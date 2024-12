Otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? (Lk 1, 39-45)

s. Augustina Barišić

U tekstu Evanđelja Luka nam predstavlja Mariju koja, odmah nakon što je začela Isusa po Duhu Svetom, odlazi svojoj rođakinji Elizabeti i ostaje tri mjeseca u Elizabetinoj kući, dok se nije rodio Ivan. Marija je spremna prijeći dalek put kako bi srela osobu s kojom dijeli iste vrijednosti i s kojom dijeli radost susreta punog Duha Svetoga.

Marijin posjet rođakinji Elizabeti donio joj je puno blagodati i blagoslova. Kuća je bila ispunjena slavom po riječima rođakinje Elizabete: Odakle mi toliko dobra da dolazi majka Gospodina mojega u posjet? Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!« Znači, Marijin posjet neizmjerno časti Elizabetu koja ju radosno prima u svoj dom. Zapravo, obadvije žene, i Marija i Elizabeta, su radosne u Božjoj prisutnosti. Prava radost ima nešto božansko. Bog želi da se ljudi susreću i raduju jedni drugima. Upravo je to jedna od glavnih poruka Božića: susret Boga i čovjeka po čovjeku i preko ljudi. To je radost svijeta u kojoj sudjeluje i čitav kozmos.

I na kraju našeg druženja, osjetimo i mi što znači vjerovati Bogu. Marija je radosno povjerovala i tu radost izražava himnom: Veliča duša moja Gospodina!

Dopustimo i mi, draga braćo i sestre, „prodor“ Duha Svetoga u naše živote, u naše odnose i situacije, susrete i komunikaciju kako bi i nama Bog došao u obličju Djeteta i sa svakim od nas započeo novi način života u Duhu Svetome. Dopustimo da Riječ Božja i u nama rodi novi život, novi pogled na svijet, na stvari koje nas okružuju i obuzimaju a u kojima nema mjesta za Boga. Jer, povijest se često ponavlja; Bog u svojoj Riječi dolazi k svojima, a njegovi ga ne primaju, ne poznaju ga. A On, naš Bog želi podijeliti s nama istinski život, sebe samoga. Da, to je Božić; rođenje Boga u meni i u tebi. Možeš li se na trenutak zaustaviti i zamisliti nad tim?