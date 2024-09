Papa papuanskom narodu: Bog je kompas našega života

Gospodin i vama danas govori: „Hrabro, ne boj se, papuanski narode! Otvori se! Otvori se radosti evanđelja, otvori se susretu s Bogom, otvori se ljubavi braće“, poručio je Sveti Otac papuanskom narodu drugog dana svoga pohoda Papui Novoj Gvineji te potaknuo vjernike da ne ostanu gluhi i nijemi na taj poziv

U propovijedi na misi slavljenoj u nedjelju 8. rujna na stadionu Sir John Guise u Port Moresbyju, drugog dana svoga pohoda Papui Novoj Gvineji, Papa je istaknuo važnost otvorenosti Bogu i evanđelju. Pozvao je zatim oko 35 tisuća okupljenih vjernika da se ne osjećaju dalekima od Boga i Gospodina. Nutarnja gluhoća i nijemost srca udaljuju nas od vjere, istaknuo je Sveti Otac.

Papa Franjo tijekom mise na stadionu u Port Moresbyju

Prva riječ koju nam Gospodin danas upućuje je: „Budite jaki, ne bojte se!“ (Iz 35, 4), poručio je Papa. „Prorok Izaija to govori svima koji su izgubljena srca. Na taj način on hrabri svoj narod i, čak i usred poteškoća i patnje, poziva ga da podigne svoj pogled prema gore, prema horizontu nade i budućnosti: Bog dolazi spasiti nas, On će doći i, u onaj dan, 'Sljepačke će oči progledati, uši će se gluhih otvoriti' (Iz 35,5)“, istaknuo je te dodao da se to proroštvo ispunilo u Isusu.

Dodao je da se u izvješću sv. Marka ističu se prije svega dvije stvari: udaljenost gluhog mucavca i Isusova blizina. „Daljina gluhog mucavca. Taj se čovjek nalazi u geografskom području koje bismo današnjim jezikom nazvali 'predgrađe'. Teritorij Dekapolisa nalazi se iza Jordana. No, taj je gluhonijemi čovjek doživio i drugu vrstu udaljenosti; daleko je od Boga i od ljudi jer nema mogućnosti komuniciranja: gluh je pa ne može čuti druge, nijem je pa ne može razgovarati s drugima. Taj je čovjek odsječen od svijeta, izoliran je, zarobljenik je svoje gluhoće i nijemosti i stoga se ne može otvoriti drugima za komunikaciju“, rekao je Papa.

Gospin kip na oltaru

To stanje gluhonijemosti možemo, dodao je Sveti Otac, čitati i u drugom smislu, jer se može dogoditi da budemo odijeljeni od zajedništva i prijateljstva s Bogom i s našom braćom kada je, više od naših ušiju i jezika, naše srce blokirano.

„Postoji unutarnja gluhoća i nijemost srca koji su povezani sa svim onim što nas zatvara u nas same, što nas zatvara prema Bogu, zatvara nas prema drugima: sebičnost, ravnodušnost, strah od preuzimanja rizika i uložiti svega sebe, ogorčenost, mržnja i taj se popis može nastaviti. Sve nas to udaljava: od Boga, od naše braće, a od nas samih i od radosti življenja“, istaknuo je.

Papa kruži stadionom u vozilu za golf i pozdravlja vjernike

Zatim je Sveti Otac istaknuo da Bog na tu udaljenost odgovara nečim sasvim suprotnim, Isusovom blizinom. Bog nam u svome Sinu želi pokazati prije svega ovo: da je On Bog koji je blizak, Bog koji je suosjećajan, koji se brine za naše živote, koji pobjeđuje sve udaljenosti. A u evanđeoskom odlomku, naime, vidimo Isusa kako odlazi na ta periferna područja, napuštajući Judeju, kako bi se susreo s poganima, naglasio je.

„Svojom blizinom Isus ozdravlja, ozdravlja nijemost i gluhoću tog čovjeka: kad se, naime, osjećamo udaljeni, ili se odlučimo držati na distanci - na distanci od Boga, od braće, od onih koji su drugačiji od nas - tada se zatvaramo u sebe same i na kraju se vrtimo oko sebe, gluhi na Riječ Božju i na vapaj drugih i, stoga, nesposobni razgovarati s Bogom i s drugima“, rekao je Papa te ohrabrio tamošnje stanovništvo, potaknuvši ga da se otvori Božjoj prisutnosti.

„A vi, braćo i sestre, koji živite u ovoj tako dalekoj zemlji, s Pacifika možda mislite da ste odvojeni, da ste odvojeni od Gospodina, odvojeni od ljudi, ali tomu nije tako: vi ste ujedinjeni, ujedinjeni u Duhu Svetom, ujedinjeni u Gospodinu i Gospodin svakom pojedinom od vas govori: 'Otvori se!' To je najvažnije: otvoriti se Bogu, otvoriti se braći, otvoriti se evanđelju i učiniti ga kompasom našega života“, naglasio je.

Gospodin i vama danas govori: „Hrabro, ne boj se, papuanski narode! Otvori se! Otvori se radosti evanđelja, otvori se susretu s Bogom, otvori se ljubavi braće“, poručio je Sveti Otac te potaknuo vjernike da ne ostanu gluhi i nijemi na taj poziv. „I neka vas na tom putu prati blaženi Giovanni Mazzucconi: usred mnogih nevolja i neprijateljstava donio je Krista među vas, da nitko ne ostane gluh na radosnu poruku spasenja, i da svatko može razriješiti jezik pjevajući ljubav Božju. Neka i vama danas bude tako“, zaključio je papa Franjo.

Papa Franjo i kardinal John Ribat, nadbiskup Port Moresbyja

Na kraju misnog slavlja, papa Franjo je izmolio molitvu Anđeo Gospodnji s okupljenim vjernicima. U obraćanju uz molitvu Angelusa, Papa je Blaženoj Djevici Mariji povjerio put Crkve u Papui Novoj Gvineji i na Salomonskim otocima.

„Neka vas Marija Pomoćnica - Maria Helpim uvijek prati i štiti: neka jača zajedništvo obitelji, uljepšava i hrabri snove mladih, podupire i tješi starije, neka tješi bolesne i patnike! I iz ove od Stvoritelja blagoslovljene zemlje želim s vama zazvati, po zagovoru Presvete Marije, dar mira za sve narode. Posebno to molim za ovo veliko područje svijeta između Azije, Oceanije i Tihog oceana. Mir, mir za narode i za stvoreni svijet. Recimo 'ne' ponovnom naoružavanju i izrabljivanju zajedničkog doma! Recimo 'dà' susretu naroda i kultura, 'dà' skladu čovjeka sa stvorenjima“, poručio je Papa te o liturgijskom spomenu Rođenja Marijina istaknuo da njegove misli idu prema svetištu u Lurdu koje je pogođenom poplavom.

(Vatican News - sa; hk)