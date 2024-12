Obitelj je škola potpunije čovječnosti. Ako je obiteljski život ugrožen, ugroženo je samo društvo. Sveta Obitelj Isusa, Marije i Josipa poučava nas da nema duboke radosti bez spremnosti na žrtvu. Nijedna obitelj ne može biti sveta obitelj bez žrtava, rekao je u homiliji na otvorenju Jubilarne godine zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša

Neno Kužina – Zagreb

Hrvatski su nadbiskupi i biskupi 29. prosinca otvorili Jubilarnu godinu. Prijenosom zemnih ostataka bl. Alojzija Stepinca iz zagrebačke katedrale na javno štovanje i svečanim misnim slavljem koje je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša na blagdan Svete Obitelji Isusa, Marije i Josipa predvodio u Bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca, otvorena je Jubilarna godina u Zagrebačkoj nadbiskupiji.

Na otvaranju Jubilarne godine u Zagrebu (Foto: TUZGN)

„Snaga kršćanske nade djelatna je ovdje i sada, u našem svakodnevnom životu. Ona se očituje u ljubavi koja nadvladava mržnju, u skromnosti koja nadjačava pohlepu, u mirotvorstvu koje zamjenjuje sukobe. Kršćanska nada poziva na hrabrost duha koji prepoznaje zamke različitih ideologija kojima je zajedničko zatvaranje ljudskog uma i srca za uzvišenost i ljepotu Božjega gospodstva nad ovim svijetom i nad našim životima“, rekao je u homiliji nadbiskup Kutleša. Naglasio je da je Sveta Obitelj uzor hodočasnicima nade te da su kršćanske obitelji i dalje pozvane, kao kućna Crkva, biti svjetionici i izvori nadahnuća svim hodočasnicima nade. „Obitelj je pozvana biti mjesto gdje se njeguju odnosi ispunjeni brigom i ljubavlju, gdje su odrasli pozvani služiti životu, svakodnevno darujući sebe jedni drugima i djeci, plodovima njihove ljubavi. Obitelj je škola potpunije čovječnosti. Ako je obiteljski život ugrožen, ugroženo je samo društvo. Sveta Obitelj Isusa, Marije i Josipa poučava nas da nema duboke radosti bez spremnosti na žrtvu. Nijedna obitelj ne može biti sveta obitelj bez žrtava. Isto tako, nijedna obitelj ne može biti sretna obitelj ako ne počiva na svetosti žrtve koja zahtijeva darivanje sebe drugima i za druge“, rekao je zagrebački nadbiskup.

Svečanost otvorenja Jubilarne godine u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji počela je molitvom u crkvi sv. Filipa Nerija, nakon čega je, kao znak puta hodočasnika nade, održana procesija s križem prema katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije.

Otvaranje Jubilarne godine u Splitu (Foto: Splitsko-makarska nadbiskupija)

Nadbiskup Križić u homiliji je istaknuo biblijsko utemeljenje Godine Jubileja i okupljenima približio njezinu duhovnu dimenziju, pozivajući na obnovu vjere, praštanje i solidarnost među ljudima. U Nadbiskupiji će sveta mjesta oprosta biti: katedrala i konkatedrala sv. Petra u Splitu, katedrala sv. Marka u Makarskoj, katedrala sv. Lovre u Trogiru, manja bazilika Uznesenja Blažene Djevice Marije u Sinju, crkva Svete Obitelji u Solinu, svetište Majke Božje Lurdske u Vepricu, crkva sv. Nikole u Metkoviću i crkva sv. Franje u Imotskom.

Svečanim liturgijskim obredom u samostanskoj crkvi Presvetog Srca Isusova u Đakovu i euharistijskim slavljem u katedrali sv. Petra otvorena je Jubilejska godina za Đakovačko-osječku nadbiskupiju.

