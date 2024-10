Sluga Božji biskup Lang nije se dao zavarati. Ni uzvišena biskupska čast nije ga odvratila od služenja, odricanja i neumorne brige za spasenje duša. On je prepoznao uska vrata Kraljevstva Božjega i kročio tim putem. Stoga nam ostaje kao trajni primjer i poticaj da promišljamo o njegovu životu te od njega učimo, istaknuo je u homiliji misnoga slavlja o stotoj obljetnici njegove smrti nadbiskup Dražen Kutleša

Svetost pobjeđuje, molitveno bdijenje u radosnom ozračju po 11. put održava se večeras u Nacionalnom svetištu svetog Josipa u Karlovcu. Molitveno bdijenje ususret svetkovini Svih svetih održava se i u Zagrebu, Varaždinu, Dubrovniku, Slavonskom Brodu, Požegi, Rijeci i drugim mjestima.

U srijedu 30. listopada, u organizaciji Ureda Zagrebačke nadbiskupije za kauze beatifikacije i kanonizacije, u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu održan je znanstveni simpozij o sluzi Božjem biskupu Josipu Langu o 100. obljetnici njegove smrti na glasu svetosti. Nakon simpozija misu je u Bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. „Sluga Božji biskup Lang nije se dao zavarati. Ni uzvišena biskupska čast nije ga odvratila od služenja, odricanja i neumorne brige za spasenje duša. On je prepoznao uska vrata Kraljevstva Božjega i kročio tim putem. Stoga nam ostaje kao trajni primjer i poticaj da promišljamo o njegovu životu te od njega učimo“, rekao je nadbiskup dodavši: „U svjedočanstvima o njemu možemo pročitati: 'Tko je poznavao biskupa Langa, nije mogao biti ni bezbožac, ni pokvaren ni škrt'. Te riječi svjedoče o duhovnoj snazi njegove osobe i autoritetu kojim je zračio. On nije nametao svoj autoritet biskupa i pastira, nego je svojim djelima pokazivao da mu je stalo do osobe. A to je diralo srca ljudi“, riječi su mons. Kutleše.

Međunarodni stručno-znanstveni simpozij „Kultura sjećanja na ratne i poratne žrtve Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda“ otvoren je 29. listopada u Dvorani Hrvatske matice iseljenika u Zagrebu. Glasnogovornik HBK-a Zvonimir Ancić rekao je da Simpozij želi govoriti o kulturi sjećanja dodavši da je sjećanje ili spomen i u temelju kršćanske vjere jer se, slaveći euharistiju, katolici svakodnevno spominju Kristove muke, smrti i uskrsnuća. „To i mi činimo svake godine slaveći euharistiju za sve naše žrtve razasute od Bleiburga do brojnih postaja križnoga puta“, istaknuo je Ancić. Predavanja su 30. listopada održali svećenici Ante Kutleša, Tomislav Markić i Ivica Žižić. Vlč. Kutleša rekao je da je vodstvo Crkve u Hrvatskoj često naglašavalo vjernost Bogu tijekom stoljeća te je podsjetio na glavne povijesne crte hrvatskoga naroda, napose u vrijeme nadbiskupa Stepinca. Istaknuo je da se nadbiskup Stepinac oko 320 puta obraćao civilnim vlastima. Dr. Markić poručio je da biskupske propovijedi na Lojbaškom polju pokraj Bleiburga imaju nekoliko ključnih riječi, koje se više ili manje redovito ponavljaju iz godine u godinu. Ustvrdio je da je zajednički nazivnik svih tih homilija poziv na pomirenje jer su propovjednici pokušali graditi mostove, sklapati mir, pomiriti podijeljene, tražiti konsenzus i mogućnost dijaloga, uvijek na temelju pravde, istine i ljubavi. Prof. Žižić, govoreći o sjećanju na žrtve ratova, poručio je da su spomenici žrtvama zalog čuvanja identiteta te javna mjesta kolektivnog priznanja i kolektivne identifikcije koja od mjesta tuge postaju mjesta ponosa. „Oplakivati i sahranjivati mrtve obred je koji duboko ukazuje na ljudsku humanost“, rekao je, dodajući da su bleiburške žrtve i toga bile lišene.

Sisački biskup Vlado Košić predvodio je 29. listopada u kapeli sv. Jantola (sv. Antuna Padovanskog) u Dvorišću kraj Gline, misno slavlje povodom otkrivanja spomenika braniteljima i civilima toga mjesta stradalima u Domovinskom i Drugom svjetskom ratu, izvijestio je Ured za odnose s javnošću Sisačke biskupije.

U homiliji biskup je poručio kako upravo u tom trenutku Božja riječ je ta koja hrabri. „Isus govori: ‘Neka se ne uznemiruje i ne straši srce vaše.’ Koliko je puta ljudsko srce uznemireno i koliko puta, kada dođu nevolje, drhtimo i pitamo se hoćemo li to preživjeti. Sigurno su tako i oni koji su poginuli ovdje u Dvorišću doživljavali uznemirenost, baš kao i mi koji smo preživjeli te teške dane 1991. godine i Domovinskog rata.

Povodom smrti umirovljenog biskupa Reformirane kršćanske kalvinističke Crkve u Hrvatskoj Endre Langha, umirovljeni požeški biskup i predsjednik Biskupske komisije za ekumenizam Antun Škvorčević uputio je sažalnicu sadašnjem biskupu navedene Crkve Péteru Szenu. „Pamtimo biskupa Langha kao čovjeka vjere, čija pripadnost vlastitoj Crkvi nije bila isključiva, nego evanđeoski otvorena prema svima koji Krista ispovijedaju svojim Gospodinom, te je s tih polazišta, zauzet za dobro Isusove Crkve, sa svom iskrenošću sudjelovao u ekumenskim nastojanjima u Hrvatskoj, koja sam u svoje doba imao prigode promicati, povezujući kršćane različitih pripadnosti u vrijeme Jugoslavije i nakon osamostaljenja Republike Hrvatske“, stoji uz ostalo u sažalnici.

Predstavljanje zbornika „Vjera ljubavlju djelotvorna“ prigodom 70. obljetnice života počasnog predsjednika Hrvatskoga kulturnog društva Napredak prof. dr. mons. Franje Topića održano je 28. listopada u dvorani Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, izvijestio je Tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije.

Jedan od predstavljača, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić istaknuo je profesorov dugogodišnji doprinos znanosti, kulturi i humanitarnom radu, a posebno u godinama rata i poraća u Bosni i Hercegovini kada je u ratnom Sarajevu jedini, kako je rekao, umjesto zidova razdvajanja gradio mostove suradnje, te širio duh bratstva, nadahnutog Evanđeljem i ekumenskog dijaloga.