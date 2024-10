Dragi ređenici, vaš je poziv jasan: pozvani ste biti „ribari ljudi“. Sveta godina koja je pred nama nudi vam jasne smjernice kako „uloviti“ ljude za vječnost i kako posvjedočiti svijetu da povijest čovječanstva i svakoga od nas ne ide prema slijepoj točki ili mračnom ponoru, nego je usmjerena prema susretu s Gospodinom slave, rekao je nadbiskup Dražen Kutleša u prigodi đakonskog ređenja u Zagrebu

Neno Kužina – Zagreb

Požeški biskup Ivo Martinović predvodio je 20. listopada euharistijsko slavlje i obrede posvete obnovljene župne crkve sv. Marije Magdalene u naselju Donja Obrijež kod Pakraca. „Ono što je Gospodin po vašim životima darovao ovom mjestu je bogatstvo, ali naše najveće bogatstvo je Isus Krist, naš spasitelj i otkupitelj, izvor naše vjere, svetosti i svakog posvećenja. Posvetit ćemo danas ovu crkvu, ovaj oltar i u njega staviti relikviju bl. Miroslava Bulešića, našeg mučenika“, kazao je biskup.

U dvorani Bazilike Presvetog Srca Isusova u Zagrebu 20. listopada, kada se u Crkvi slavi Misijska nedjelja, proslavljena je 36. obljetnica prelaska sluge Božjega o. Ante Gabrića u vječnost. Misu je predvodio vicepostulator kauze za proglašenjem blaženim o. Gabrića p. Mirko Nikolić. Nakon mise predstavljena je monografija „Otac Ante Gabrić“ te istoimena Zaklada.

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je 19. listopada misno slavlje u crkvi sv. pape Ivana XXIII. u zagrebačkoj Dubravi tijekom kojega je za đakone zaredio osamnaestoricu dijecezanskih i redovničkih kandidata, izvijestio je Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.

Obred đakonskog ređenja u crkvi sv. pape Ivana XXIII. u Zagrebu (Foto: TUZGN)

„Dragi ređenici, vaš je poziv jasan: pozvani ste biti „ribari ljudi“. Sveta godina koja je pred nama nudi vam jasne smjernice kako „uloviti“ ljude za vječnost i kako posvjedočiti svijetu da „povijest čovječanstva i svakoga od nas ne ide prema slijepoj točki ili mračnom ponoru, nego je usmjerena prema susretu s Gospodinom slave“. Ovaj zadatak nije nimalo lagan, ali su zato i milosti koje primate velike. Bit će trenutaka kada ćete se suočiti s malodušnošću, otporom ili neuspjehom, ali vaša vjernost Kristu i predanost poslanju donijet će plodove. Pozivam vas na vedru ustrajnost, jer znate komu ste povjerovali. U ovoj godini vašeg đakonskog služenja razmatrajte krepost nade i u njoj rastite“, poručio je nadbiskup Kutleša.

Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić zaredio je za đakone šestoricu kandidata na svečanom euharistijskom slavlju 19. listopada u bazilici Gospe Sinjske u Sinju. Sudjelovalo je više od 60 svećenika među kojima su bili i provincijali Marko Mrše i Tomislav Šanko, generalni vikar mons. Franjo Frankopan Velić te odgojitelji i magistri bogoslova. Nadbiskup je ređenicima poručio kako su odgovorni ljudi Crkve u njima vidjeli ljude dostojne ovako velikog Božjeg povjerenja te izrazio vlastito uvjerenje da će uistinu ljudima biti svjedoci Božje ljubavi i brige za čovjeka. „I Isus ima povjerenje u vas. Trudite se da nikada ne razočarate Isusa u njegovu povjerenju jer on vas sigurno neće“.

Jedanaesti nacionalni susret oko četiri tisuće štovatelja Božjega milosrđa održan je 19. listopada u Nacionalnome svetištu Majke Božje Bistričke.

