Papa Franjo primio je u audijenciju u Vatikanu 300 službenika talijanske Financijske policije povodom 250. obljetnice njezina osnutka te ih potaknuo da budu blizu narodu, jer pravednost je potrebna, ali samo ljubav može iscijeliti: "Vi to doživljavate s prihvatom i spašavanjem migranata u opasnosti na Mediteranu, u hrabrim intervencijama povodom prirodnih katastrofa ili u borbi protiv 'trgovaca smrću' koji upravljaju trgovinom drogom“

Pravednost je potrebna, ali nije dovoljna kako bi popunila praznine koje samo besplatnost, milosrđe i ljubav mogu iscijeliti. Vi to doživljavate, primjerice, kada organizirate prihvat i pomoć migrantima u opasnosti na Mediteranu, u hrabrim intervencijama povodom prirodnih katastrofa ili u borbi protiv “trgovaca smrću” koji upravljaju trgovinom drogom. Tim je riječima papa Franjo naveo misije pune ljubavi na području djelovanja talijanske Financijske policije kada se danas, 21. rujna susreo s 300 policijskih službenika koje je primio u audijenciju povodom 250. obljetnice njezina osnutka.

Papa Franjo se obraća službenicima Financijske policije

Od pravednosti do besplatnosti

Spomenuvši lik svetoga Mateja – njihova zaštitnika, čiji se liturgijski spomen slavi upravo danas – „carinika" sve do Isusova poziva, Papa je istaknuo kako taj mladi skupljač poreza, ne samo da je prešao s logike profita na logiku pravednosti, nego je u Isusovoj školi došao u dodir s besplatnošću, shvaćenom kao ljudsku dimenziju, i upoznao dar sebe iz kojega proizlaze solidarnost, dijeljenje, uključivanje. Prije susreta s Kristom, Matej je predstavljao utilitaristički i beskrupulozni mentalitet, odan samo 'bogu novcu' – napomenuo je Papa te istaknuo:

I u naše vrijeme slična se logika odražava u društvenom životu, uzrokujući neravnoteže i marginalizaciju: od bacanja hrane – ali to je skandal: bacanje hrane je skandal! – od toga rasipanja do isključivanja građana iz ostvarivanja nekih njihovih prava.

Papa pozdravlja policijske službenike

Služiti općem dobru

Budući da države, osobito one izolirane na financijskoj ili globalnoj tržišnoj razini, mogu završiti kao žrtve tog sustava, pripadnici Financijske policije pozvani su svojim djelovanjem konkretno i svakodnevno služiti općem dobru, biti blizu ljudima, boriti se protiv korupcije i promicati zakonitost – napomenuo je Papa te upitao kako objasniti glad u svijetu danas, kada ima toliko rasipanja u razvijenim društvima? To je strašno – kazao je te ponovno istaknuo – Kad bi godinu dana prestali proizvoditi oružje, nestalo bi gladi u svijetu.

Obučavati mlade

Tako u borbi protiv korupcije odgovor nije samo u pravilima, nego u 'novom humanizmu' – istaknuo je Sveti Otac. Upravo kao što Isusov pogled uprt u Mateja govori da su ljudsko dostojanstvo i život središte života naroda, novom humanizmu možemo pridonijeti također obučavajući mlade koji žele ući u Financijsku policiju. Možda u početku samo traže posao, ali onda pronađu konkretnu obuku koja im, osim što im daje prijeko potrebna znanja i iskustva, postaje i edukacija za život i opće dobro – dodao je papa Franjo.

Predaja darova

Protiv privilegija

Djelovanje Financijske policije je – prema Papinim riječima - od primarne važnosti u nadziranju dužnosti svakog građanina da pridonosi, prema kriterijima pravednosti, potrebama države, bez favoriziranja najjačih, kao i u provjeri poštovanja propisa koji reguliraju djelovanje pojedinaca i poduzeća, u borbi protiv neprimjerene uporabe interneta i društvenih mreža, u naplati poreza, u borbi protiv rada na crno i premalo plaćenoga rada – što je skandal – ili u svakom slučaju koji vrijeđa ljudsko dostojanstvo.

Bogatstvo jedne nacije nije samo u njegovom bruto domaćem proizvodu (BDP), ono se nalazi u njegovom prirodnom, umjetničkom, kulturnom i vjerskom naslijeđu, i u osmijehu njegovih stanovnika, njegove djece. Jednom mi je šef jedne države rekao: “Ja imam jednu posebnu mjeru: osmijeh djece i starijih ljudi. Kad se oboje smiješe, stvari u društvu nisu tako loše".

Pripadnici Financijske policije u audijenciji kod pape Franje

Zamah solidarnosti

To potiče kreativnost, otvorenost prema svijetu. Vi sami, građani ste koji čuvate to bogatstvo Italije, ali spremni za odlazak u međunarodne misije. Potrebna je ta solidarnost prema drugima kao put do mira i kao nada za bolju budućnost! – istaknuo je na kraju papa Franjo.

