretnih rezultata kao što je oslobađanje dvojice redovnika redemptorista, Ivana Levytskog i Bohdana Helete, uhićenih u studenom 2022. godine. Rusija ih je pustila na slobodu u razmjeni zarobljenika s Ukrajinom 29. lipnja ove godine. Rezultat je to za koji je predsjednik Zelenskij zahvalio, među ostalima, Svetoj Stolici za napore uložene da se te osobe vrate kući.

Susret s kardinalom Parolinom

Tu je zahvalnost ukrajinski Predsjednik izrazio i kardinalu Parolinu, koji je u srpnju ove godine otputovao u Ukrajinu povodom slavlja u marijanskom svetištu Berdičivu. Tom se prigodom vatikanski državni tajnik zaustavio u Kijivu gdje ga je primio predsjednik Zelenskij kojemu je ponovno istaknuo Papinu blizinu i zauzimanje u pronalaženju pravednoga i trajnoga mira za napaćenu Ukrajinu. Tijekom susreta ukrajinski je Predsjednik kardinalu dodijelio i visoko državno odličje, Orden zasluga.

