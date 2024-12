U Isusu Kristu vidimo Božju ljubav, milost, pravednost i sućut na djelu. On je Emanuel, Bog s nama, sada i zauvijek. Njegov dolazak na svijet znači da Bog razumije našu patnju, jer je i sam iskusio ljudsku krhkost. To nam daje sigurnost i nadu, čak i u najtežim trenucima – kazao je zagrebački nadbiskup metropolit Dražen Kutleša predvodeći svečano misno slavlje na svetkovinu Rođenja Gospodinova

Vedran Šmitran

Božja stvarateljska Mudrost postala je opipljiva u tijelu Sina Božjega položenog u jasle. Božić je prilika da s dubokim poklonstvom pred otajstvom Božjega rođenja promislimo o našoj najdubljoj biti i odgovornosti za ovaj svijet – poručio je zagrebački nadbiskup metropolit Dražen Kutleša predvodeći svečano misno slavlje na svetkovinu Rođenja Gospodinova u Bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca na zagrebačkom Kaptolu.

U Isusu Kristu vidimo Božju ljubav, milost, pravednost i sućut na djelu. On je Emanuel, Bog s nama, sada i zauvijek. Njegov dolazak na svijet znači da Bog razumije našu patnju, jer je i sam iskusio ljudsku krhkost. To nam daje sigurnost i nadu, čak i u najtežim trenucima – kazao je u propovijedi nadbiskup Kutleša te dodao kako je u suočavanju sa zlom i patnjom, poput tragedije koja se dogodila ovih dana u osnovnoj školi u Prečkom, prirodno da postavimo pitanje: 'Zašto je Bog to dopustio?' Naša slobodna suradnja s Božjom milošću ključ je za suočavanje sa zlom i preobrazbu patnje u priliku za ljubav i solidarnost. Zato, kao vjernici, možemo reći da je zlo koje doživljavamo posljedica čovjekova slobodnog izbora, odnosno, teološki govoreći, nedostatak dobra – nedostatak koji proizlazi iz čovjekove grešnosti i udaljenosti od Božje milosti – rekao je nadbiskup te pojasnio da se čovjekova udaljenost od Boga ne reflektira samo na individualnoj, već i na društvenoj razini. Povijest jasno pokazuje da se moralna degeneracija i nacionalna propast kreću ruku pod ruku. Kad se Bog zanemaruje, gubi se ne samo unutarnji smisao i svrha, nego se urušavaju i temelji društva i civilizacije – upozorio je zagrebački nadbiskup. Propovijed je zaključio pozivom da u Svetoj jubilarnoj godini koja je pred nama budemo svjedoci nade koja ne razočarava. Ta je nada Isus Krist – Riječ Božja koja je za nas tijelom postala i nastanila se među nama (usp. Iv 1,14).

Zagrebački nadbiskup metropolit Dražen Kutleša (Foto: TUZGN)

Na kraju misnoga slavlja okupljenima se obratio rektor zagrebačke katedrale mons. Zlatko Koren koji je pozvao na proslavu otvaranja Jubileja u nedjelju, 29. prosinca, na blagdan Svete Obitelji. Obred će započeti u 17 sati ispred zagrebačke katedrale. Noseći zemne ostatke bl. Alojzija Stepinca procesija će se uputiti prema “zamjenskoj katedrali” – Bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca – gdje će euharistijsko slavlje predvoditi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.

Pročelnik Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije preč. mr. Tomislav Hačko u izjavi za Hrvatski katolički radio istaknuo je da će prijenos tijela bl. Stepinca biti povijesni trenutak u Zagrebačkoj nadbiskupiji i pozvao vjernike iz cijele nadbiskupije, ali i sve ljude dobre volje da dođu na taj radosni čin i da, sudjelujući u procesiji od katedrale do Bogoslužnog prostora, očituju da su hodočasnici nade. Prijenos tijela – pojasnio je – povezan je s onim što papa Franjo piše u buli proglašenja Jubilejske godine kako najvjerodostojnije svjedočanstvo nade daju mučenici koji su se, nepokolebljivi u vjeri uskrsloga Krista, znali odreći i ovozemaljskog života samo da ne izdaju svoga Gospodina.

Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predslavio je na svetkovinu Božića svečano misno slavlje u splitskoj prvostolnici sv. Dujma, a potom i u zatvorskoj kapeli sv. Josipa Radnika u zatvoru na Bilicama – izvijestio je Tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije.

Nadbiskup je propovijed započeo kineskom poslovicom: zatvor je zatvoren danju i noću, pa ipak je stalno pun; hramovi (crkve) su stalno otvoreni, a u njima nema žive duše. Istaknuo je potom da je Božić blagdan nade za sve; Božić pripada i vama koji ste u zatvoru. ‘Bijah u tamnici i dođoste k meni!’ Isus se poistovjetio s vama – podsjetio je nadbiskup Križić te pozvao zatvorenike da vrijeme provedeno u zatvoru preobrate u životno iskustvo, nazvavši ga „školom“. Nećeš izgubiti dostojanstvo time što si završio u zatvoru, nego ako se pomiriš s time da stalno budeš u zatvoru – poručio je splitsko-makarski nadbiskup.

Novozaređeni gospićko-senjski biskup Marko Medo predslavio je na svetkovinu Božića svoju prvu svetu misu u senjskoj konkatedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije.

Siromah iz Betlehema, odrastavši, propovijedao je poruku koju nitko prije njega nije izgovorio i koju nitko poslije nije mogao zaboraviti niti nadmašiti. Njegovo ime rodilo je najljepša djela milosrđa u svijetu. Njegova prisutnost okuplja nas i danas, a mi vjernici iščekujemo njegov ponovni dolazak kao završni čin povijesti. I sigurni smo da će se to dogoditi. Samo se Bog mogao ovako predstaviti. Samo je Bog mogao ovako pobijediti. Zato je Božić ozbiljna i velika stvar, odlučujući trenutak za sve nas. Nemojmo propustiti priliku učiniti korak prema Betlehemu. Čestitati nekome Božić znači ovo – samo ovo – poručio je gospićko-senjski biskup.

U zajedništvu s apostolskim nuncijem u Republici Hrvatskoj nadbiskupom Giorgiom Linguom, križevački vladika Milan Stipić služio je na svetkovinu Rođenja Gospodnjeg arhijerejsku Božansku liturgiju sv. Ivana Zlatoustog u grkokatoličkoj katedrali Presvete Trojice u Križevcima.

U Crkvi ima mjesta za svakoga i svi su pozvani biti sudionicima Božjega nauma spasenja. Pozvani smo biti milosrdni prema svim ljudima, premda nas svijet nikad neće prihvaćati i uvijek ćemo biti oporba koja drugačije misli i drugačije gleda na svijet. Upravo je to poziv i poslanje Kristovih učenika: biti sol zemlje i svjetlo svijeta – istaknuo je među ostalim vladika Stipić te podsjetio da ćemo tijekom 2025. godine – uz Jubilej koji je Papa otvorio na Badnjak – proslaviti i 1700. obljetnicu Nicejskoga sabora, ali i 1100. godišnjicu Hrvatskoga kraljevstva.

Na kraju slavlja sve je pozdravio i apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Giorgio Lingua i zaželio svima blagoslovljen i mirom ispunjen Božić kao i Svetu 2025. godinu.