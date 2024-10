Mnogi Europljani, a posebno mladi, napuštaju vjeru u Krista i odlaze, kao po zovu neke mode, u agnosticizam. Mnogi koji su počeli svoj mladi život u Katoličkoj Crkvi sada ju napuštaju, mediji su puni optužbi na račun Crkve i crkvenih ljudi, što opravdano, što još više neopravdano i medijska se laž širi i ubire danak te se mnogi odvraćaju od Crkve i Krista, kazao je na svetkovinu sv. Ivana Pavla II. u Petrinji sisački biskup Vlado Košić

Neno Kužina – Zagreb

Generalni ministar Reda Manje braće fra Massimo Fusarelli danas je predvodio misno slavlje u samostanskoj crkvi sv. Franje na zagrebačkom Kaptolu i potom blagoslovio konstruktivno obnovljeni Franjevački samostan sv. Franje Asiškoga koji je, zajedno s crkvom, teško oštećen u potresima 2020. godine.

Na blagdan sv. Ivana Kapistranskog, zaštitnika grada Iloka, iločke župe, franjevačkog samostana i vojnih dušobrižnika, 23. listopada održano je deveto pokrajinsko hodočašće Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja u grad uz obalu Dunava. „Sveti Ivan Kapistranski je bio vojni dušobrižnik. Pozivao je na budnost vojnike kojima je služio. Pozivao ih je na budnost u onom duhovnom smislu riječi da kao kršćani ne upadnu u stanje malodušja i mlakosti, nego da vode svoju kršćansku borbu kako bi svoj život trajno usklađivali s Kristovim Evanđeljem. Pozivao ih je nadalje i na budnost u onom fizičkom smislu riječi u borbi za obranu kršćanske civilizacije i kršćanskih vrijednosti pred opasnošću koja je prijetila i kojoj se valjalo suprotstaviti“, kazao je u homiliji predvoditelj misnoga slavlja vojni biskup Jure Bogdan.

Diljem Hrvatske proslavljen je blagdan sv. Ivana Pavla II. Blagdan svoga utemeljitelja 22. listopada proslavila je Požeška biskupija. Svečano euharistijsko slavlje u katedrali sv. Terezije Avilske predvodio je požeški biskup Ivo Martinović u zajedništvu sa svojim svećenicima.

Proslava blagdana utemeljitelja Požeške biskupije u požeškoj katedrali (Foto: Marijan Pavelić)

Pozvao je nazočne da u misnom slavlju zahvale Gospodinu za sve što je učinio sv. Ivan Pavao II. služeći Kristu i Crkvi. „Danas posebno zahvaljujemo za njegov dar ljubavi i osnutak Požeške biskupije. Želimo zahvaliti Gospodinu za sva dobra koja je po Ivanu Pavlu darovao ne samo našoj mjesnoj i općoj Crkvi, svijetu, nego nadasve našem hrvatskom narodu u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini po njegovoj blizini, pohodima, proglašenjima naših blaženika i blaženice i za tolike druge milosti koje su nama nepoznate“, poručio je požeški biskup, pozvavši vjernike da otvore svoja srca Gospodinu.

Svetog Ivana Pavla II. za svog je zaštitnika odabrala i trogirska Župa Gospe od Anđela u čijoj je župnoj crkvi 22. listopada misu predvodio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić.

Čašćenje sv. Ivana Pavla II. u trogirskoj Župi Gospe od Anđela (Foto: TUSMN)

U homiliji je nadbiskup istaknuo da se sveti papa, unatoč tome što je ostao sam od peteročlane obitelji, II. svjetskom ratu, atentatu, Parkinsonovoj bolesti, nikada nije predavao i sve je nosio s nevjerojatnom snagom vjere i pouzdanjem u Boga. „Sav je život pokazivao da mu je vjernost Bogu i spasenje ljudi na prvom mjestu“, naglasio je mons. Križić, podsjećajući na to kako je Papa uvijek sam činio ono što je propovijedao te da su ga zbog toga svi poštivali jer je bio čovjek do kraja dosljedan. „Imao je hrabrosti javno zatražiti oprost od svih naroda i vjera kojima su katolici nanijeli bilo kakvo zlo. Nije tražio ni od koga da se zauzvrat ispriča i traži oprost za zla nanesena katolicima“, naglasio je splitsko-makarski nadbiskup te dodao da time Ivan Pavao II. daje primjer kako, kada je u pitanju dobro, ne treba čekati da to prvo urade drugi.

Svetkovinu svoga nebeskog zaštitnika proslavila je i Župa sv. Ivana Pavla II. u Petrinji.

Vjernici na misi kraj temelja buduće župne crkve sv. Ivana Pavla II. u Petrinji (Foto: Stjepan Vego)

Misno slavlje kraj temelja buduće župne crkve 22. listopada je predvodio sisački biskup Vlado Košić koji je u homiliji podsjetio kako je na ovaj datum prije punih 46 godina sv. Ivan Pavao II. slavio svoju prvu papinsku misu u bazilici svetoga Petra te je uputio znakovit poziv upravo mladima: „Otvorite vrata Kristu! Ne bojte se! Otvorite svoja srca Kristu, s njim ćete sve dobiti, ništa nećete izgubiti. Ne bojte se!“ „Koliko su značajne te riječi najbolje se vidi po tome kako danas mnogi Europljani, a posebno mladi, napuštaju vjeru u Krista i odlaze, kao po zovu neke mode, u agnosticizam. Mnogi koji su počeli svoj mladi život u Katoličkoj Crkvi sada ju napuštaju, mediji su puni optužbi na račun Crkve i crkvenih ljudi, što opravdano, što još više neopravdano i medijska se laž širi i ubire danak te se mnogi odvraćaju od Crkve i Krista. Ipak, najveći i najvažniji razlog da netko ostane u Crkvi i katoličkoj vjeri jest upravo u nama. Naš vjerodostojni život privlači, život svetaca privlači, a ne odbija.

Od 23. do 24. listopada u Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke održan je Godišnji susret rektora marijanskih svetišta Europe pod geslom „Marijanska mreža svetišta Europe“. Rektori su razmijenili iskustva o specifičnostima pojedinog svetišta, o pastoralnim izazovima kao i o novim projektima koji su se pokazali dobri za svetišta i hodočasnike. Obrađene su i teme: „Jubilejska godina i život u svetištima“, „Izazov upravljanja velikim brojem zaposlenika s kojima se susreću rektori“, „Svetišta kao oaze za ranjene vjernike, ali i svećenike“, te „Sekularizam i svetište“. Prvoga dana rektori su posjetili karmelićanke i molili Križni put na Kalvariji, a večeras slave euharistiju u zagrebačkoj crkvi sv. Marka. Susret završava 25. listopada jutarnjom misom u bistričkom svetištu koju će predvoditi pomoćni biskup Ivan Šaško.

Odavanje počasti žrtvama Dakse, među kojima je bilo i nekoliko svećenika, predviđeno je u petak 25. listopada pred spomenikom na mjestu stradanja. Spomen će početi u 11 sati, a predvodit će ga dubrovački biskup Roko Glasnović.