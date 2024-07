I ti također, u pričesti, možeš reći Gospodinu Isusu: 'Ja sam s tobom', ne riječima, nego svojim srcem i svojim tijelom, svojom ljubavlju“, rekao je Papa ministrantima i ministranticama te dodao da, upravo zahvaljujući tome što je On s nama, i mi možemo uistinu biti s njim

Ako ti ministrant, ministrantica u svom srcu i u svom tijelu, poput Marije, čuvaš otajstvo Boga koji je s tobom, tada postaješ kadar biti s drugima na nov način, poručio je papa Franjo, primivši u audijenciju u utorak 30. srpnja na Trgu sv. Petra ministrante i ministrantice koji su se okupili na 13. hodočašću Međunarodnog saveza za pastoral ministranata u Rim (Coetus internationalis ministrantium – CIM).

Trg svetog Petra uvijek je lijep, ali s vama je još ljepši. Hvala vam što ste došli u Rim. Možda su neki od vas ovdje prvi put, istaknuo je na početku pozdrava papa Franjo te dodao da ga se dojmila tema hodočašća „S tobom”. Dojmila me se, nastavio je Papa, zato što kaže sve u dvije riječi. Jako je lijepa i ostavlja prostora za traženje, za pronalaženje mogućih značenja.

Papa na Trgu sv. Petra s ministrantima i ministranticama

„S tobom. Izraz je to koji sadrži otajstvo našeg života, otajstvo ljubavi. Kada ljudsko biće biva začeto u utrobi, majka mu kaže: 'Ne boj se, ja sam s tobom.' No na tajanstven način majka također osjeća kako to malo stvorenje govori njoj, majci: 'Ja sam s tobom'. A to, na različit način, vrijedi i za očeve. Misleći na vas i sada gledajući vas, ovo 's tobom' je ispunjeno novim značenjima! Htio bih vam iznijeti ona koja su za mene najljepša i najvažnija“, istaknuo je Sveti Otac.

Vaše iskustvo služenja u liturgiji, rekao je, navodi me na pomisao da je prvi subjekt, protagonist ovog „s tobom“ Bog. Isus je rekao: „Gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima“ (Mt 18, 20).

„A to se u najvećoj mjeri ostvaruje u misi, u euharistiji: ovdje taj 's tobom' postaje stvarna i konkretna Božja prisutnost u Tijelu i Krvi Kristovoj. Svećenik vidi kako se to otajstvo događa u njegovim rukama svaki dan; a i vi to vidite kad poslužujete za oltarom. A kad se pričestimo, možemo doživjeti da je Isus duhovno i tjelesno 's nama'. On ti kaže: 'Ja sam s tobom', ali ne riječima. Kaže to u toj gesti, u tom činu ljubavi koji je Euharistija. I ti također, u pričesti, možeš reći Gospodinu Isusu: 'Ja sam s tobom', ne riječima, nego svojim srcem i svojim tijelom, svojom ljubavlju“, rekao je Papa te dodao da, upravo zahvaljujući tome što je On s nama, i mi možemo uistinu biti s njim.

Papa susreće ministrante i ministrantice

I tu se, nastavio je Sveti Otac, dragi dječaci i djevojčice, krije ono ključno. „Nadam se da ćete me razumjeti: to 's tobom' koje možemo darovati drugima. Tako se može ispuniti njegova zapovijed: 'Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas'. Ako ti ministrant, ministrantica u svom srcu i u svom tijelu, poput Marije, čuvaš otajstvo Boga koji je s tobom, tada postaješ kadar biti s drugima na nov način. I ti također - zahvaljujući Isusu, uvijek i samo zahvaljujući njemu - i ti možeš reći svome bližnjemu: 'ja sam s tobom', ali ne riječima, nego djelima, gestama, srcem, konkretnom blizinom“, istaknuo je.

Konkretna blizina, pojasnio je Papa, znači plakati sa zaplakanima, radovati se s onima koji se raduju, bez osuda, bez predrasuda, bez zatvorenosti, bez isključivanja. „I s tobom, koji mi nisi simpatičan; s tobom, koji si drugačiji od mene; s tobom, koji si stranac; s tobom, od kojeg se osjećam neshvaćenim; s tobom, koji nikada ne dolaziš u crkvu; s tobom, koji kažeš da ne vjeruješ u Boga“, dodao je.

Trg sv. Petra tijekom audijencije s papom Franjom

„Dječaci, djevojčice, kakva li velikog misterija u te dvije male riječi: s tobom! Hvala onima koji su ih izabrali, a prije svega hvala vama što ste došli ovdje, kao hodočasnici, podijeliti radost pripadnosti Isusu, biti služitelji njegove ljubavi, služitelji njegova ranjenog Srca koje liječi naše rane, koje nas spašava od smrti, koje nam daje život vječni“, zaključio je papa Franjo, zahvalivši ministrantima i ministranticama i zaželjevši im sretan put zajedno s Isusom.

13. hodočašće Međunarodnog saveza za pastoral ministranata održava se u Rimu do 3. kolovoza, a audijencija s papom Franjom bila je središnja točka hodočašća.