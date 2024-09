Papa Franjo susreo se danas prijepodne s pastoralnim službenicima Crkve u Belgiji te ih potaknuo da utjelovljuju evanđeoske vrijednosti radosti i milosrđa, pa i unatoč bolnim iskustvima

Papin pohod Luksemburgu i Belgiji nastavljen je danas u bazilici Presvetoga Srca Isusova u Kukelbergu (Koekelbergu) susretom s biskupima, svećenicima i osobama posvećenog života. Njih je Papa podsjetio da su oni u Belgiji "Crkva 'u pokretu' koja pokušava preobraziti prisutnost župa u regiji te oživjeti formaciju laika." Potaknut pitanjima sudionika, u govoru se osvrnuo na tri riječi: evangelizacija, radost i milosrđe.

Prvi put kojim treba ići je evangelizacija. Promjene u našem vremenu i kriza vjere koju doživljavamo na Zapadu potaknula nas je da se vratimo onome što je bitno, naime evanđelju. Radosna vijest koju je Isus donio svijetu mora opet biti naviještena svima i moramo joj dopustiti da zasja u svoj svojoj ljepoti.



Kako je rekao Sveti Otac, "ova sadašnja kriza, kao i svaka druga, vrijeme je koje nam je dano da bi nas natjeralo na pitanja i promjenu. Ova nam kriza pokazuje da smo iz kršćanstva smještenoga u gostoljubivi društveni okvir prešli u kršćanstvo manjine, odnosno, kršćanstvo svjedočenja".

Druga riječ koju je Papa naglasio jest – radost.

Ovdje ne govorimo o prolaznim radostima, niti o prepuštanju načinima bijega od stvarnosti ili konzumerističkoj zabavi. Govorimo o većoj radosti koja prati i podržava naše živote, čak i u mračnim ili bolnim trenucima. Ovo je dar koji dolazi Boga. To je radost srca zahvaćenog evanđeljem. To je spoznaja da na našem dugom putu nismo sami i da nam je, čak i u situacijama siromaštva, grijeha i nevolje, Bog blizu. On brine o nama i neće dopustiti da smrt ima posljednju riječ.

Papa Franjo na susretu s belgijskim klerom i posvećenim osobama

Milosrđe je treća važna poruka koju je Belgijcima uputio papa Franjo:

Bog nam nikada ne ukraćuje svoju ljubav. To se ponekad može činiti 'nepravednim', kada smo suočeni s iskustvom zla. Mi primjenjujemo zemaljsku pravdu koja kaže: 'Tko čini zlo, mora platiti'.

Ipak, Božja je pravda veća: oni koji su pogriješili pozvani su ispraviti svoje nepravde. Ali njima je potrebna Božja milosrdna ljubav da bi izliječila njihova srca. Bog oprašta sve i Bog oprašta uvijek. Svojim milosrđem Bog opravdava nas; On nas opravdava dajući nam novo srce, i novi život.

Svetoga Oca poslijepodne očekuje susret sa sveučilištarcima u Velikoj dvorani Katoličkog sveučilišta u Louvainu te privatni susret s članovima Družbe Isusove na Učilištu sv. Mihaela.

Sutrašnji program predviđa svetu misu i Angelus na stadionu "Kralj Baudouin" u 10 sati te u 12 sati i 15 minuta oproštajnu svečanost u zračnoj luci Melsbroek i polazak Papinoga zrakoplova prema Rimu.

(Vatican News - hjb)