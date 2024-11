Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Dragi Vukovarci i Vukovarke, ne očekujte da će vas današnji svijet razumjeti, jer on ne može i ne želi shvatiti dubinu vaše patnje. Jedini koji doista može razumjeti dubinu vaših boli jest ranjeni Isus. U njemu je vaša najveća utjeha i snaga, jer on dijeli vaše trpljenje i nudi nadu u uskrsnuće, rekao je u današnjoj propovijedi u Vukovaru zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša

Dragi Vukovarci i Vukovarke, ne očekujte da će vas današnji svijet razumjeti, jer on ne može i ne želi shvatiti dubinu vaše patnje. Jedini koji doista može razumjeti dubinu vaših boli jest ranjeni Isus. U njemu je vaša najveća utjeha i snaga, jer on dijeli vaše trpljenje i nudi nadu u uskrsnuće, rekao je u današnjoj propovijedi u Vukovaru zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša

Neno Kužina – Zagreb

Nepregledno mnoštvo na hrvatskom istoku i jugu, titraji svijeća, u srcu tuga, pamćenje stradanja koje ne blijedi. To je Hrvatska na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje 18. studenoga. Na današnji je dan 1991. slomljena herojska obrana grada Vukovara. S osobitim pijetetom spominjemo se stravičnog zločina nad stanovništvom Škabrnje i vremena kada su svoje junaštvo iskazali branitelji Saborskoga, Slunja, Cetingrada i Rakovice. U Vukovaru, nakon prolaska Kolone sjećanja od Nacionalne memorijalne bolnice „Dr. Juraj Njavro“ do Memorijalnog groblja misno je slavlje predvodio zagrebački nadbiskup metropolit i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Dražen Kutleša. U propovijedi nadbiskup je istaknuo: „Rane Vukovara opominju nas i podsjećaju na to tko smo i za što se zauzimamo. Mi nismo agresori, nego žrtve; nismo napadači, nego branitelji; nismo narod koji prisvaja tuđe, nego narod koji brani svoje. Pokušaji da nam se nametne drukčiji identitet, da nas se odvoji od naših korijena i vrijednosti, nisu prestali ni danas. U vremenu općeg idejnog, zakonodavnog, jezičnog, vrijednosnog i moralnog meteža pozvani smo zastati i zapitati se: za što smo spremni položiti svoj život?

Odgovor je jasan: vjera, obitelj i domovina. Te vrijednosti čine srž našeg osobnog i narodnog identiteta. One nas pozivaju da se odupremo, u svijetu u kojem je sve prisutniji gubitak vjere u Boga stvoritelja, uzdržavatelja i sudca i ujedno gubitak želje za prenošenjem života, najvećega Božjeg dara na zemlji. S istom odvažnošću s kojom su naši branitelji stali u obranu života, domova i slobode, pozvani smo zauzimati se za budućnost utemeljenu na Božjoj istini, ljubavi i otvorenosti životu. Samo ćemo tako ostati vjerni svomu i religioznom i nacionalnom identitetu“, rekao je nadbiskup Kutleša, poručivši: „dragi Vukovarci i Vukovarke, ne očekujte da će vas današnji svijet razumjeti, jer on ne može i ne želi shvatiti dubinu vaše patnje. Jedini koji doista može razumjeti dubinu vaših boli jest ranjeni Isus. U njemu je vaša najveća utjeha i snaga, jer on dijeli vaše trpljenje i nudi nadu u uskrsnuće“.

U crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Škabrnji misno je slavlje predvodio šibenski biskup Tomislav Rogić. „Nitko nije bio spreman na toliko zlo, bešćutnost, neljudskost, uopće pomisao što čovjek čovjeku može napraviti. Kad se pogazi ljudsko dostojanstvo, kad se u drugome ne vidi čovjeka, kad se zanemare sve Božje zapovijedi, onda zavlada zlo, događa se pakao, odsutnost ljubavi, dobrote, gubitak čovječnosti i svakog ljudskog dostojanstva“, rekao je šibenski biskup, nastavivši: „Na svoj način Škabrnja i Vukovar sa svojim stradanjima traže od nas pogled vjere u Božju dobrotu, u Božju pobjedu koja je na dan stradanja izgledala odsutna. Kao da nas je Bog napustio. Samo pogled na Spasitelja na križu koji osjeća kao da ga je Otac napustio i ono što će se dogoditi za tri dana, uskrsnuće, - mogu nam dati snage, ponuditi smisao: da se suočimo, prihvatimo, u temelje budućnosti našeg naroda ugradimo sve žrtve i stradanja“. „Obnova, novi život, obitelji, djeca, toliki ostvareni napredak kojega puno puta nismo ni svjesni – pa postajemo nezahvalni – svjedoče da je zlo pobijeđeno. Da se iznova rađa život. Ima teškoća, novih prepreka, pogrešaka ali sve to samo podgrijava pogled pouzdanja u providnost, buđenje nade i vjeru u uskrsnuće, vječni život i već sada i ovdje ljubav za brata čovjeka“. Biskup Rogić je poručio: „učinimo i od Škabrnje mjesto gdje se uči ljubiti i po cijenu žrtve, gdje se hranimo primjerom ljubavi i žrtve velikana, branitelja, gdje se uči praštati, gdje se uči voljeti brata čovjeka, svoju obitelj i Domovinu onako kako nas je Krist učio, učinimo mjesto nove nade gdje se drukčije sagledava povijest i dobro vide djela Božja, izbavljenje nakon nevolja, vjera u novi početak i novo rađanje iz pepela“.

