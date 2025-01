Nada je jedna od krjeposti koje zovemo ulivenima, teološkima, temeljnima, što upućuje na izvorište koje nije u nama, u našim sposobnostima, niti njima raspolažemo. Nada je dar, otajstvo Božje prisutnosti u ljudima. Ona je istinska krjepost, snaga i okrjepa protiv najveće slabosti, slabosti duše, malodušnosti – rekao je u homiliji na misi zahvalnici u Bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško

Neno Kužina – Zagreb

Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić predvodio je svečano misno slavlje na svetkovinu Marije Bogorodice i 58. svjetski dan mira 1. siječnja u katedrali sv. Stošije u Zadru.

Misa na svetkovinu Marije Bogorodice u katedrali sv. Stošije u Zadru (Foto: Ines Grbić)

U propovijedi je mons. Zgrablić predstavio poruku pape Franje „Oprosti nam grijehe naše, mir nam svoj podaj“ . Istaknuo je da Papa osobito misli na ljude „koji osjećaju kao da ih je životna situacija bacila na koljena, da su osuđeni zbog svojih pogrešaka, shrvani osudom drugih i ne vide više nikakve perspektive za svoj život. Želim svima vama nadu i mir, jer ovo je Godina milosti koja dolazi iz Spasiteljeva Srca!“, citirao je nadbiskup papu Franju, prenijevši Papin poziv „da se obnovi Božja pravda na raznim poljima života: u korištenju zemlje, u vlasništvu nad dobrima, u odnosima s bližnjima, osobito prema najsiromašnijima i onima koji su pali u nemilost“.

Na svetkovinu sv. Marije Bogorodice i Svjetski dan mira bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak predvodio je svečano misno slavlje u katedrali svete Terezije Avilske u Bjelovaru. Rekao je kako početak građanske godine biva posvećen spomenu Marije Bogorodice te je „prilika da molimo Gospodina za pomoć, da ne izgubimo nadu te da osnažimo sigurnost Njegove prisutnosti u našem životu kao što je to činila Marija“. Biskup je dodao kako „posebice molimo za krepost strpljenja, kako bismo bili strpljivi u nadi“. Pozvao je „da se ne damo zavesti velikim i lošim događajima koji se zbivaju u našoj povijesti, a koji su se događali u povijesti svih ljudi. „Oni su znak da je u srcu čovjeka tama i zlo koji ga tjeraju da čini zlo. Svijet kao da se zapetljao u interese i planove koji negiraju čovjeka i njegovo dostojanstvo. No ti i takvi događaji ne mogu nam ukrasti nadu jer mi vjernici polažemo svoju budućnost u ruke Božje. Mi smo svjesni da čovjek unatoč svemu, ima mogućnost birati dobro. Ne želimo se zadovoljiti površnim i polovnim rješenjima i izborima. Gledajući Mariju, želimo živjeti životom koji je sav u Bogu, koji sav odiše istinom i svetošću“, poručio je biskup Huzjak.

Umirovljeni zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić predvodio je misu zahvalnicu 31. prosinca u Bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca.

Misa zahvalnica u Bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca (Foto: TUZGN)

„Bez obzira na trpljenja i grubosti, na podnesene udarce i gubitke, u svemu ipak postoji riječ koju bismo upravo na današnji i sutrašnji dan željeli izgovoriti puna srca – nada“, rekao je u homiliji zagrebačaki pomoćni biskup Ivan Šaško, dodajući: “Nada je jedna od krjeposti koje zovemo ulivenima, teološkima, temeljnima, što upućuje na izvorište koje nije u nama, u našim sposobnostima, niti njima raspolažemo. Nada je dar, otajstvo Božje prisutnosti u ljudima. Ona je istinska krjepost, snaga i okrjepa protiv najveće slabosti, slabosti duše, malodušnosti.“ Govoreći o nadi kao središnjoj temi Svete godine, biskup je poručio kako „u nama živi nada kao čežnja koja se ne dopušta sasvim zatomiti ili dokinuti. I ljudi koji kažu da nisu vjernici reći će da ‘nada umire posljednja’.

Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodio je misu zahvalnicu „Te Deum“ u splitskoj prvostolnici. Osvrnuo se na porast broja ljudi koji se izjašnjavaju kao nevjernici, istaknuvši kako mi moramo biti zahvalni za dar vjere jer nam ona daje sigurnost kako se naš život ne oduzima, nego mijenja te potaknuo prisutne da zahvale Bogu i uime onih koji ne osjećaju da Bogu trebaju zahvaliti. U konačnici je poručio: „Vrijeme u kojem živimo je puno kušnji i zamki. Kako je lako skrenuti s Božjeg puta i ostati bez života. Neka to Gospodin ne dopusti nikome od nas“.

Misu zahvalnicu za proteklu građansku godinu đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić predvodio je u katedrali u Đakovu. Rekao je da je „naš život i sve ono što imamo i što jesmo, Božji dar. I svaki dan u našem životu, u minuloj godini koju ispraćamo, sve naše radosti, sva postignuća, sve je to Božji dar. I večeras smo ovdje okupljeni u zahvalnosti našega srca pred Gospodinom, stavljajući sve u Božje ruke, s punim povjerenjem u Njega, stavljajući svoju nadu i pouzdanje u Njega svjesni da On vodi naš život i vjerujući da će nas On i u ovoj godini koja je pred nama i dalje voditi.“ Moderator đakovačke Župe Svih svetih Ivan Lenić u homiliji je promišljao o naviještenom proslovu Ivanova evanđelja u ozračju proslave Kristova rođenja i početka Jubileja 2025. godine.

Na večernjem misnom slavlju na Staru godinu u katedrali sv. Vida vjernici grada Rijeke zahvalili su za svako dobro primljeno od Gospodina u protekloj godini. Riječki nadbiskup Mate Uzinić je u homiliji naglasio da nije važno imati stav zahvalnosti samo za proteklu godinu, već i za cjelokupnu povijest spasenja.

Nadbiskup Mate Uzinić na Staru godinu u katedrali sv. Vida (Foto: Riječka nadbiskupija)

„Ovaj trenutak Jubileja u kojem se kao Crkva nalazimo, to je trenutak zahvale za sve što vam je Bog darovao još od postanka. Ne zahvaljujemo samo za ovu godinu koja je na izmaku, ne zahvaljujemo samo za ono što se dogodilo u posljednjih stotinu godina, već smo zahvalni za cjelokupnu povijest spasenja“. Nadbiskup je homiliju zaključio mišlju da je misa zahvalnica ujedno i prilika za prepoznavanje darova i rast u suosjećanju i milosrđu prema bližnjemu te potaknuo na molitvu. „Sada ćemo u tišini zahvaliti Gospodinu za sve darove i milosti koje smo primili kao dio društva i dio crkvene zajednice. Posebno ćemo se u molitvi prisjetiti onih koji su manje sretni od nas, koji su u ovome trenutku životno ugroženi, koji pate“, rekao je riječki nadbiskup, a prenijela IKA.