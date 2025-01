Godina milosti Gospodnje je godina koja nas poziva na obraćenje da budemo više Božji, da riječ Božja bude ona koja će nas poticati da nasljedujemo Isusa Krista, nositelja ljubavi i nade – rekao je na treću nedjelju kroz godinu, Nedjelju Božje riječi, požeški biskup Ivo Martinović

„Riječ Božja ne bi trebala prestati odzvanjati u našim ušima, srcima i životu jer je riječ o ljubavi Božjoj koja nikad ne prestaje. Godina milosti Gospodnje govori nam da se Boga uvijek može otkriti i da se s Bogom uvijek može krenuti ispočetka“, rekao je u požeškoj katedrali u homiliji misnog slavlja na treću nedjelju kroz godinu, Nedjelju Božje riječi, požeški biskup Ivo Martinović. Biskup je ustvrdio kako smo Božje milosrđe često mogli iskusiti u sakramentu pomirenja, naglasivši kako je važno da i mi sami trebamo drugima udijeliti milosrđe i oproštenje. „Godina milosti Gospodnje je godina koja nas poziva na obraćenje da budemo više Božji, da riječ Božja bude ona koja će nas poticati da nasljedujemo Isusa Krista, nositelja ljubavi i nade.“ Podsjetio je i na to kako nas je papa Franjo prigodom otvorenja Jubileja pozvao da budemo nositelji nade i hodočasnici nade.

Na 15. godišnjicu smrti nadbiskupa Ivana Prenđe molitva kod grobnice zadarskih nadbiskupa

Kako je godišnjica smrti nadbiskupa Ivana na blagdan Obraćenja sv. Pavla, mons. Zgrablić istaknuo je da se mons. Prenđa „kao dugogodišnji odgojitelj u sjemeništu i rektor Nadbiskupskog sjemeništa ‘Zmajević’, revnošću sv. Pavla brinuo da ne uzmanjka dobrih i brižnih pastira u mjesnoj Crkvi, ali i šire. Bilo je to u razdoblju komunističkog sustava u kojem je trebalo puno vjere, mudrosti, razboritosti, skromnosti, snalažljivosti, vjere u Providnost, upornosti, kako bi se otkrila zvanja, školovale i odgojile brojne generacije svećeničkih kandidata“, naglasio je zadarski nadbiskup, dodajući: „Kao odgojenik mons. Prenđe i kasnije njegov suradnik u odgoju, svjedok sam s kojom je ljubavlju i revnošću, s koliko žrtve i samoodricanja, vršio svoju službu. Preuzevši službu zadarskog nadbiskupa, nakon urušavanja komunističkog sustava, našao se u novim teškim vremenima Domovinskog rata i poraća. I u tim okolnostima, s velikom ljubavlju prema Crkvi poticao je Novu evangelizaciju. U mnogim karizmama i zajednicama unutar Crkve gledao je znak bogatstva Crkve i ljepote različitosti u jedinstvu Isusa Krista. Poticao je njihovo osnivanje, izgradnju i djelovanje“. Po završetku Domovinskog rata, poput milosrdnog Samaritanca, brinuo je da zacijele rane onih koji su nastradali materijalno, tjelesno i duhovno“, poručio je nadbiskup Zgrablić.

Završetak Molitvene osmine za jedinstvo kršćana u riječkoj katedrali sv. Vida

Nadbiskup je zahvalio vjernicima koji su svojim dolaskom podržali ovu molitvu rekavši da su time pokazali da im je stalo do jedinstva kršćana. Podsjetio je na ekumenski koncil u Niceji koji se dogodio prije 1700 godina i čija nas proslava podsjeća da su kršćani, unatoč podjelama i razlikama, čvrsto ujedinjeni u ispovijedanju vjere u Krista. Potaknuvši na jedinstvo, naglasio je da ono što nas odvaja jedne od drugih, odvaja i od Krista. Biti zajedno s Kristom znači biti zajedno i jedni s drugima, rekao je mons. Uzinić. U propovijedi je pastor Giorgio Grlj istaknuo: “Život će pobijediti smrt i to je naša nada. Ovih dana slušamo da smo ‘hodočasnici nade’ – nade u to da će naša propadljiva tijela jednog dana završiti pod zemljom, no to nije kraj jer kršćanska poruka je poruka nade da je Isus koji je došao u 'kuću boli', pobijedio smrt. Jedini on može reći: Ja sam uskrsnuće i život! Neki će reći: ‘Znamo put. Znamo neke tehnike koje će vam pomoći da ublažite trpljenje i bol. Znamo revolucionarne metode kako napraviti bolji svijet, ali nisu rekli, jer nisu mogli reći: ‘Ja sam uskrsnuće i život! To je mogao samo Isus!”.

U organizaciji Nacionalnog ureda za katoličke škole, pod predsjedanjem predsjednika Vijeća HBK za katolički odgoj i obrazovanje dubrovačkog biskupa Roka Glasnovića, održan je 22. siječnja u Zagrebu redovni godišnji susret predstojnika nad/biskupijskih ureda za katoličke škole i ravnatelja katoličkih škola u Republici Hrvatskoj. Dosadašnji predsjednik Vijeća HBK za katolički odgoj i obrazovanje, biskup u miru Antun Škvorčević održao je božićno-novogodišnji duhovni poticaj ravnateljima u kojem je podsjetio na temeljni pristup katoličkom odgoju i obrazovanju i na Isusov poticaj i poziv da sve učinimo njegovim učenicima. Katoličke škole su povlašteno mjesto susreta s mladima i njihovim obiteljima te tako provodimo Božje mogućnosti u djelo. Istaknuo je kako katoličke škole nisu ograničene na to da služe društvu znanja ili da osposobljuju mlade ljude za različite vještine kojima će se uključiti u svijet rada, nego im pomažu da budu više od toga: ljudi po naumu i mjeri Božjoj, koju nam je dao u Isusu Kristu. Na taj način katoličke škole su evangelizacijske ustanove jedne mjesne Crkve, uvode mlade ljude u evanđeoski sustav vrijednosti, uče ih živjeti po vjeri, istovremeno pomažući kršćanske roditelje da odgajaju djecu u skladu sa svojom vjernički oblikovanom savješću. Biskup Glasnović potaknuo je ravnatelje na otvorenost i suradnju s Uredom, jačanje identiteta katoličkih škola te izrazio nadu da će u skoro vrijeme doći do novog Ugovora o katoličkim odgojno-obrazovnim ustanovama između Vlade RH i Hrvatske biskupske konferencije, prenijela je IKA.

Danas je na Čakovečkom gradskom groblju u Mihovljanu pokopan fra Stanko Belobrajdić, član Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda koji je preminuo u 77. godini života. Služio je u Čakovcu, Zapolju, Našicama, Požegi i Kozari boku. Bio je glavni urednik časopisa Zvona, te koordinator za medije i sredstva društvenog priopćavanja za Čakovečki dekanat. Vodio je radijske emisije, bio duhovnik časnim sestrama i duhovnik Zrinske garde.