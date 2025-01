Koliko je puta bilo nepotrebnih neugodnosti i suza u vašem braku, kod vas i u životu vaših najbližih možda samo zato što ste imali svoj čvrsti stav, svoju nepopustljivost i jer ste željeli rasti, a niste bili svjesni da je Isusova logika umanjivati se, rekao je u homiliji misnoga slavlja sudionicima godišnjeg Sabora Hrvatske zajednice bračnih susreta požeški biskup Ivo Martinović

Misno slavlje u spomen na 447. obljetnicu herojske obrane hrvatskih ognjišta i kaštela Gvozdansko te slavne pogibelji branitelja te utvrde 1578. godine, 12. siječnja je u župnoj crkvi sv. Filipa i Jakova u Gvozdanskom predvodio srijemski biskup Fabijan Svalina u zajedništvu s domaćim biskupom Vladom Košićem i drugim svećenicima.

Uz hodočasnike iz cijele Hrvatske nazočili su predstavnici civilnih vlasti, policije, vojske, braniteljskih i povijesnih udruga. U homiliji biskup Svalina je povezao nedjelju Krštenja Gospodinova s našim krštenjem i snagom krsne milosti, po kojoj su branitelji Gvozdanskog položili svoje živote.

„Blagdanom Isusova krštenja slavimo i svoje krštenje. Posinovljeni smo, postali smo djeca Božja, što znači da, kršteni Duhom Svetim, trebamo činiti djela Božja. Kao takvi, trebamo biti znak novog – unutarnjeg preobraženja ljudskog srca da po našem svjedočenju mijenjamo sve na dobro jer samo po dobroti koje govori srcem možemo biti slični Isusu Kristu“, rekao je srijemski biskup.

Na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu 11. siječnja održan je godišnji Sabor Hrvatske zajednice bračnih susreta. Euharistijsko slavlje u crkvi Bezgrješnog Srca Marijina na Jordanovcu predvodio je predsjednik Vijeća za život i obitelj HBK požeški biskup Ivo Martinović.

U homiliji je primijetio kako se i u obiteljima neki redovito stavljaju na prva mjesta, zahtijevajući da se sve i skoro uvijek ostvaruje po njihovu stavu, riječi i odlukama. „Koliko je puta bilo nepotrebnih neugodnosti i suza u vašem braku, kod vas i u životu vaših najbližih možda samo zato što ste imali svoj čvrsti stav, svoju nepopustljivost i jer ste željeli rasti, a niste bili svjesni da je Isusova logika umanjivati se. Podsjetio je na svetu godinu Jubileja te potaknuo vjernike da se u tom vremenu posebno posvete Srcu Isusovom, rekao je biskup Martinović, a izvijestila Požeška biskupija.

Predsjednik Biskupske komisije Hrvatske biskupske konferencije za ekumenizam bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak i donedavni predsjednik Komisije umirovljeni požeški biskup Antun Škvorčević posjetili su 11. siječnja administratora Zagrebačko-ljubljanske eparhije Kirila Bojovića u njegovoj rezidenciji na Svetom Duhu u Zagrebu. Biskupi su episkopu čestitali božićne blagdane, poželjevši mu Božji blagoslov u njegovu poslanju koje obuhvaća i brigu za vjernike Srpske pravoslavne Crkve i u Južnoj Americi sa sjedištem u Buenos Airesu.

Episkop Kirilo izrazio je zadovoljstvo što može primiti dvojicu katoličkih biskupa zaduženih za povezivanje kršćana u Hrvatskoj, zahvalivši posebno biskupu Škvorčeviću za njegovo dugogodišnje ekumensko nastojanje i za ono što je učinio za odnose među dvjema Crkvama, napose u ratnom vremenu. Biskup Škvorčević zahvalio je episkopu Kirilu za iskazanu kršćansku otvorenost i dobrohotnost u odnosu prema katolicima i drugim građanima u Hrvatskoj otkako je preuzeo službu administratora Zagrebačko-ljubljanske eparhije. Biskup Huzjak se predstavio episkopu u svojstvu dijecezanskog bjelovarsko-križevačkog pastira i predsjednika Biskupske komisije HBK za ekumenizam, spomenuvši povezanosti koje postoje s bjelovarskim pravoslavnim parohom i parohijom koja pripada Zagrebačko-ljubljanskoj eparhiji, kao i o svojoj zadaći da nastavi s dosadašnjim ekumenskim nastojanjima HBK-a i u odnosu prema Srpskoj pravoslavnoj Crkvi. Ustvrdio je kako će prvenstveno nastojati oko kulture susreta, napose s visokim predstavnicima dviju Crkava po kojima se, kako je rekao, produbljuju međusobna upoznavanja, raspršuju predrasude i promiče ljudska i kršćanska povezanost, prenijela je IKA.

Izrada prijedloga ugovora o suradnji Crkve i Vlade RH na području zdravstva bila je tema sastanka ministrice zdravstva Irene Hrstić i umirovljenog požeškog biskupa Antuna Škvorčevića 10. siječnja u Ministarstvu zdravstva u Zagrebu. Na sastanku Stalnog vijeća HBK i predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića sa suradnicima 10. prosinca povjerena je zadaća ministrici Hrstić i biskupu Škvorčeviću da temeljem ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske organiziraju izradu prijedloga ugovora o zdravstvu. Biskup je podsjetio kako je zdravstvena djelatnost Crkve povezana s vjerom da je Isus Krist, prisutan u „najmanjoj braći“, i njegovim nalogom „idite i liječite bolesne, navješćujući im kraljevstvo nebesko“. Crkva to nastoji činiti i danas u Hrvatskoj na različite načine, a napose organizirano po katoličkoj bolnici na Strmcu koju je osnovao „Bolnički red sv. Ivana od Boga“ nazvan „Milosrdna braća“ i po palijativnoj ili hospicijskoj skrbi pojedinih biskupija i redovničkih zajednica. Rekao je da je u skladu s međunarodnim ugovorima između Republike Hrvatske i Svete Stolice potrebno provedbeno urediti to djelovanje na način da se utvrde načela koja se odnose na postojeće i buduće crkvene zdravstvene ustanove. Dodao je kako je pritom od osobite važnosti definirati specifičnosti pravnih osoba Katoličke Crkve koje pružaju javnu zdravstvenu uslugu kao sastavni dio zdravstvenog poretka Republike Hrvatske. Ministrica je iskazala spremnost za uređenje odnosa između Vlade i Crkve u spomenutom pogledu kako je to uobičajeno u demokratskim zemljama, uputivši na važnost suradnje u tako osjetljivom pitanju kao što je ljudsko zdravlje i palijativna skrb u našem društvu s velikim postotkom starijih osoba.