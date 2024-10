Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Podižući spomenik žrtvama s Dakse nije se nikada tražila osveta, već samo oprost, istaknuo je na misi u crkvi Male braće u Dubrovniku o. Josip Sopta, dodavši je da je podizanjem spomenika i molitvama dignuto „prokletstvo“ s tog otočića

Neno Kužina – Zagreb

Sisački biskup Vlado Košić predvodio je 27. listopada u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Gori misno slavlje povodom 25. obljetnice dolaska Hrvata s Kosova na područje Sisačke biskupije. Jedna od tih skupina, njih 303, došla je u tadašnje prognaničko naselje Dumače kraj Petrinje, gdje su u teškim životnim uvjetima ostali do 2011. godine. Nakon privremenog preseljenja u Malu Goricu, 2017. godine konačno su uselili u izgrađene kuće, a danas ova zajednica u Dumačama ima oko 240 stanovnika. U homiliji biskup Košić izrazio je zahvalnost Hrvatima s Kosova što su obogatili ovaj kraj i župu u kojoj su pronašli svoj dom. Istaknuo je ulogu župnika Paška Glasnovića koji je predvodio svoje vjernike iz Letnice i Vrnavokola u Hrvatsku, usporedivši ga s Mojsijem koji je vodio Izraelce u Obećanu zemlju. Istaknuo je i važnost vjere u njihovoj zajednici, zbog koje su i opstali tolika stoljeća, te poručio kako je svjestan njihove želje za izgradnjom kapele u mjestu. Biskup je podsjetio i na duhovna zvanja i mučenike koje je dala ova hrvatska zajednica na Kosovu.

U katedrali sv. Dujma u Splitu na misnom slavlju 26. listopada apostolski nuncij nadbiskup Giorgio Lingua stavio je metropolitanski palij na ramena splitsko-makarskoga nadbiskupa metropolita Zdenka Križića. „Palij simbolizira posebnu povezanost između nadbiskupa metropolita i Petrova nasljednika te izražava snagu zajedništva s Rimskom Crkvom, a koju nadbiskup stječe po pravu u svojoj pokrajini“, rekao je nuncij Lingua. Nakon primanja palija metropolit Križić nastavio je predvoditi euharistijsko slavlje u zajedništvu s nuncijem, 15-oricom nadbiskupa i biskupa i velikim brojem svećenika. Sudjelovali su redovnici i redovnice, provincijalke, bogoslovi te ostali vjerni puk Splitsko-makarske nadbiskupije.

Sisački biskup Vlado Košić predvodio je 26. listopada svečano misno slavlje u bazilici sv. Kvirina u Sisku, tijekom kojega je red đakonata primio kandidat Croat Balija iz župe Sela, izvijestio je Ured za odnose s javnošću Sisačke biskupije. Biskup je upozorio kako danas oni koji proučavaju stanje klera u Europi kažu da su mnogi svećenici umorni. „Zašto se daju umoriti, zašto ne vrše svoju službu poletno i puni energije? Razumljivo je da umor dolazi nakon dobro izvršenog rada. Rad i radost idu zajedno, čak neki kažu da su to dvije riječi od istog korijena. U svakom slučaju, čovjek je radostan kada na kraju dana može umorno leći svjestan da je izvršio svoj posao. Posao je, pak, riječ koju su u starini naši pisci upotrebljavali i u značenju poslanje“.

Misu za Dubrovčane ubijene bez suđenja prije 80 godina na otočiću Daksi pokraj Dubrovnika predvodio je na obljetnicu stradanja 25. listopada u crkvi Male braće u Dubrovniku gvardijan Franjevačkog samostana Male braće fra Josip Sopta, izvijestila je Dubrovačka biskupija. O. Sopta rekao je da su stradanja na Daksi početak stradanja hrvatskog naroda u poraću. „Sloboda koju uživamo nastala je na žrtvama pravednika“, naglasio je. U propovijedi se prisjetio pjesnika Czeslawa Milosza, koji se u stihovima jedne svoje pjesme spominje ratnih strahota i ljudi koji su smrtno stradali i više ne mogu govoriti. Zato je naša dužnost govoriti, a na Daksi se to dogodilo nakon dosta godina šutnje, 1994., kada je podignut spomenik žrtvama Dakse koja je od 1281. do 1806. pripadala franjevcima. „Podižući spomenik žrtvama s Dakse nije se nikada tražila osveta, već samo oprost“, istaknuo je o. Sopta. Dodao je da je podizanjem spomenika i molitvama dignuto „prokletstvo“ s Dakse. Dostojnim pokopom žrtava, molitvom i stavljanjem spomen ploče to se promijenilo. Predvoditelj euharistijskog slavlja je na kraju izrazio želju da se obnovi crkva na Daksi i da taj otok postane mjesto zajedničkog okupljanja, molitve i mira kao što je u prošlosti bio. Među ubijenima bilo je i sedam katoličkih svećenika.

Knjiga „Djevice premudra: O Međugorju iz ljubavi prema istini“, umirovljenog mostarsko-duvanjskog biskupa Ratka Perića, prvi je put predstavljena javnosti 24. listopada u Velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu. O knjizi, koju je objavila Nakladnička kuća „Tonimir“ iz Varaždinskih Toplica, govorili su banjolučki biskup Željko Majić, profesor fundamentalne teologije don Nediljko Ante Ančić i politolog Danijel Vidović. Na predstavljanju bili su splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić i umirovljeni zadarski nadbiskup Želimir Puljić. Biskup Majić naglasio je kako Međugorje Notom nije priznato kao mjesto Gospinih ukazanja, već kao mjesto pobožnosti, a da knjigu treba promatrati u svjetlu traženja istine. „Knjiga nije protivljenje dokumentu Svete Stolice, već može biti pomoć svima onima koji traže istinu o tome što se dogodilo u Međugorju“. Prof. Ančić je prikazao pet poglavlja Note Dikasterija za nauk vjere o duhovnim plodovima Međugorja. „Iako je ovaj događaj u vjerničkoj javnosti izazvao radost, potrebno je reći da i dalje ostaju neke nejasnoće i knjiga biskupa Perića je na ovom tragu. Naime, biskup želi međugorske događaje usporediti s razboritošću Gospe i vidjeti koliko se to sve podudara ili odudara te doći do prave istine“. „Argumentacija kojom se biskup Perić u pisanju ove knjige služi, usidrena je dvostruko: primarno u Živoj Riječi koja je Put, Istina i Život, a na drugom mjestu je čvrsto uvjerenje u ispravnost stavova i postupaka njegova predšasnika biskupa Žanića“, pojasnio je politolog Vidović. Nadbiskup Puljić, koji je kao svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije bio član tri komisije koje su donosile sud o Međugorju, rekao je kako tekstovi doneseni u knjizi nisu na tragu mainstream medija, već su prava teološko-mariološka studija. „Biskupi su se uvijek trudili da u Međugorju ne dođe ni do kakvih devijacija, već da se promiče zdrava pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji. Iako je bilo raznih problema i disciplinskih ukora, valja priznati kako su župnici i njihovi pomoćnici, a posebno ispovjednici, pridonijeli liturgijskoj razini i duhovnoj atmosferi u Međugorju“, posvjedočio je nadbiskup, a prenijela IKA.