Gradimo novi život, Božji svijet mira i dobra u svojim srcima, svojim obiteljima, na našem radnom mjestu, u našoj Domovini, u vremenu i prostoru u kojem živimo i djelujemo, božićna je poruka zadarskog nadbiskupa Milana Zgrablića

Neno Kužina – Zagreb

Božićne čestitke uputili su hrvatski nadbiskupi i biskupi te apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Giorgio Lingua. „O, kako bih želio da mi Gospodin ovoga Božića podari milost da se iznova prepustim Njegovoj volji! Ne pasivnim, rezigniranim, mirenjem sa sudbinom koju nikako ne mogu kontrolirati niti poznavati, već sa spremnošću da aktivno surađujem s voljom Onoga za koga znam da me ljubi, čak i onda kada ne mogu odmah shvatiti značenje onoga što od mene traži. Želio bih snažnije vjerovati da je sve što mi se događa, koliko god bilo neshvatljivo, ono najbolje što mi se može dogoditi jer Bog želi svakom svojem djetetu samo najbolje i Njemu ništa nije nemoguće. Samo On zna što je dobro za nas“, ističe nadbiskup Lingua.

Riječki nadbiskup metropolit Mate Uzinić, između ostaloga, poručuje: „Dok i ove godine slavimo Božić i njegovo rođenje u svijetu obilježenom ratnim sukobima, ekonomskim i drugim nestabilnostima, ne zaboravimo one koji pate u zemljama pogođenima ratom, kao i one pogođene siromaštvom, nesrećama, bolešću, smrću bliskih osoba. Neka se radost naše nade ogleda u zajedništvu naših obitelji, u darivanju, u veselju, ali neka se u tome ne iscrpi nego neka se prelije i na one oko nas, posebno na one koji su žalosni i beznadni u suočavanju sa životom i njegovim izazovima, kao i one koji su na granici vjere ili nevjere, ili su vjeru izgubili. Bacimo k njima naše sidro! Budimo za njih vidljivi znakovi kršćanske nade!

„Prođimo kroz Sveta vrata Božića i Jubilejske godine, zagrlimo Isusa i primimo njegov veliki dar Duha Svetoga. Gradimo novi život, Božji svijet mira i dobra u svojim srcima, svojim obiteljima, na našem radnom mjestu, u našoj Domovini, u vremenu i prostoru u kojem živimo i djelujemo“, božićna je poruka zadarskog nadbiskupa Milana Zgrablića.

Zagrebački nadbiskup metropolit Dražen Kutleša izrazio je sućut povodom tragičnog događaja u Osnovnoj školi Prečko u Zagrebu. „S velikom tugom primio sam vijest o tragičnom događaju u Osnovnoj školi Prečko u Zagrebu u kojem je nedužnom djetetu oduzet život, a više osoba ozlijeđeno. Bol pojačava činjenica što su se na meti nasilja našli oni najranjiviji među nama, djeca školskog uzrasta, kao i njihovi učitelji koji su svoj život posvetili njihovom obrazovanju. U mislima su nam i svi oni koji su, izravno ili neizravno, pogođeni ovim događajem, osobito djeca i zaposlenici škole koji su se jutros u njoj zatekli. Želim, uime Zagrebačke nadbiskupije i u svoje osobno ime, izraziti najdublju sućut i blizinu roditeljima i cijeloj obitelji prerano preminulog djeteta, kao i suosjećanje s obiteljima ozlijeđenih moleći da im Gospodin, izvor svake utjehe, dade božansku utjehu koja prelazi granice pred kojom ljudske riječi moraju zastati u svojoj nemoći. Kao zajednica vjernika dijelimo bol stradalih i molimo za pokoj duše djeteta, preporučujući Gospodinu sve ranjene vapijući za njihovo tjelesno, duševno i duhovno ozdravljenje. Želimo moliti i za one liječnike koji su prvi reagirali te i dalje neumorno rade na brizi za ranjene čime, koristeći svoje sposobnosti i nesebičnost, nastoje umanjiti razmjere ove tragedije. Ovaj događaj poziva nas na zajedništvo i solidarnost, ali i na duboko osobno i društveno propitivanje“, stoji, između ostaloga, u sućuti nadbiskupa Kutleše.

U Splitu je u 88. godini preminuo dr. fra Bernardin Škunca, član Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri. Ostavio je dubok trag među vjernicima i zajednicama kojima je služio. Tijekom Domovinskog rata bio je aktivan u Zadru, gdje je pokrenuo emisiju „Mir i dobro“ na lokalnom radiju, pružajući utjehu ljudima u skloništima.

Dr. fra Bernardin Škunca (Foto: Provincija sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri)

Fra Bernardin je bio profesor liturgije i sakralne umjetnosti na više institucija, uključujući Teologiju u Splitu i Visoku teološko-katehetsku školu u Zadru. Predavao je i liturgijsku duhovnost na Institutu za kršćansku duhovnost u Zagrebu te predmet „Kultura duha“ na Sveučilištu u Zadru. Napisao je brojna djela. Njegov roman Mirotvorac u Bologni nagrađen je godišnjom Nagradom za književnost i umjetnost August Šenoa Matice hrvatske 2008. godine. Autor je djela Franjo Asiški skladatelj Božje ljepote, Ispovijesti Franje Asiškog, Svetost kao pjesma, te Vjeropoj Riječi: Roman esej o fra Bonaventuri Dudi, koje je ujedno i njegovo posljednje pisano djelo. Fra Bernardin je bio jedan od osnivača i četrnaest godina pročelnik Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral Hrvatske biskupske konferencije sa sjedištem u Zadru. Također je bio glavni urednik liturgijsko-pastoralnog časopisa Živo vrelo. Njegov rad u HILP-u značajno je pridonio razvoju liturgijskog pastorala u Hrvatskoj. Kao vicepostulator, fra Bernardin se zalagao za proglašenje blaženim fra Ive Perana, a aktivno je sudjelovao i u promociji kauze fra Bernardina Sokola, dajući doprinos očuvanju franjevačke baštine. Za svoj rad primio je brojna priznanja, uključujući Nagradu za životno djelo Grada Zadra 2014. i titulu počasnog građanina Kaštela.

„Kršćanska sadašnjost“ objavila je knjigu „Božić sa srcem“, autora rado čitanoga i prevođenoga belgijskoga svećenika i mislioca Phila Bosmansa. Knjiga je to poticajnih misli upravo za božićno i novogodišnje vrijeme s kojom će se mnogi lako poistovjetiti. Bosmans vjeruje da ‘svako srce može biti jaslice u kojima se rađa ljubav’“, poručili su iz Kršćanske sadašnjosti.