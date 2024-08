Papa Franjo uputio poruku nevladinoj organizaciji Mediterranea Saving Humans

Papa Franjo poslao je poruku don Mattiji Ferrariju, kapelanu nevladine organizacije Mediterranea Saving Humans, čiji je brod, Mare Jonio, trenutno angažiran u SAR (Search and Rescue) misijama, u suradnji sa Zakladom Migrantes Talijanske biskupske konferencije

Najljepše želje i zahvala, sadržani su u poruci koju je papa Franjo poslao don Mattiji Ferrariju, kapelanu nevladine organizacije Mediterranea Saving Humans, koji se nalazi na brodu Mare Jonio, uz blagoslov posadi Mediterranee i Zaklade Migrantes. Molim za vas – napisao je Papa zahvaljujući toj nevladinoj organizaciji, koja se bavi spašavanjem migranata, za njezino svjedočanstvo, te zazvao Božji i Gospin blagoslov.

Papina poruka upućena don Mattiji Ferrariju

Prva zajednička misija

Grad Trapani na Siciliji polazište je misije SAR (Search and Rescue – potraga i spašavanje) koju je jučer, 23. kolovoza, pokrenula Mediterranea Saving Humans, humanitarna organizacija koju je osnovao Luca Casarini i koja od 2018. spašava osobe koje kreću na opasni prijelaz preko mora. To je prva misija organizirana zajedno sa Zakladom Migrantes Talijanske biskupske konferencije. Zahvaljujući potpori biskupā, tegljaču Mare Jonio – koji se rabi za operacije SAR organizacije Mediterranea – pridružit će se pomoćni brod koji prevozi druge volontere i medicinsko osoblje, kao i kulturnog posrednika i malu skupinu novinara.

Riječ je o pomoćnom brodu pripremljenom zajedno sa Zakladom Migrantes na kojemu su dva biskupijska ravnatelja pastoralnih ureda iz Fana i Caltanissette – objasnio je don Mattia Ferrari. To je još jedan dio suradnje s Crkvom koja traje godinama i koju čine prije svega brojni odnosi na različitim razinama, od župā preko biskupijā, do opće Crkve. Suradnja je to – dodao je kapelan Mediterranee – koja okuplja Crkvu i ljude dobre volje, koji dolaze iz brojnih različitih društvenih i kulturnih svjetova, a sjedinjuje ih zajednička duboka ljubav, kako upućuje evanđelje, prema našoj braći i sestrama migrantima.

To je put koji se ostvaruje zajedno – napomenuo je kapelan – također kroz spašavanje na moru i spašavanjem ljudi od brodoloma, od odbijanja; dajemo tijelo bratstvu, onom univerzalnom bratstvu koje ne može ostati apstraktna vrijednost, već mora postati tijelo kroz naša tijela, naše živote, naše odnose. Odlazak na more, dakle, znači i razbijanje tog zida cinizma i ravnodušnosti, kako bi se probudile savjesti, jer društvo je previše rastreseno te ne možemo i dalje tolerirati taj kontinuirani masakr brodoloma i odbijanja. Sve to trebamo prekinuti, a ne biti sudionici – istaknuo je don Mattia.

MIsija organizacije Mediterranea Saving Humans

Misija u tijeku

Vatikanski mediji nalaze se na brodu organizacije Migrantes, koji je zajedno s Mare Joniom isplovio iz Trapanija. Po napuštanju talijanskih voda, Mediterranea je dala dvije značajne informacije. Prvo, istaknula je da, s obzirom na sve češće zlostavljanje koje trpe migranti u Tunisu, neće više surađivati ​​s tuniskom obalnom stražom u operacijama potrage i spašavanja. To je stajalište već zauzela prema Libiji, iz istog razloga. Drugo, pozivajući se na upute talijanske Vlade koja je često naređivala iskrcaj migranata u lukama vrlo udaljenima od područja spašavanja, Mediterranea je najavila da neće više prihvaćati naloge za iskrcaj u lukama izvan Sicilije.

Iako je ovo njihov prvi službeni zajednički pothvat, suradnja Crkve i Mediterranee seže unatrag nekoliko godina. Papa Franjo se često susretao s članovima organizacije, javno izražavajući svoju potporu. U Apostolskoj je palači u Vatikanu 2019. godine postavio raspelo ukrašeno prslukom za spašavanje, koje mu je darovala upravo Mediterranea.

(Vatican News - jt; aa)