Kršćanske crkve u Hrvatskoj u znaku su Molitvene osmine za jedinstvo kršćana. Sudjelujući u molitvi u evangeličkoj crkvi u Zagrebu, umirovljeni požeški biskup Antun Škvorčević prisjetio se 1984. godine kada su u pripravi za Nacionalni euharistijski kongres na završetku devetogodišnje proslave „Trinaest stoljeća kršćanstva u Hrvata“ nastojali proširiti svoje katoličko vjerničko zajedništvo i na drugu kršćansku braću i sestre te su tijekom Svjetske molitvene osmine za jedinstvo kršćana odlučili na postajni način posjetiti različite kršćanske zajednice u Zagrebu i biti prisutni na njihovim molitvama.

Danas je u Zagrebu održano 27. zajedničko zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, a sutra poslijepodne održat će se izvanredno plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, najavio je Tiskovni ured HBK-a.

U Nadbiskupijskom pastoralnom institutu na zagrebačkom Kaptolu, u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 21. do 23. siječnja održava se 65. teološko-pastoralni tjedan o temi „Kršćanska nada u vremenu beznađa“ na kojem će sudjelovati 13 predavača. Najavljujući Tjedan u emisiji „Aktualno“ Hrvatskoga katoličkog radija, dr. Jakov Rađa istaknuo je da ovogodišnja tema prati tematiku Jubilarne godine u kojoj se Crkva nalazi. „Naglasak je uvijek na nekoj važnoj temi za našu vjeru. Ovaj put je to nada i želja nam je da produbimo tu temu koja se koji put može činiti da je manje vrijedna u odnosu na druge velike teme kao što su vjera ili ljubav“. „U vremenu smo beznađa, okruženi raznim krizama“, kazao je dr. Rađa te dodao kako „nam je potrebna nada na osobnom i društvenom području“. Tumačeći što predstavlja kršćanska nada, gost emisije podsjetio je na to kako je ona „usmjerena obećanjima koja nam je Bog dao“ te da „nije bijeg od sadašnjosti, već u njoj omogućuje djelovanje“.

Nakladnici „Glas Koncila“ i „Kršćanska sadašnjost“ 21. siječnja u 19.30 u dvorani „Vijenac“ Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta u Zagrebu predstavit će dvije knjige o hrvatskom mučeniku, kardinalu i zagrebačkom nadbiskupu bl. Alojziju Stepincu, autora dvojice kardinala, Franje Kuharića i Josipa Bozanića.

Na predstavljanju knjiga „Poruke sa Stepinčeva groba“ i „Alojzije Stepinac – žrtva za budućnost“ nazočne će pozdraviti zagrebački nadbiskup metropolit Dražen Kutleša, a nakon njega govorit će predsjednik Matice hrvatske akademik Miro Gavran, sisački biskup Vlado Košić te predsjednica Društva hrvatskih književnika dr. sc. Hrvojka Mihanović-Salopek. Riječ zahvale izreći će umirovljeni zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.

Na inicijativu braniteljskih udruge iz RH, s nakanom duhovne obnove braniteljskih obitelji, 18. siječnja riječki nadbiskup Mate Uzinić predvodio je liturgijsko slavlje u katedrali sv. Vida, izvijestila je Riječka nadbiskupija.

„Liturgijska čitanja daju odgovor kako slijediti Isusa. Slijediti ga znači biti solidaran s njim i u solidarnosti s njim biti solidaran s braćom i sestrama u svemu osim u grijehu“, rekao je nadbiskup. „Možda je upravo ta solidarnost ono što vas, hrvatske branitelje, u jednom trenutku povijesti čini onima koji ste se odazvali onom pozivu: ‘Pođi za mnom. Slijedi me.’ Jer taj poziv se u konkretnim životnim okolnostima, izazovima s kojima se suočavamo, pretvara u različite pozive i znakove. On je drugačiji u vremenu rata i u vremenu mira, jučer i danas, ali opet je isti jer u svim tim oblicima je poziv: ‘Slijedi me. Idi za mnom.’ To je poziv da se bude dionik Isusovog stola, da se ide u njegovu kuću i tu nam Božja riječ govori kako ga možemo i trebamo slijediti“, kazao je mons. Uzinić. Osvrnuo se na posljedice rata koje su ostale na braniteljima, ali i članovima njihovih obitelji ili obitelji koje su u ratu ostale bez svojih članova. „Rat nije prošao onima koji su bili njegovi sudionici. On se sa svojim posljedicama nastavlja kroz život onih koji su mu bili sudionici. U tom trenutku ‘ići za Isusom’ značilo je biti spreman položiti život za prijatelje, za druge.“

Apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Giorgio Lingua gostovao je u emisiji Hrvatskoga radija „Trag vjere“, urednika i voditelja Roberta Rogine, te se osvrnuo na stanje u Crkvi u Hrvatskoj, izvijestio je Hrvatski radio 17. siječnja. Nuncij je istaknuo da Katoličku Crkvu u Hrvatskoj vidi kao živu Crkvu te da ga je po dolasku u Hrvatsku iznenadila prisutnost brojnih obitelji, mladih i djece. Dodao je da je upoznao mnoge duhovne pokrete, da je „zadivljen velikim brojem osoba koje pristupaju sakramentu ispovijedi“ te da je to za njega „znak duboke i autentične vjere“. Komentirao je i trendove opadanja broja vjernika u Katoličkoj Crkvi u drugim europskim zemljama i istaknuo da i Hrvatska može očekivati takvu budućnost. „Danas nitko ne može živjeti na netaknutom otoku sreće. Previše smo međusobno povezani tako da problemi drugih, prije ili kasnije, postaju i naši problemi. Važno je pripremiti se i učiti na pogreškama drugih“, istaknuo je nuncij.

Vrhovna poglavarica Družbe karmelićanki Božanskog Srca Isusova Majka Karla Marija Peranović u Nizozemskoj imenovala je 11. siječnja novu upravu Hrvatske provincije karmelićanki Božanskog Srca Isusova na mandat od tri godine. Provincijalna poglavarica je s. M. Matija Jurković, a provincijalne savjetnice s. Marija Antonija Vidović i s. Maja Ribić, dok je provincijalna tajnica s. M. Lidija Vuksanović.

U subotu 18. siječnja preminula su dvojica umirovljenih svećenika Varaždinske biskupije, Ivan Košić u 82. i Vinko Halovanić u 83. godini života. Vlč. Košić služio je u Petrinji, Kratečkom, Lonji, Gušću i Križovljanu. Vlč. Halovanić svećeničku je službu obnašao u Remetama, u Kmanu pokraj Stobreča, Gornjem Dragancu i Belici.