Papa mladima u Singapuru: Budite hrabri, izađite iz „zone komfora“

Posljednji događaj Papinog 45. apostolskog putovanja bio je međureligijski susret s mladima u Singapuru, gdje ih je potaknuo neka rade prema jedinstvu, da budu odgovorni građani i neka prenose ono što su naučili budućim generacijama.

Okupljeni u katoličkoj školi u Singapuru, 600-injak je mladih iz 50 različitih škola, međureligijskih i religijskih organizacija sudjelovalo na susretu sa Svetim Ocem. Tijekom susreta, mladi su dali „Zavjet buduće generacije za rad za jedinstvo i nadu“. Nakon Papinog govora i prije molitve u tišini, obvezali su se biti „svjetionici jedinstva i nade“ te da će promicati suradnju i prijateljstvo koje njeguju skladan suživot između ljudi različitih uvjerenja.

Svoja svjedočanstva podijelili su mladi hinduist, sikh i katolik te ih je Papa ohrabrio na njihovom osobnom vjerničkom putu, no pozvao ih je i na zajednički hod prema općem dobru.

U svom spontanom obraćanju mladima, Papa ih je pozvao da ostave svoje „zone komfora“, te da imaju hrabrosti ići naprijed i nuditi konstruktivne kritike. Ako kao mladi ljudi znaju imati dijalog, to će znati učiniti i kao odrasli, kao građani. Primijetio je i kako tijekom povijesti diktature su najprije oduzimale dijalog.

Nadalje, ohrabrio ih je neka riskiraju i budu uključeni u svijet. „Ne bojte se“, kazao je, dodajući kako je strah diktatorski stav koji „može paralizirati“. Osvrnuo se i na to kako će mladi, kao i svi ostali, neizbježno pogriješiti, no ono što je važnije je znati to prepoznati i početi ispočetka.

Dotaknuvši se ozbiljnog problema zlostavljanja, Papa je poručio: „Budući da imamo vlastite nedostatke, moramo poštovati ​​nedostatke drugih. Ovo je važno. Zašto ovo govorim? Jer prevladavanje ovih stvari pomaže onome što radite, međureligijskom dijalogu, jer se međureligijski dijalog gradi uz poštovanje drugih“.

Papa je u svom govoru također pohvalio mlade i njihov međureligijski dijalog te je istaknuo kako su „sve religije put do Boga“. „To su poput različitih jezika, različitih idioma, kako bismo tamo došli. Ali Bog je Bog za sve“. Upravo stoga, naglasio je, „Svi smo mi djeca Božja“.

U svom obraćanju dotaknuo se i tehnologije i društvenih mreža, o kojima je bilo riječ u svjedočanstvima mladih. Papa je poručio kako su to korisni alati, ali je upozorio mlade neka ne postanu njihovi robovi.

Na kraju, Papa je pozvao okupljene da mu se pridruže u zajedničkoj molitvi jedni za druge. Zamolio je neka Bog blagoslovi sve okupljene, te je mlade potaknuo da kada će biti stariji, bake i djedovi, prenesu djeci ono što su toga dana spomenuli.

(Vatican News - dcl - IKA)