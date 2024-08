Papa: Nije lako slijediti Isusa, ali On je punina života

"Danas, kao ni jučer, nije lako razumjeti Isusov način djelovanja", podsjetio je papa Franjo u svom nagovoru uoči molitve Anđeoskog pozdravljenja danas, 25. kolovoza, na Trgu sv. Petra. Okupljenim vjernicima objasnio je da i mi, poput apostola, imamo to iskustvo, ali što smo bliži Isusu u sakramentima i molitvi, to više otkrivamo da je samo u Njemu život vječni.

"Današnje liturgijsko evanđelje govori nam o poznatom odgovoru sv. Petra koji kaže: 'Isuse, Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječ života vječnoga.' Dobar je to odgovor", rekao je Sveti otac, ističući da je Petar to izgovorio u ključnom trenutku, upravo kad je Isus rekao da je On kruh koji je sišao s neba. "To je teško razumljivo ljudima. I mnogi, čak i učenici koji su ga slijedili, napustili su Ga jer nisu razumjeli. Dvanaestorica, međutim, nisu: ostali su, jer su u Njemu našli 'riječi života vječnoga'."

Učenici ne razumiju uvijek što Učitelj govori i čini; ponekad se bore prihvatiti paradokse Njegove ljubavi, ekstremne zahtjeve Njegova milosrđa, radikalnu prirodu Njegova načina davanja sebe svima. Nije im to lako razumjeti, ali su vjerni. Isusovi izbori često nadilaze uobičajeni mentalitet, izvan samih kanona institucionalne vjere i tradicije, do te mjere da stvaraju provokativne i neugodne situacije. Nije Ga lako pratiti.

"Ipak", dodao je Sveti Otac, "među mnogim učiteljima toga vremena, Petar i ostali apostoli jedino su u Njemu pronašli odgovor na žeđ za životom, za radošću, za ljubavlju koja ih oživljava samo zahvaljujući Njemu. Iskusili su puninu života koju traže izvan granica grijeha, čak do smrti. Stoga ne odlaze, naprotiv, svi do jednog, unatoč brojnim padovima i žaljenjima, ostat će s Njim do kraja." Papa je postavio pitanje: "Odnosi li se to i na nas danas?"

Ni nama, naime, nije lako slijediti Gospodina. Nije nam lako razumjeti Njegov način djelovanja i stvaranje naših kriterija, Njegovih primjera. Ali što smo Mu bliži, što više prianjamo uz Njegovo Evanđelje i primamo Njegovu milost u sakramentima, boravimo u Njegovom društvu u molitvi, nasljedujemo Ga u poniznosti i milosrđu – to više doživljavamo ljepotu što ga imamo za Prijatelja, i shvaćamo da samo On ima 'riječi života vječnoga'. Ali koliko je Isus prisutan u mome životu? Koliko dopuštam da me dirnu i isprovociraju Njegove riječi? Koliko mogu reći da su to za mene i riječi života vječnoga? Neka nam Marija, koja je primila Isusa, Riječ Božju, u svome tijelu, pomogne da Ga slušamo i nikada ne napustimo.

Nakon Angelusa, Papa je izrazio solidarnost s tisućama ljudi pogođenih majmunskim boginjama: "Molim za sve zaražene ljude, posebno za napaćeno stanovništvo Demokratske Republike Kongo. Izražavam svoju bliskost s mjesnim Crkvama u zemljama koje su najviše pogođene ovom bolešću i potičem vlade i privatne industrije na dijeljenje dostupnih tehnologija i tretmana tako da nitko ne trpi zbog nedostatka odgovarajuće medicinske skrbi."

Obraćajući se, kako je rekao, "ljubljenom narodu Nikaragve", potaknuo ih je da obnove svoju nadu u Isusa: "Upamtite da Duh Sveti uvijek vodi povijest po božanskoj providnosti. Neka vas Bezgrješna Djevica štiti u trenucima kušnje i neka osjetite njezinu majčinsku nježnost. Neka Gospa prati ljubljeni narod Nikaragve!"

Svoje obraćanje nazočnima Papa je završio pozdravom Rimljanima i nazočnim hodočasnicima, posebno sjemeništarcima iz Sjevernoameričkog koledža te djeci s motoričkim i kognitivnim teškoćama koja sudjeluju u Štafeti inkluzije.

(Vatican News - hjb; sa)