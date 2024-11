U organizaciji Hrvatskoga Caritasa u Zagrebu je 21. studenog predstavljen cjelogodišnji program „Za 1000 radosti“ pod sloganom „Otvori oči! Neka srce vodi!“

Vedran Šmitran - Zagreb

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predslavio je jučer – na svetkovinu Krista Kralja svega stvorenja – svečanu Euharistiju u Župi sv. pape Ivana XXIII. te je tom prigodom u ovu crkvu u zagrebačkoj Dubravi unio relikvije Dobroga Pape i blagoslovio pastoralni centar.

Nadbiskup Kutleša unosi relikvije svetoga pape Ivana XXIII.

Nadbiskup Kutleša u propovijedi je podsjetio na povijest svetkovine Krista Kralja koju je ustanovio papa Pio XI., uvjeren da trajni mir među narodima nije moguć sve dok pojedinci i narodi odbacuju vladavinu Krista Spasitelja. Isus je jedini izvor osobnog i društvenog blagostanja. Upravo je to Crkva htjela istaknuti uvođenjem današnje svetkovine. Ovo, međutim, stavlja pred sve, i pojedince i društvo, zahtjev da se pokoravaju Kristovoj istini, da žive osobne i društvene kreposti, zauzimaju se za pravdu, pomažu slabijima i marginaliziranima, ne podliježu korupciji i ne donose zakone koji zanemaruju temeljne istine o ljudskom dostojanstvu i ljudskom životu - istaknuo je nadbiskup. Podsjetio je i na riječi pape Ivana XXIII. da sva ljudska bića povezuje zajedništvo podrijetla, otkupljenja i konačne sudbine. Ta istina prepoznatljiva je onima koji slušaju Kristov glas. Ona se ne nameće silom, već se svjedoči. Mora biti jasno izrečena i uvijek potvrđena vlastitim životom. 'Isus Krist jučer i danas isti je – i uvijeke' – poručio je zagrebački nadbiskup.

Danas s posebnom radošću zahvaljujemo Svetom Ocu što je drevnoj Crkvi kotorskoj, malenoj po broju vjernika, ali velikoj po duhovnoj tradiciji i naslijeđu svetaca i blaženika, dao vlastitog pastira u osobi novoimenovanog biskupa Mladena – kazao je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodeći u subotu, 23. studenog, sveto misno slavlje u kotorskoj katedrali sv. Tripuna na kojemu je zajedno sa suzarediteljima – splitsko-makarskim nadbiskupom Zdenkom Križićem i barskim nadbiskupom Rrokom Gjonellashajem – podijelio sveti red episkopata mons. Mladenu Vukšiću.

Biskupsko ređenje mons. Mladena Vukšića (Foto: KTA BKBIH)

Pastirska služba zahtijeva da se Krista propovijeda i služi čovjeku, a ne sebi – istaknuo je u propovijedi glavni zareditelj. Biskup ne prima svoju službu da bi bio velik u ljudskim očima. Jednom riječju, nije pozvan promovirati i propovijedati sama sebe, nego Isusa Krista Gospodinom. To je temeljni navještaj vjere – poručio je glavni zareditelj zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.

U ime vjernika Kotorske biskupije biskupu Vukšiću obratio se predsjednik Hrvatskoga građanskog društva Crne Gore i admiral Bokeljske mornarice Mirko Vičević. Istaknuo je da se povezanost mons. Vukšića s vjernicima Kotorske biskupije očitovala i prije ređenja u riječima njegova gesla Ostani vjeran. Ostati – to je imperativ svima nama; i biti vjeran. Ostati i živjeti snagu vjere, stvarati bolje sutra za naše nasljednike – poručio je, uz ostalo, admiral Vičević, zaželjevši biskupu Mladenu dobrodošlicu u ime svih vjernika Kotorske biskupije.

Blagdan sv. Krševana, zaštitnika grada Zadra, proslavljen je svečanim misnim slavljem koje je u zadarskoj katedrali sv. Stošije u Zadru jučer predvodio domaći nadbiskup Milan Zgrablić.

Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić s moćnikom sv. Krševana (Foto: Ines Grbić)

Riječ Božja i spomen Krista Kralja pozivaju nas i potiču da ne izgubimo nadu u Kristovu pobjedu u globalnom kontekstu, u kojem čovječanstvo trpi uzdajući se u moć oružja, novca i osobnosti koje silovito uzdižu vlastitu sebičnost. U tome nam je uzor i sv. Krševan, koji je kao vjerni svjedok vlastitim životom dao osobito svjedočanstvo za Istinu, za Krista Kralja i njegovo kraljevstvo – poručio je zadarski nadbiskup.

