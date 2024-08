Papa Franjo u molitvenoj nakani za rujan: Slušajmo srcem vapaj Zemlje

U video poruci s molitvenom nakanom za rujan, za razdoblje koje se podudara i s „vremenom stvorenoga“, Papa potiče sve na osobno zauzimanje za očuvanje planeta. Rješavanje ekoloških kriza koje je prouzročio čovjek "zahtijeva ne samo ekološke, nego i društvene, gospodarske i političke odgovore"

Zemlja ima vrućicu. Predodžbu stanja istinski bolesne osobe papa Franjo rabi kako bi potaknuo na razmišljanje o temi koja je postala stožer njegova učiteljstva: zaštita planeta. Riječ je o djelovanju u koje se svatko treba osobno uključiti.

Zemlja ima vrućicu

U videoporuci s molitvenom nakanom za rujan, objavljenoj danas, 30. kolovoza, Papin glas prati slike uraganā, suše, požarā, tsunamijā; vide se ljudi koji bježe od ekoloških katastrofa, ekološki migranti, a tu je i dijete koje hoda po dubokim pukotinama u zemlji tražeći malo vode. Uz molitvenu nakanu, papa Franjo upućuje snažan apel pitajući se prije svega, u odnosu na očitosti, nije li čovječanstvo postalo gluho, anestezirano.

Ako izmjerimo temperaturu planeta, to će nam pokazati da Zemlja ima vrućicu. I osjeća se loše, kao svaki bolesnik. Ali slušamo li mi tu bol? Slušamo li bol milijuna žrtava ekoloških katastrofa? Od posljedica tih katastrofa najviše trpe siromašni, oni koji su zbog poplava, vrućine ili suše prisiljeni napustiti svoj dom.

Potrebni su integrirani odgovori

Papa uvijek gleda na "cjelovito" zdravlje ljudskoga bića, kojemu moraju nužno odgovarati jednako tako integrirani, multidisciplinarni odgovori, odnosno oni koji uzimaju u obzir unakrsna područja na kojima se događa i izražava naše djelovanje i naše odluke. Jer sve je međusobno povezano, voli isticati Papa koji potom napominje:

Rješavanje ekoloških kriza prouzročenih ljudskim djelovanjem, poput klimatske krize, zagađenja ili gubitka bioraznolikosti, zahtijeva ne samo ekološke, nego i društvene, gospodarske i političke odgovore. Moramo se posvetiti borbi protiv siromaštva i zaštiti prirode, mijenjajući svoje osobne navike i navike naše zajednice.

Vrijeme stvorenoga

Papin apel odjekuje uoči Svjetskoga dana molitve za brigu o stvorenome (1. rujna) – čija tema ove godine glasi "Nadaj se i djeluj sa stvorenim". Tim danom započinje vrijeme stvorenoga (koje traje do 4. listopada), inicijativa koju promiče Dikasterij za cjeloviti ljudski razvoj, u okviru koje se Crkva tradicionalno mobilizira u promišljanju brige o našem zajedničkom domu. Uostalom, brojni su znakovi za uzbunu: procjenjuje se, primjerice, da će do 2050. godine nekontrolirane klimatske promjene prisiliti više od 200 milijuna ljudi da migriraju unutar vlastitih zemalja te 130 milijuna ljudi gurnuti u siromaštvo.

P. Fornos: Brojni nas interesi zasljepljuju, osvijestimo se

Isusovac p. Frédéric Fornos S.J., međunarodni ravnatelj Papine svjetske molitvene mreže, koja realizira te videoporuke, potiče pak da se prisjetimo tragedija doživljenih u mnogim zemljama u posljednje dvije godine: od golemih šumskih požara u Kanadi do jednako razornih u Australiji; od katastrofalnih poplava u Pakistanu, koje su potopile trećinu zemlje, do iznenadnih poplava u Njemačkoj i Belgiji; od velike suše u Amazoniji, koja ugrožava jedinstvenu biološku raznolikost tog područja, do ekstremnih vrućina zabilježenih u Indiji. Pandemija je – napominje isusovac – mogla biti vrijeme za preorijentaciju našega društva, ali brojni nas interesi zasljepljuju. Osvijestimo se.

(Vatican News - ap; aa)