Kardinal Goh o Papinom pohodu Singapuru: Katolička Crkva doista je veleposlanica milosrđa i ljubavi Kristove

Singapurski nadbiskup kardinal William Seng Chye Goh se za vatikanske medije osvrnuo na Papin posjet tom otočnom gradu-državi, ističući njegovu poruku sklada i uključivanja.

Singapur je bila posljednja destinacija Papinog 45. apostolskog putovanja, u sklopu kojega je također posjetio Indoneziju, Papuu Novu Gvineju i Istočni Timor. U Singapuru, kao i u cijelome svijetu „neprestano odjekuju poruke Svetoga Oca“, koji u središte stavlja pozornost prema marginaliziranima, siromašnima, patnicima, ranjivima te poštovanje drugih religija, dostojanstva života, zaštitu obitelji i mladih, poticanje mladih na odvažnost pritom ne zaboravljajući na starije, poručio je kardinal.

Papa je svojim posjetom „sigurno oživio vjeru našeg naroda i okupio mnoge naše katolike da rade zajedno“, rekao je nadalje nadbiskup. Izrazio je nadu da će im to dugoročno „pomoći u izgradnji“ Crkve, kao i sinodski proces kako bi mogli „uistinu hodati zajedno, raditi zajedno i učiniti Crkvu u Singapuru živom, evangelizatorskom i misionarskom“.

Kardinal je naglasio kako je Papin posjet Aziji bio vrlo značajan i za nekatolike, „kako bi svijet shvatio ljepotu katoličke vjere“ i Crkve koja „istinski prihvaća i poštuje druge, Crkve koja traži iznad svega obranu onih koji su potlačeni i zaštitu društva za opće dobro svih“. Katolička Crkva „doista je veleposlanica milosrđa i ljubavi Kristove“, poručio je singapurski nadbiskup. Iz toga proizlazi i poziv na međureligijski dijalog. „Želimo mir, želimo sklad i želimo da ljudi rade zajedno i brinu jedni o drugima“, kazao je.

Osvrnuvši se na doprinos koju Crkva u Aziji može dati općoj Crkvi, kardinal Goh smatra da bi Zapad trebao „više naučiti“ od azijskog, kao i afričkog kontinenta, „gdje postoji toliko različitih kultura i također različiti oblici vladavine i kulturne vrijednosti“. „Za nas susret s Bogom nije nešto što se može svesti na slavljeničko iskustvo. Susret s Bogom je susret srcem“, kazao je. Primjerice, iako svi ljudi na susretu s Papom možda nisu slušali duge govore i duboka teološka učenja, ili pak čitali njegove enciklike, znaju da je on Božji čovjek. Kardinal smatra kako se Zapadu može pomoći u pronalasku ravnoteže između, kako on kaže, „mozgovnom“ znanju o Bogu te zaljubljenosti u Isusa. Ljubav je ta koja će im pomoći biti ujedinjeni. „To je razlog zašto apostoli, iako su toliko različiti jedni od drugih, različitih temperamenta, različitih stanja, svi vole Isusa“. Naime, „svatko je upoznao Njegovu ljubav i stoga mogu biti ujedinjeni“. Još jedan doprinos Crkve u Aziji koji primjećuje kardinal Goh je na području liturgije. Smatra da je važno poštovanje određenih dimenzija, no da Crkva „treba biti otvorenija i za inkulturaciju liturgije“, jer je to „način na koji ljudi žele izraziti svoju ljubav prema Bogu“.

Naposljetku, kardinal se prisjetio kako je Papa bio „zaista poput oca“. Iskazivao je očinsku ljubav „prema bolesnima, prema djeci, zaustavio je svoje vozilo samo kako bi blagoslovio malene i patnike. Vidio sam suze, nezadrživu radost ovih ljudi koji su imali veliku privilegiju da ih on blagoslovi. Posvuda sam vidio te emocije, posebno 12. rujna na nacionalnom stadionu na misi. Kada sam ušao, mogao sam vidjeti radost i ljubav koju su ljudi gajili prema Papi i kako je uistinu dirnuo i ganuo njihova srca“, poručio je singapurski kardinal.

(Vatican News - ct - ip - IKA)