Na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru 17. studenoga blagoslovljena je kapela Krista Kralja mučenika tijekom misnoga slavlja koje je predvodio đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić. „Ova novosagrađena kapela je vidljivi svjedok i izričaj kršćanske vjere kojom su bili nošeni oni koji počivaju na ovom Memorijalnom groblju i nova snažna poruka desetinama i stotinama tisuća učenika osmih razreda osnovne škole i svima nama građanima koji tijekom čitave godine dolazimo ovamo i koji se osobito u studenome ovdje okupljamo u molitvi za sve poginule i umrle branitelje i žrtve Domovinskoga rata i na komemoraciji njima u čast da je Krist koji je svoj život darovao u velikodušnoj ljubavi za naše spasenje prvijenac i kralj i svih onih koji svoj život velikodušno daruju iz ljubavi prema drugima, u obrani njihove slobode te njihovih neotuđivih prava i dostojanstva“, istaknuo je nadbiskup Hranić, a prenijela IKA.

Svjetski dan siromaha u Rijeci je obilježen dvodnevnim programom koji je zaključen misom te ručkom 17. studenoga u Nadbiskupskom domu. Prije nedjeljnog ručka nadbiskup Mate Uzinić je predvodio euharistijsko slavlje u kapucinskoj crkvi Gospe Lurdske na Žabici koju su ispunili korisnici, djelatnici i voditelji karitativnih ustanova. „Koristim ovu priliku da bih zahvalio svima koji ste u ovom gradu anđeli, graditelji tog novog i boljeg svijeta. Tog svijeta koji je Isus Krist počeo ostvarivati, koji se počeo događati u njemu. U njemu se dogodilo novo stvaranje. Hvala vam što ste svjedoci tog svijeta, što sa svojom brigom za brata čovjeka u potrebi svjedočite da je takav svijet moguć. Ne sutra, nego danas, sada i ovdje“, rekao je riječki nadbiskup.

Sisački biskup Vlado Košić predvodio je 17. studenoga misno slavlje u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Ivanić-Gradu povodom 100. obljetnice smrti sluge Božjega biskupa Josipa Langa, sina toga grada i prijatelja siromaha. Ispred župne crkve sv. Petra apostola biskup je blagoslovio spomenik, djelo akademskog kipara Ivana Kujundžića.

Na blagdan prvoga kanoniziranog hrvatskog sveca Nikole Tavelića, 14. studenoga u Hrvatskom nacionalnom svetištu u Šibeniku središnje euharistijsko slavlje predvodio je srijemski biskup Fabijan Svalina u zajedništvu sa šibenskim biskupom Tomislavom Rogićem, rektorom svetišta o. Josipom Ivanovićem te dvadesetak svećenika. Mons. Svalina u homiliji je podsjetio: „U svoje vrijeme Nikola Tavelić je posvjedočio za Gospodina koji je 'prepoznao i nagradio vječnom proslavom u nebu' njegovu 'vjernost i ustrajnost, požrtvovnost i odricanje'. „Umro je svemu svojem, da bi mogao živjeti za Krista. Ako se želi u potpunosti živjeti za Krista, onda se mora biti spreman pružiti svjedočanstvo takvog života za Krista i vlastitim životom'. Onaj tko Krista u srcu nosi, 'ne može o Njemu ne govoriti i Njega ne naviještati', riječi su srijemskog biskupa u Šibeniku.

U Solinu je od 13. do 15. studenoga održana međunarodna smotra turizma, turističkog filma i krajobraza u sklopu koje je Caritasovom domu u Brezovici, koji ove godine obilježava 30 godina skrbi za djecu i mlade, dodijeljena međunarodna nagrada „Lucija“. Caritasovoj kući za zbrinjavanje djece i odraslih osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima „Bl. Alojzije Stepinac“ nagrada je dodijeljena: za visoku humanu brigu u skrbi djece i odraslih s posebnim potrebama, za vrhunsku stručnu, profesionalnu i kreativnu izvrsnost u vođenju Doma, pružajući svekoliku pomoć, s ciljem unapređenja kvalitete života štićenika. „Ovo priznanje obvezuje nas u budućnosti biti još izvrsniji i predaniji u skrbi za djecu s teškoćama i zagovaranju njihovih prava u društvu“, rekla je ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije s. Jelena Lončar.