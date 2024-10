Mons. Marko Medo: Dolazim vam biti pastir čija će vrata biti širom otvorena za svakoga

Danas, ponajprije zahvaljujem Bogu Ocu na daru života i svećeničkoga poziva. Posebnu zahvalnost iskazujem Svetomu Ocu, papi Franji, na iskazanom povjerenju izabranja u zbor biskupa Katoličke crkve te mu obećavam sinovsku poslušnost i odanost, rekao je gospićko-senjski biskup mons. Marko Medo u ponedjeljak 7. listopada 2024. u sjedištu Vojnog ordinarijata u Zagrebu prigodom objave biskupskog imenovanja

Papa Franjo imenovao je novim gospićko-senjskim biskupom dosadašnjega generalnog vikara Vojnog ordinarijata u RH mons. Marka Medu.

Mons. Medo rođen je 10. ožujka 1972. godine u Strupniću, općina Livno, u Banjolučkoj biskupiji. Godine 1987. ušao je u sjemenište franjevaca trećoredaca glagoljaša u Zagrebu. Nakon studija na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, za svećenika je zaređen u zagrebačkoj prvostolnici 1998. godine. Magisterij iz pastoralne teologije pri Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu stekao je 2007. godine.

Nakon ređenja, bio je župni vikar u Belišću i Kloštru Podravskom, a od 2002. do 2011. vršio je više službi u svojoj provinciji franjevaca trećoredaca glagoljaša, pa i člana Uprave provincije. Godine 2011. imenovan je vojnim kapelanom pri vojnoj kapelaniji MORH u Zagrebu; a u dva navrata obnašao je dužnost vojnog kapelana pri Hrvatskom kontingentu u NATO misiji u Afganistanu. Krajem 2015. inkardiniran je u Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj te je do 2018., uz službu vojnog kapelana, obnašao službu biskupskog vikara za pastoral Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH. 27. ožujka 2018. imenovan je i generalnim vikarom Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, koju službu je obnašao sve do imenovanja biskupom. Osim hrvatskog, govori talijanski, a služi se engleskim i njemačkim jezikom.

U svom obraćanju vojni ordinarij Jure Bogdan predstavio je životopis novoga biskupa gospićko-senjskog te mu poručio:

S današnjim danom započinje novo razdoblje Tvoga života. Služit ćeš kao apostolski nasljednik i pastir Božjega naroda u Gospićko-senjskoj biskupiji i kao član apostolskog zbora u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji.



Prenoseći mu čestitke svih članova Vojnog ordinarijata, biskup Bogdan je novome biskupu naglasio:

Onaj koji nas poziva u službu, i često stavlja pred velike zadatke kojih se i plašimo, daje nam i snagu za nositi terete i ne uzmicati pred grabežljivim vucima. Svećenička i biskupska služba nije privatno vlasništvo, nego Božji dar za služenje Božjem narodu i svim ljudima dobre volje. Na tom putu prate ih i krijepe žarke molitve vjerničke zajednice.



Na kraju je mons. Bogdan spomenuo brojne ljudske i svećeničke vrline novoga biskupa te zaključio:

Kroz sve godine moje biskupske službe bio si odan i mudar suradnik i vrijedan radnik u Gospodnjem vinogradu. U Tvojoj novoj službi želim Ti što više suradnika kakav si Ti bio meni u ovoj službi. Čestitam, neka Te čuva i prati Kraljica svete Krunice. Blagoslovljen bio Ti koji u Gospićko-senjsku biskupiju dolaziš u ime Gospodnje. Bog Te poživio!



Novi je gospićko-senjski biskup u svom obraćanju zahvalio svima koji su ga pratili na njegovome životnom putu i naglasio:

U molitvi i evanđeoskom razlučivanju, s pogledom usmjerenim u Kristov križ i ljubav po njemu nam darovanoj, prihvatio sam biti biskupom Gospićko-senjske biskupije, koja je područjem najveća u našoj Domovini, iako je po broju stanovnika među najmanjima. Sav svoj dosadašnji život nastojao sam živjeti u jednostavnosti i poniznosti, prihvaćajući sve iz Božje ruke. I u tome duhu želim nastaviti svoje poslanje u povjerenoj mi biskupiji – da zajedno kročimo putem jednostavnosti, poniznosti, ljubavi i mira te da zajedno gradimo Božje Kraljevstvo već ovdje na zemlji. Želim biti poput oca, brata i prijatelja svakomu svećeniku, redovniku, redovnici, kao i svakomu vjerniku laiku i svima koje će providnost staviti na moj životni put.



Podsjetivši da nova biskupija stapa u jedno sve prirodne ljepote – more i rijeke, ravnicu i visoke planine, mons. Medo najavio je da dolazi kao pastir koji želi brinuti za svoje stado te zaključio:

Dolazim vam biti pastir čija će vrata biti širom otvorena za svakoga od vas i pružati vam potporu, pomoć, oslonac i sigurnost. Želim zajedno s vama gorljivo se zauzimati za Božju stvar i izgarati u požrtvovnoj ljubavi i služenju, u svemu tražeći i izvršavajući Božju volju, ne bojeći se ni protivljenja, ni udaraca, ni trpljenja.

(Vatican News - hjb)