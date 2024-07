Papa Franjo: Dajmo Bogu svoju siromašnu ljubav, On ju prihvaća

Papa Franjo je u Angelusu, u osvrtu na evanđelje 17. nedjelje kroz godinu o čudu kruhova i riba, pozvao vjernike da promišljaju o gestama prinosa, zahvale i dijeljenja, gestama koje će Isus ponoviti na Posljednjoj večeri

Tumačeći govor o dječaku koji ima pet kruhova i dvije ribe, Sveti Otac je rekao da se u toj gesti prepoznajemo kao oni koji imaju nešto dobro za dati te potiče da izreknemo svoje 'da', čak i ako je ono što imamo premalo s obzirom na potrebe. To se naglašava i na misi kad svećenik prinosi kruh i vino na oltar, a svatko prinosi sebe, svoj život.

„To je gesta koja se može činiti neznatnom, ako pomislimo na goleme potrebe čovječanstva, baš kao što je onih pet kruhova i dvije ribe malo u odnosu na veliko mnoštvo od tisuća ljudi; ali Bog to čini materijom za najveće čudo koje postoji: ono u kojem se On sam, On sam!, uprisutnjuje među nama, za spasenje svijeta”, rekao je Papa.

Prva gesta pomaže da se shvati druga gesta uzdizanja hvale, kazivanje Gospodinu s poniznošću ali i radošću da je njegov dar sve što imamo, a da u zahvalu možemo uzvratiti samo onim što nam je darovano dodajući ono što sami možemo, rekao je Sveti Otac te dodao: „Svaki od nas može dodati nešto. Što mogu dati Gospodinu? Što je to maleno što se može dati? Svoju siromašnu ljubav. Reći: “Gospodine, volim te!”. Mi jadni ljudi: tako je mala naša ljubav! Ali mi je možemo dati Gospodinu, Gospodin je prihvaća.”

Trg sv. Petra u nedjelju 28. srpnja

Tumačeći, pak, treću gestu – gestu dijeljenja, Papa je rekao kako je to na misi pričest kad zajedno pristupamo oltaru da primimo Tijelo i Krv Kristovu, plod dara sviju koji je Gospodin preobrazio u hranu za sve.

„Prelijep je to trenutak, trenutak pričesti, koji nas uči živjeti svaku gestu ljubavi kao dar milosti, i za one koji daju i za one koji primaju”, rekao je Papa koji je na kraju poželio da nam Djevica Marija pomogne s vjerom živjeti svako euharistijsko slavlje, te svaki dan prepoznavati i uživati u „čudima“ Božje milosti.

Vjernici okupljeni na Trgu sv. Petra

