Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Gradnju ove crkve, danas svetišta, pratila je i izgradnja duša, pri čemu je župnik Radanović poglede svojih vjernika usmjeravao prema svetom Josipu, izgrađujući ih u krepostima ovoga sveca. Značaj djelȃ čije obljetnice danas slavimo govori nam da je taj skromni i Bogu odani svećenik bio vizionar, rekao je u Nacionalnom svetištu sv. Josipa u Karlovcu nadbiskup Dražen Kutleša

Neno Kužina – Zagreb

Požeška biskupija u Domu sv. Augustina u Velikoj domaćin je dvodnevnog susreta predsjednika i ravnatelja Caritasa Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Susret završava 15. listopada euharistijskim slavljem svetkovine zaštitnice požeške katedrale i grada Požege sv. Terezije Avilske, koje će u 11 sati u zajedništvu s mjesnim biskupom i biskupima Đakovačko-osječke crkvene pokrajine predvoditi vrhbosanski nadbiskup metropolit Tomo Vukšić, predsjednik Caritasa BiH.

Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca priopćila je 13. listopada da će relikvija krvi sv. Franje Asiškog, zbog velikog interesa vjernika, ponovno biti izložena na čašćenje u Zagrebu te će, prije povratka u Italiju, biti čašćena na otoku Rabu, u Zadru, na Humcu i u Širokom Brijegu. „Sveti Franjo zadobio je stigme pri koncu svoga života, moleći za milost da u duši osjeti bol koju je Isus podnio u svojoj gorkoj muci, kao i ljubav koja ga je nagnala da je za nas podnese“, rekao je 11. listopada u homiliji u bazilici sv. Antuna Padovanskog na zagrebačkom Svetom Duhu nadbiskup Dražen Kutleša. Dodao je kako „relikvije koje danas častimo nama su znak Franjine ljubavi prema Isusu, samoj Ljubavi koja za Franju nikad nije dovoljno ljubljena. One su također znak Isusove ljubavi prema čovjeku koji mu velikodušno otvori svoje srce. Sve je pitanje ljubavi. Euharistijska žrtva koju slavimo najuzvišeniji je izraz Božje ljubavi i njegova sjedinjenja s nama ovdje na zemlji“. Nadbiskup je nastavio: „Danas mnogi u svetom Franji vide samo vesela brata koji se znao živo radovati stvorenjima, no ne uspijevaju razumjeti siromaštvo i pokoru kojima je podvrgavao svoje tijelo odbijajući blagodati ovoga svijeta. Mnogim je vjernicima danas misao o pokori strana. Izgubili smo smisao za post i odricanje. Razlozi za to leže i u pogrešnim pristupima pokori, ali i u našoj uronjenosti u kulturu koja u svemu traži ugodu i prenaglašava prava pojedinaca“, prenijela je IKA.

Crkva Gospe Sinjske 12. listopada svečano je proglašena papinskom manjom bazilikom, izvijestio je Tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Misu je predvodio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, a s njim su služili apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj Giorgio Lingua, zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, umirovljeni pomoćni banjolučki biskup Marko Semren te oko 90 svećenika. Pozdrav i dobrodošlicu uputio je provincijal Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja fra Marko Mrše. Nadbiskup Križić je u propovijedi pojasnio da u središtu slavlja stoji lik Blažene Djevice Marije – Gospe Sinjske, bez koje crkva ne bi bila svetište, a ni bazilika. „Hodočasnici su Mariju u ovom svetištu posebno otkrili kao majku milosti, kao zdravlje bolesnih, utjehu žalosnih, kao pomoćnicu u svim nevoljama“, rekao je mons. Križić. „Ovaj dan bit će upisan zlatnim slovima u povijest naše crkve, Župe i Samostana, Gospina i alkarskog Sinja, nadbiskupije, Franjevačke provincije, Cetinske krajine i domovine nam Hrvatske“, poručio je prvi rektor sinjske bazilike fra Marinko Vukman.

