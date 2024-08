Papa: Odbiti migrante teški je grijeh, neka mora i pustinje ne budu groblja

Papa Franjo je na tjednoj općoj audijenciji osudio ravnodušnost prema migrantima koji umiru prelazeći pustinje i mora u potrazi za boljim životom. Pozvao je na globalno upravljanje migracijama temeljeno na pravdi, bratstvu i solidarnosti.

Odgađajući uobičajenu katehezu u sklopu ciklusa o Duhu Svetomu, Papa se usredotočio na nevolje s kojima se suočavaju migranti te istaknuo riječi “more” i “pustinja” koje se nerijetko ponavljaju u mnogim svjedočanstvima migranata i onih koji se zalažu da im pomognu. Tim je riječima nastojao obuhvatiti sve fizičke prepreke i opasnosti koje migranti moraju prijeći na svom putu.

“Mnogo sam puta govorio o Mediteranu, zato što sam rimski biskup i zato što je on simboličan: mare nostrum, mjesto komunikacije između narodâ i civilizacijâ, postalo je groblje. A tragedija je u tome što su mnogi, većina onih koji su tamo izgubili život, mogli biti spašeni. Treba jasno reći: postoje oni koji sustavno i svim sredstvima rade na protjerivanju migranata. A to, kad se radi sa savješću i odgovornošću, jest težak grijeh“, poručio je.

More i pustinja puni su simbolike u Bibliji. „Ta mjesta svjedoče o drami bijega naroda, koji bježi od tlačenja i ropstva. To su mjesta patnje, straha, očaja, ali su istodobno mjesta prolaza za oslobođenje, za otkupljenje, za postizanje slobode i ispunjenje Božjih obećanja“, kazao je Papa. Sâm Bog, da bi pratio narod na putu slobode, prelazi more i pustinju. „On ne ostaje na distanci, ne, on dijeli dramu migranata, on je tu s njima, trpi s njima, plače i nada se s njima“, podsjetio je Sveti Otac.

Nadalje je kazao kako se svi mogu složiti da migranti ne bi trebali biti u tim smrtonosnim situacijama. No to se neće izbjeći restriktivnijim zakonima, militarizacijom granica i odbijanjem. Umjesto toga, potrebno je širenje sigurnih i redovitih pristupnih ruta za migrante, omogućavanje onima koji bježe od ratova, nasilja, progona i raznih katastrofa da lakše pronađu utočište, promicanje, na sve moguće načine, globalnoga upravljanja migracijama temeljenog na pravdi, bratstvu i solidarnosti i udruživanje snaga u borbi protiv trgovine ljudima, istaknuo je.

Svoje obraćanje Papa je zaključio odavanjem priznanja svima koji pomažu i spašavaju ozlijeđene i napuštene migrante. „Ti hrabri muškarci i žene znak su čovječanstva koje ne dopušta da ga zarazi zla kultura ravnodušnosti i rasipništva“, naglasio je, dodajući kako, čak i ako se ne može biti „na prvoj crti“ u toj civilizacijskoj borbi, mnogo je načina kako dati svoj doprinos, prije svega molitvom.

(Vatican News - pk)