Sudionici 11. nacionalnoga susreta štovatelja Božjega milosrđa u Mariji Bistrici (Foto: Jelena Vuković)

Svečano misno slavlje predvodio je hvarski biskup Ranko Vidović. Relikvije svetaca milosrđa, sv. Faustine Kowalske, sv. Ivana Pavla II. i bl. Mihaela Sopoćka nosili su sudionici odjeveni u moslavačke, slavonske, stenjevečke i solinske nošnje. „Među željama koje je Isus otkrio sestri Faustini, bila je i ona da se napravi slika Milosrdnog Isusa. Kako nas ovaj jubilej, devedeset godina prve slike Milosrdnog Isusa i Dnevnika sv. Faustine vraća u 30. godine 20. stoljeća, želim se zajedno s vama osvrnuti na to vrijeme. I ne treba nam velika mudrost da shvatimo kako je to vrijeme ljudskog jada, ljudske bijede, kao što je i čitavo 20. stoljeće, u kojem su se dogodila dva svjetska rata. I puno drugih manjih ratova i napetosti, zbog čega 20. stoljeće s pravom zovemo stoljećem rata. Jad je još veći kad znamo da je to rat među kršćanskim narodima, rat između djece Božje. To je stoljeće najveće bijede u povijesti čovječanstva, bez obzira na velike uspjehe, na velika dostignuća zbog kojih se mi hvalimo. A uzrok je ljudska oholost, ljudska bahatost“, rekao je biskup Vidović, a prenijela IKA.

Proslavljajući 100. obljetnicu rođenja nadbiskupa Josipa Uhača, 19. listopada u Mošćeničkoj Dragi održan je studijski dan o tom istaknutom vatikanskom diplomatu.

Studijski dan o stotoj obljetnici rođenja nadbiskupa Josipa Uhača (Foto: Riječka nadbiskupija)

„Uhačeva veličina ne proizlazi prvenstveno iz visokih službi koje je obnašao, već iz načina na koje ih je vršio. Bio je jednostavan, skroman, pobožan i vjeran svećenik i biskup. Svoju ljubav prema rodnom kraju izražavao je potiho, a djelovanje u korist svojega naroda vršio je djelatno i skriveno od očiju javnosti“, rekao je nadbiskup Mate Uzinić. Prije toga sudionici simpozija okupili su se na misi u župnoj crkvi sv. Jurja u Brseču. U propovijedi je vojni biskup Jure Bogdan istaknuo: „Uvijek iznova otvarajući svoje srce vodstvu Isusova Duha, on je dopuštao da mu taj Duh progovori, da ga vodi i da ga poučava u brojnim izazovima s kojima se suočavao u različitim djelovima svijeta u odgovornoj i osjetljivoj nuncijevoj službi – poslanika svetoga oca, a kasnije i u Kongregaciji za evangelizaciju naroda, kao njezin tajnik. Tako je savjesno, odgovorno, tiho, ali ustrajno, samozatajno i vrlo plodno i primjerno služio Crkvi: od Pakistana, preko Afrike, Španjolske, Njemačke, Rima…. Bio je čovjek i jednoga i drugoga i trećega zadatka: Čovjek slušanja i vršenja Božje Riječi, čovjek klanjanja, čovjek molitve“.

Trodnevnim programom članovi Hrvatskoga katoličkog liječničkog društva proslavili su blagdan sv. Luke evanđelista, svoga nebeskoga zaštitnika. Na blagdan 18. listopada u crkvi sv. Marka na Gornjem gradu u Zagrebu misno je slavlje predvodio apostolski nuncij nadbiskup Giorgio Lingua koji je u homiliji istaknuo: „Briga o zdravlju vrlo je važna za stvaranje sretnih ljudi. Kada nekoga pogodi bol, više se ne može, osim ako je heroj, nasmijati i ljubiti. Zatvara se u samoga sebe. Vraćajući zdravlje, liječnik pomaže u stvaranju temelja zdrave, radosne zajednice, nositeljice radosne vijesti. Kada netko ozdravi, osobito nakon teške bolesti, ponovno otkriva smisao života i zahvalnosti i shvaća da je sve ispraznost te se onda usmjerava na ono bitno, posebno na međuljudske odnose“.

Nuncij Lingua s članovima Hrvatskog katoličkog liječničkog društva na blagdan sv. Luke u crkvi sv. Marka u Zagrebu (Foto: IKA/Katič/Koščec)