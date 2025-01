»Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.«

Danas se ispunilo ovo Pismo. (Lk 1,1-4; 4,14-21)

vlč. Karlo Topalović

Evanđelje po Luki počinje: „Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama... Pošto sam sve od početka pomno ispitao naumih i ja tebi vrli Teofile sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen. Objasnio je sv. Luka Teofilu što njegovo ime znači - Božji ljubavnik, kako je istražio činjenice i potom ih zapisao. Teofil, ime koje bi se moglo odnositi na sve učenike koji sebe smatraju ljubiteljima Boga, već je bio čuo neko propovijedanje. Sada mu sv. Luka daje izvještaj, radosnu vijest - evanđelje, kako bi spoznao istinu o onome o čemu je već bio obaviješten.

Kad nas netko upozna prvo znamo što je rečeno o toj osobi, ali ne i osobu. Kad počnemo razgovarati s tom osobom, tek je tad možemo upoznati. Kako bismo potaknuli osobni odnos s Isusom nije dovoljno samo slušati o njemu. Treba Boga osobno upoznati, a to se događa kroz čitanje evanđelja, pisma koje je Bog napisao tebi i meni. Jedna grupa misionara otišla je u jednu afričku zemlju propovijedati evanđelje. Prvo su dijelili Biblije. Svatko je uzeo Bibliju, ali nitko se nije vratio po dodatne upute. Na iznenađenje misionara, domoroci su se konačno vratili nakon nekoliko tjedana i zatražili još Biblija. Zatim su otkrili da starosjedioci koriste stranice Biblije za motanje duhana i pušenje. Nepotrebno je reći da misionari nisu bili nimalo impresionirani. Nakon duge svađe, na kraju su postigli dogovor. Smiju pušiti samo one stranice Biblije koje su prethodno pročitali. Nakon nekog vremena domoroci su počeli dolaziti u crkvu i postavljati pitanja o Bogu i o Isusu. Nakon nekoliko tjedana mnogi su prestali pušiti, barem stranice Biblije, i počeli se obraćati na kršćanstvo. Prijelomni trenutak je bio kad su počeli čitati Sveto pismo.

Imamo Sveto pismo u svojim domovima, uvijek nam je pri ruci. Trebamo ga uzeti, na poticaj evanđelja, i čitati ga, upoznavati Isusa, slušati njegov glas. Da, to je njegov glas iako je napisan davno. To je njegov glas danas za mene baš u ovom trenutku u kojem živim, i slušati ga tako da mijenja moj život. Marijo, majko moja, nauči me ljubiti sveto pismo, čitati evanđelje svaki dan i pomagati drugima da čine to isto. To će biti prekretnica naših života.