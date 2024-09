Kardinal do Carmo da Silva: Vjera Istočnog Timora ganula je Papu

Nadbiskup Dilija kardinal Virgílio do Carmo da Silva osvrnuo se na dio 45. Papinog apostolskog putovanja u okviru kojega je papa Franjo posjetio Istočni Timor: Papa nam je pomogao shvatiti da smo katolici sa svojim točno određenim identitetom, bez obzira na to koliko je zemlja mala

Povijesni je to događaj, slavlje za narod Istočnoga Timora, slavlje vjere za Katoličku Crkvu u zemlji – tim je riječima, u razgovoru za vatikanske medije, nadbiskup Dílija, kardinal Virgílio do Carmo da Silva, opisao posjet pape Franje toj azijskoj zemlji, koji je završio jutros, u srijedu 11. rujna, nakon dva intenzivna dana ispunjena susretima.

Kardinal se prisjetio posjeta svetoga Ivana Pavla II., koji je tu zemlju pohodio prije 35 godina kada je Díli bio glavni grad jedne indonezijske pokrajine, te istaknuo da je papa Bergoglio bio prvi papa koji je došao u Istočni Timor nakon osamostaljenja zemlje. Vlada, Crkva i cijeli narod pridonijeli su uspjehu tog posjeta – napomenuo je kardinal, ističući da je snaga vjere, prisutna u toj mladoj zemlji, ganula samog Papu i gotovo cijeli svijet.

Osvrćući se potom na plodove Papine prisutnosti, kardinal do Carmo da Silva je prije svega podsjetio na moto apostolskoga putovanja, koji glasi „Neka vaša vjera bude vaša kultura“, te istaknuo važnost odnosa između vjere i razuma. Tema je to – pojasnio je – koja je u posljednjih mjesec dana bila detaljno razmatrana također na akademskoj razini i među vladinim čelnicima. Osim toga, promatrajući dugi proces izgradnje zemlje, izgradnje novog identiteta kao nacije, timorski je nadbiskup istaknuo da je posjet rimskoga biskupa poslužio da se afirmira i potvrdi nacionalni identitet i da se vjernicima u Istočnom Timoru kaže da su, bez obzira na to koliko je zemlja mala, Timorci i katolici, i imaju svoj identitet. Nadamo se stoga da će se lokalno stanovništvo doista ukorijeniti u tim procesima kulturnoga identiteta i vjere – rekao je kardinal.

Na kraju, komentirajući posljednji govor pape Franje u Díliju – onaj kojim se jutros, 11. rujna, obratio mladima tijekom susreta u Kongresnom centru – kardinal do Carmo da Silva istaknuo je dvije vrlo snažne poruke koje je Papa uputio mladima. Prvo, da idu naprijed, da stvaraju buku, budu sretni i radosni. Druga je poruka da poštuju starije osobe, bake i djedove, te roditelje i djecu. Obje su poruke usmjerene na narod Božji – dodao je nadbiskup Dilija. Kada ćemo svi mi, kao i mladi i djeca, nastaviti njegovati takav stav u svojem srcu i poštovati ​​druge, vjerujem da će to biti veliki korak naprijed u stvaranju promjena. Započinje se već danas, nakon Papinog posjeta – rekao je na kraju kardinal do Carmo da Silva.

(Vatican News - bs; aa)