Otvaranje Jubilarne godine u Đakovu (Foto: TUDJOS)

„Crkva svakih 25 godina poziva zaustaviti se nad otajstvom po kojemu je čitava ljudska povijest podijeljena na godine prije i poslije Kristova utjelovljenja i rođenja te uživiti se u ulogu pastira iz Betlehema koji, tek što primiše anđelov navještaj, pohitiše u spilju gdje pronađoše Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama (Lk 2,16), rekao je nadbiskup Đuro Hranić. Zaključujući homiliju je potaknuo: „Otvorimo svoja srca i obitelji Isusu Kristu. Kao radosni hodočasnici nade dopustimo da nam Sveta jubilejska godina koju započinjemo – po otvorenosti i poučljivosti srca, po sakramentalnom životu i daru milosnoga oprosta – postane godina snažnog iskustva spasonosne Kristove prisutnosti i milosti te obnove povjerenja u Boga i u ljude.

Na nedjelju Svete Obitelji Svečanost otvaranja Jubilarne godine u Šibenskoj biskupiji počela je molitvom u Svetištu sv. Nikole Tavelića – šibenskoj crkvi sv. Frane, nakon čega je uslijedila procesija do katedale sv. Jakova u kojoj je nošeno raspelo Jurja Petrovića iz 15. stoljeća.

Jubilarna godina otvorena u Šibeniku (Foto: Ivo Kronja)

„Okruženi smo tehnologijama koje nas sve više otuđuju, zatrpavaju nebrojenim vijestima, ponudama, reklamama, ali i prijetnjama, neizvjesnostima i svakodnevno novim strahovima. Izranjeni su odnosi, potrebe svakog dana sve su veće, a nedostaje zahvalnosti za ono ostvareno, za ono što smo već postigli, dosegli. Gubi se autoritet izgrađen na ljubavi i velikodušnosti po kojoj se u obitelji živi: jedni za druge. Odgoj djece i prenošenje vjere u obitelji postaju umijeće. Obitelj ostaje prva i najvažnija slika čovječnosti! Ona je onaj Kovčeg saveza koji valja čuvati kao najdragocjeniji znak Saveza s Bogom“, naglasio je biskup Tomislav Rogić.

Jubilarna godina u Sisačkoj biskupiji otvorena je u bazilici sv. Kvirina. Biskup Vlado Košić je najavio kako će oprosne crkve biti bazilika sv. Kvirina u Sisku, svetište Majke naših stradanja u Gori i svetište Majke milosrđa u Kloštar Ivaniću. „Znakovi nade na tom hodočasničkom putu jubileja su: mir za svijet, koji je ponovno utonuo u tragediju rata… Gledati u budućnost s nadom također znači imati viziju života ispunjenu entuzijazmom koju valja dalje prenositi. Otvorenost životu odgovornim majčinstvom i očinstvom jest plan koji je Stvoritelj upisao u srca i tijela muškaraca i žena, to je poslanje koje Gospodin povjerava supruzima i njihovoj ljubavi“, poruka je sisačkog biskupa.

Vjernici, redovnice, redovnici i svećenici, predvođeni riječkim nadbiskupom Matom Uzinićem, okupili su se 28. prosinca kod Svetišta Majke Božje Trsatske te s njenom ikonom hodočastili do katedrale sv. Vida.

Nadbiskup Mate Uzinić propovijeda u katedrali sv. Vida u Rijeci (Foto: Riječka nadbiskupija)

U propovijedi je nadbiskup rekao kako su vjernici „ovim hodočašćem od Marijinog svetišta do Čudotvornog križa saželi cijelu povijest spasenja, od utjelovljenja preko Isusovog života, muke i smrti do uskrsnuća. Bio je to i sažetak povijesti Rijeke, od one ranije oko svetišta Gospe Trsatske preko znamenitih Trsatskih stuba do trgova i ulica u središtu grada koje nose imena važnih osoba u njegovoj povijesti. Preko mosta koji je razdvajao i spajao Rijeku u različitim povijesnim okolnostima, ali i mosta-spomena na branitelje i Domovinski rat“. „Sve što smo prošli u ovih sto godina, ali i ovih 2025 godina, u nama potiču zahvalnost“, rekao je nadbiskup.