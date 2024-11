Ti kažeš: ja jesam kralj. (Iv 18, 33b-37)

vlč. Krunoslav Siroglavić

Draga braćo i sestre! Čestitam vam svetkovinu Krista Kralja Svega stvorenoga! Kao kada nekoga izgubimo, pa sabiremo ono najvažnije o njemu, tako nekako i današnja svetkovina: od svih stvari koje su važne o Isusu, ovo je kao glavni zaključak: Isus Krist je kralj svega stvorenoga. Na Starom Bliskom istoku bio je običaj dodijeliti Bogu naziv „Kralj“ (Amon u Egiptu, Marduk u Babilonu), a u Starom Zavjetu u našoj Bibliji rijetko se govori o Bogu kao o Kralju (često se kaže da je Bog koji kraljuje ili da će u novom svijetu kraljevati pravda i mir).

Isus je od početka svog javnog djelovanja naviještao: „Kraljevstvo je Božje među vama“. U evanđeljima imamo 104 puta izraze na varijaciju Kraljevstva nebeskog, Kraljevstva Božjeg. To nam svjedoči da je ova tema u središtu evanđelja.

Papa Pio XI. 1925. proglasio je svetkovinu Krista Kralja. Završio je Prvi svjetski rat, priprema se drugi, kasnije u Italiji imamo fašiste, u Rusiji Staljina, u Njemačku stiže nacizam, Španjolska i Portugal također se nalaze u čudnim političkim situacijama. Sve su države htjele zagospodariti, vladati, voditi! Svetkovina Krista Kralja odgovor je na rast sekularizma, komunizma i drugih izama, a jasno nas podsjeća da povijest pripada Bogu, a ne čovjeku!

Postoji jedan rizik! Može se dogoditi da mi vjernici nudimo Isusu kraljevanje kakvo on nije tražio niti volio. Krist je pred đavlom u pustinji odbio biti kralj! On ne želi biti kralj poput svjetovnih kraljeva. Isus je rekao učenicima: „Znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije tako među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj!“ (Mk 10, 42-43) Često je Katolička Crkva (neki njezini ljudi!) ovo tijekom povijesti bila zaboravljala, a u današnjem evanđelju imamo susret dvaju načina kraljevanja: svjetski i Božji. Mi se danas pitamo: „Kojem kraljevstvu ja želim pripadati?“

Nitko se Pilata danas ne bi sjećao da nije 7. travnja 30. godine susreo u predvečerje Pashe Isusa. Grčko-židovski filozof Filon Aleksandrijski, koji je živio u Pilatovo vrijeme, kaže da je Pilat bio tvrd, nepromjenjiv, čvrst, jako sposoban za nasilje i primjenu sile, okrutan, sijač straha, boravio je u Cezareji, a tih se dana našao u Jeruzalemu skupa s 500 vojnika kako bi tih dana osigurao red u gradu. Dovode tada Isusa kod Pilata, nakon što su bili kod Kajfe. Ne ulaze „da se ne okaljaju“ (Iv 18,28), nego Pilat izlazi pred njih.

Pilat uvodi Isusa u palaču i pita ga: „Ti li si židovski kralj?“ Isus ne odgovara nego postavlja protupitanje „Kažeš sam ili ti je netko pričao?“ Braćo i sestre, to je ono što Boga zanima! Moja istina! Isus ne negira da je kralj, samo kaže da njegovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta. On kaže da se njegovo Kraljevstvo tiče ovoga svijeta, ali ono nema zemaljsko podrijetlo.

Isus želi da upoznamo razliku. Zemaljska se kraljevstva ravnaju prema zemaljskim principima, đavao ih je predstavio u pustinji: materijalne datosti, slava, ugled, sila, konkurentnost, oko za oko. No, Božje kraljevstvo ima drugačije principe: novi svijet, novi ljudi po Duhu Svetom. U današnjem Predslovlju na svetim misama slušamo kakvo je to Kraljevstvo: „Kraljevstvo istine i života, kraljevstvo svetosti i milosti, kraljevstvo pravde, ljubavi i mira. Postoji jedna opasnost koja prijeti nama vjernicima, jer smo nekada previše u svijetu: mjeriti napredak Božjeg Kraljevstva – Crkve kriterijima napretka ovog svijeta: brojnost, politička moć ili neki drugi kriteriji. To nikada nije Crkvi bilo najbitnije.

Isus je došao da svjedoči za istinu! Za Židove koncept istine nije bio jednak onomu kojeg su imali Grci: za Židove istina je označavala životnu usklađenost, autentičnost, ispravno življenje. Prije svega, Isus je došao svjedočiti za Istinu o Bogu. Za Isusa je Bog ljubav, nije osvetnik, nije mrzovoljan, nije onaj koji kažnjava. Isus nam ovom svetkovinom pokazuje istinito Očevo lice, jer smo jako opterećeni krivim slikama o Bogu. A zatim nam kao biser pruža i istinu o čovjeku: pravi čovjek nije onaj koji je korumpiran, silan, nego onaj koji ljubi, čak i neprijatelje. Bog vas blagoslovio i neka u vašem srcu Kraljuje Krist Kralj! Hvaljen Isus i Marija!