Sv. Krševan mučeništvo je podnio 24. studenog 303. godine nedaleko Akvileje, a njegovi zemni ostaci preneseni su u Zadar 649. – prije 1375 godina. Lik sv. Krševana nalazi se na zastavi, grbu i pečatu Grada Zadra, a pred njegovim relikvijarom nekad su gradski upravitelji polagali prisegu da će časno raditi za opće dobro građana.

„Križevačka eparhija – povijest, kultura, nasljeđe“ – naslov je znanstvenoga skupa koji je prošloga petka, 22. studenog, održan u Križevcima, a uoči 250. obljetnice osnutka Križevačke eparhije čija će se završna proslava održati 2027. godine. Pod pokroviteljstvom Grada Križevaca, skup su zajednički organizirali Križevačka eparhija, Hrvatski institut za povijest, Zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Koprivničko-križevačkoj županiji, Družba Braće Hrvatskoga zmaja – Zmajski stol Križevci, Povijesno društvo Križevci i Ogranak Matice hrvatske Križevci.

Sudionici Znanstvenog skupa "Križevačka eparhija - povijest, kultura, nasljeđe" (Foto: Križevačka eparhija)

Križevačka eparhija dala je mnoge značajne ljude u životu Hrvatske i cijeloga ovog prostora, a također se može pohvaliti izrazito bogatom kulturnom, umjetničkom i povijesnom baštinom – istaknuo je križevački vladika Milan Stipić pozdravljajući sudionike skupa čiji će znanstveni prinosi do završne proslave biti objavljeni u jubilarnom zborniku radova.

Dosadašnji predsjednik Odbora Hrvatske biskupske konferencije za odnos sa Židovima i muslimanima umirovljeni požeški biskup Antun Škvorčević i novoimenovani predsjednik istoga Odbora bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak posjetili su 22. studenog sjedište Koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj u Zagrebu.

Biskup Škvorčević izvijestio je sugovornike o navedenim promjenama u HBK te je predstavio biskupa Huzjaka, poželjevši da se dobri odnosi između dviju vjerskih zajednica i dalje izgrađuju u ozračuju poštovanja i povjerenja između „starije i mlađe abrahamovske braće“, Židova i kršćana u Hrvatskoj. Biskup Huzjak je istaknuo kako u novoj službi želi nastaviti onim putem kojim je HBK do sada djelovala zauzimanjem biskupa Škvorčevića i da u tome očekuje njegovu pomoć.

Predsjednik Koordinacije židovskih općina Ognjen Kraus očitovao je osobito zadovoljstvo što može susresti predstavnike Katoličke Crkve te je biskupu Škvorčeviću izrazio veliku zahvalnost za doprinos koji je dao židovsko-katoličkim odnosima u Hrvatskoj, napose za iskazivanje poštovanja žrtvama jasenovačkog logora, pri čemu je uspio izbjeći nesporazume koji su pratili službene državne komemoracije.

Sudionici susreta osvrnuli su se i na ratna zbivanja na Bliskom istoku, poželjevši da ondje što prije zavlada mir te prestanu razaranja i ubijanja.

U organizaciji Hrvatskoga Caritasa u Zagrebu je prošloga četvrtka, 21. studenog, predstavljen cjelogodišnji program „Za 1000 radosti“ pod sloganom „Otvori oči! Neka srce vodi!“

Cjelogodišnji program Za 1000 radosti (Hrvatski Caritas)

Cilj programa je razviti socijalnu osjetljivost s ciljem prikupljanja konkretne pomoći za najsiromašnije obitelji u Hrvatskoj. Pripremljeno je 480 tisuća prigodnih narukvica koje će uz preporuku Ministarstva znanosti i obrazovanja doći do djece i mladih u osnovnim i srednjim školama diljem Hrvatske. Narukvice će sve one koji će ih nositi, poticati da otvore oči i dozvole srcu da ih vodi i da učine neko dobro potrebitim sugrađanima u Republici Hrvatskoj. Od početka ove konferencije s vama želim podijeliti ključnu misao, a to je da svatko od nas mora preuzeti odgovornost za svoga bližnjeg – istaknuo je ovom prigodom ravnatelj Hrvatskoga Caritasa fra Tomislav Glavnik.

Prelat Stjepan Josipović, umirovljeni svećenik Požeške biskupije, preminuo je 22. studenog u Svećeničkom domu u Požegi, u 88. godini života i 58. godini svećeništva. Sprovodni obredi održani su danas na mjesnome groblju u Mačkovcu, a sveta misa zadušnica služena je u župnoj crkvi Sv. Mateja.