U Nacionalnom svetištu sv. Josipa u Karlovcu, euharistijskim slavljem koje je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, 12. listopada proslavljena je pedeseta godišnjica posvete crkve. Na početku misnoga slavlja upravitelj svetišta mons. Antun Sente spomenuo se 10. obljetnice smrti graditelja svetišta mons. Marijana Radanovića, 40. obljetnice obnovljenog izdavanja Glasnika sv. Josipa i 60. obljetnice objavljivanja župnog lista. „Gradnju ove crkve, danas svetišta, pratila je i izgradnja duša, pri čemu je župnik Radanović poglede svojih vjernika usmjeravao prema svetom Josipu, izgrađujući ih u krepostima ovoga sveca. Značaj djelȃ čije obljetnice danas slavimo govori nam da je taj skromni i Bogu odani svećenik bio vizionar. Formula koju nam mons. Radanović nudi za sreću je život u duhu vjere, poniznosti i slobode. Za njega je sretan čovjek onaj „koji ima mirnu dušu, koji ima savjest čistu i koji tako živi u svom životu da mu je duša uvijek čista, bezazlena i… tako prolazi zemljom čineći dobro…“, rekao je u homiliji nadbiskup Kutleša. Rodbini mons. Radanovića, dvojici njegovih nećaka i nećakinji, nadbiskup je darovao statue sv. Josipa s upisanim spomenom obljetnice, kao i vlč. Nikoli Sanjkoviću, prvom kapelanu mons. Radanovića. Uručio je plaketu Nacionalnog svetišta mons. Ferdinandu Vražiću za dugogodišnje uređivanje župnog lista i s. Brigiti Badanjak, kao predstavnici svih sestara Kćeri Božje ljubav koje su surađivale s mons. Radanovićem.

Uoči svetkovine sv. Terezije Avilske, zaštitnice požeške katedrale, 12. listopada u Dvorani bl. Alojzija Stepinca Biskupskog doma u Požegi okupili su se učenici i studenti koji će u tekućoj školskoj i akademskoj godini primati stipendiju Zaklade Požeške biskupije za pomoć učenicima i studentima. Požeški biskup Ivo Martinović podsjetio je kako Biskupija u pripravi za velike blagdane nastoji svrnuti pogled prema onima koji su u potrebi i pomoći im u okviru svojih mogućnosti. Istaknuo je kako je stipendija koju dodjeljuje biskupijska Zaklada znak dobrote i pažnje kojom ta mjesna Crkva želi pokazati kako joj je stalo do obitelji i do budućnosti mladih i njihova školovanja. Ukupno 175 učenika i studenata prima stipendije u iznosu od više od 200 tisuća eura.

Nakon sudjelovanja i izlaganja na znanstvenom skupu „Kult sv. Šime u prostoru i vremenu“, koji je održan u Kneževoj palači u Zadru, apostolski nuncij nadbiskup Giorgio Lingua predvodio je 10. listopada svečano misno slavlje u crkvi sv. Šime. „Zadarska nadbiskupija ima privilegij čuvati relikviju sv. Šimuna. Ta povlastica uključuje i odgovornost, prije svega na ekumenskom polju, jer Šimuna štuju i mole mu se i na Istoku i na Zapadu. Sretan sam što vidim da se po tom pitanju već nešto radi, ali možda bi taj vid trebalo više razvijati: postoji hitna potreba za tim“, potaknuo je nuncij Lingua.

U 77. godini života preminuo je član kapucinske provincije u Hrvatskoj fra Ante Kukavica. Pastoralno je djelovao u više samostana. Za vrijeme Domovinskog rata, uz dopuštenje svojih redovničkih poglavara, fra Ante je dragovoljno pristupio Hrvatskoj vojsci, pružajući potrebnu duhovnu i psihološku pomoć hrvatskim braniteljima na prvim crtama bojišnice.