Tama grijeha može izgledati nepobjediva, ali došašće nas poziva da je prepoznamo i suočimo se s njom. Tama nije mjesto ili stanje u kojemu treba ostati, već poziv i podsjetnik na našu potrebu za svjetlošću, kazao je u propovijedi na prvu nedjelju došašća zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša

Neno Kužina – Zagreb

Gotovo svi su mediji u Hrvatskoj na nacionalnoj i lokalnoj razini najavili početak adventa, vezujući ga za bogatu gastronomsku i svekoliku zabavnu ponudu. Spomenuta je i prikazana prva upaljena svijeća na adventskom vijencu, ali, čast iznimkama, odvlači se pozornost od bitnoga i prešućuje da je ovo vrijeme pripreme za svetkovinu Rođenja Gospodinova. Vjerni puk jutros je pohrlio na prvu misu zornicu, svjedočeći tako puni smisao došašća - iščekivanja Božića.

Na prvu nedjelju došašća zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je misno slavlje u filijalnoj crkvi sv. Ivana Pavla II. u Poznanovcu u Župi Bezgrešnog začeća BDM Mače, objavljeno je na mrežnim stranicama Zagrebačke nadbiskupije.

Nadbiskup Dražen Kutleša i mons. Juraj Jerneić u filijalnoj crkvi u Poznanovcu (Foto: TUZGN)

Nadbiskup je blagoslovio orgulje, dar upravitelja Svećeničkog doma sv. Josipa i graditelja orgulja mons. Jurja Jerneića, te sliku Milosrdnog Isusa, dar prijatelja Župe iz Poljske. U homiliji je nadbiskup istaknuo: „Danas, u duhu nade, želim zajedno s vama promišljati o tri točke: o tamnim trenucima svijeta, o Kristovim obećanjima koja donose svjetlost i sigurnost te o našoj odgovornosti kao nositelja nade drugima. Pogledajmo stvarnost oko nas. Svakodnevno smo suočeni s vijestima o ratovima, prirodnim katastrofama, siromaštvu i bolestima. Mnogi ljudi osjećaju teret osamljenosti, depresije i beznađa. Tama nije samo fizička, nego duhovna i emocionalna, a ponekad se čini nepobjedivom“. „Tama grijeha“, nastavio je nadbiskup Kutleša, „može izgledati nepobjediva, ali došašće nas poziva da je prepoznamo i suočimo se s njom. Tama nije mjesto ili stanje u kojemu treba ostati, već poziv i podsjetnik na našu potrebu za svjetlošću“. „Usred tame svijeta, došašće nas poziva da se prisjetimo Božjih obećanja“, rekao je zagrebački nadbiskup, dodavši da nas došašće podsjeća da živimo između dva dolaska Krista – onog prvog, kada je došao kao dijete u Betlehemu, i onog drugog, kada će doći kao Kralj koji će obnoviti sve stvari“.

Sisački biskup Vlado Košić predvodio je 1. prosinca u crkvi Presvetog Srca Isusova u Tišini Erdedskoj misno slavlje i tom prigodom blagoslovio tu, u potresu stradalu, crkvu. Nakon potresa obnovljenu župnu crkvu Presvetog Trojstva u Donjoj Stubici jučer je blagoslovio zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski.

Sinoda Sisačke biskupije zatvorena je 30. studenoga u bazilici sv. Kvirina u Sisku. Na zaključnoj sjednici biskup Vlado Košić potpisao je dekret kojim je odobrio tisak knjige zaključaka i odluka Sinode te odredio da one stupe na snagu početkom 2025. godine.

Zatvaranje Sinode Sisačke biskupije (Foto: Sisačka biskupija)

Tom prigodom, biskup je članovima Sinode uručio zahvalnice za rad, zalaganje i sudjelovanje u zasjedanjima. U homiliji je podsjetio na to kako je Sinoda trajala tri godine i naglasio da tek sada nastupa vrijeme primjene odluka te zapravo sinodalni hod traje i dalje.

Trojica bogoslova primila su 30. studenoga u pulskoj katedrali Uznesenja Marijina red đakonata po rukama porečkog i pulskog biskupa Ivana Štironje. Na početku propovijedi biskup je govorio o liku sv. Andrije, apostola čije ime znači hrabar, odvažan, junačan, muževan. Napomenuo je da bi te osobine trebale resiti svakoga kršćanina, a osobito one koji su se odazvali Isusovu pozivu. „Biti Isusov, pogotovo biti Isusov ribar ljudi, nije jednostavan i lagan posao. To je služba prepuna izazova i kušnji. No, to je poziv koji usrećuje i donosi neizmjernu radost i mir, na kraju život vječni“.

Varaždinski biskup Bože Radoš 30. studenoga u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Varaždinu u misnom slavlju je za đakona zaredio jednog bogoslova.

Đakonsko ređenje u varaždinskoj katedrali (Foto: Anita Treščec)

„Krist i danas poziva. Poziva iz naše redovitosti, poziva ljude koji su na svome radnom mjestu, koji imaju svoj život, svoj put, koji traže sigurnost u onom u čemu ljudi redovito traže sigurnost, a to je dobra obitelj, radno mjesto koje je sigurno“, kazao je varaždinski biskup.

Provincijski kapitul franjevaca trećoredaca održan je od 26. do 29. studenoga u Samostanu sv. Franje Ksaverskoga u Zagrebu, izvijestilo je Tajništvo Provincije. Na kapitulu, kojim je predsjedao generalni ministar fra Amando Trujillo Cano, sudjelovala su 23 redovnika Provincije. Kapitul je počeo zazivom Duha Svetoga i euharistijskim slavljem koje je predvodio franjevac trećoredac, danas požeški biskup Ivo Martinović. Na kraju kapitula bio je obred uvođenja u službu provincijala fra Branka Lovrića, provincijskog vikara te provincijskih vijećnika.

U organizaciji Hrvatske biskupske konferencije i Hrvatskog katoličkog sveučilišta, povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, 26. studenoga na HKS-u u Zagrebu otvorena je izložba umjetničkog stvaralaštva osoba s invaliditetom „Susret“. „Često u našim porukama ističemo kako je Hrvatsko katoličko sveučilište mjesto dijaloga i susreta, zato nam je posebno drago da smo mogli ugostiti autore izložbe i susresti se s njima osobno“, istaknuo je rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić. „Naša čestitka povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, koji će se obilježiti 3. prosinca, nosi naziv 'Prema neograničenoj radosti'. Upućujemo tu čestitku svima vama, drage osobe s invaliditetom i djeco s teškoćama u razvoju. Činimo to s nakanom da, kao suputnici, kao braća i sestre u Kristu, nastavimo zajedno koračanje u duhu sinodalnosti, kako nas je pozvao Papa, bez obzira na teškoće“, naglasio je dubrovački biskup Roko Glasnović. „Na ovoj izložbi možemo uživati u ljepoti koju su nam podarili umjetnici koji skrovito žive svoj život ne svraćajući pozornost na sebe“, istaknula je predsjednica Pododbora za osobe s invaliditetom pri Vijeću HBK-a za laike Željkica Šemper. Osvrčući se na izložene umjetničke radove, akademski kipar Ozren Feller rekao je da su u umjetnosti svi ravnopravni, prenijela je IKA.