Papa Franjo imenovao fra Mladena Vukšića kotorskim biskupom

Papa Franjo imenovao je u četvrtak 12. rujna novim kotorskim biskupom fra Mladena Vukšića, OFM, dosadašnjeg župnika Župe Bezgrješnog začeća BDM u Posušju u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji i definitora Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM

Fra Mladen Vukšić rođen je 28. prosinca 1965. godine u Ljubuškom od roditelja Mirka i Jagode r. Lauc. Djetinjstvo je proveo u mjestu Otok koje pripada župi Vitina u kojoj je i kršten 16. siječnja 1966. godine. Osnovnu, pučku školu pohađao je u Vitini od 1972. do 1980. godine. Srednju strukovnu školu, smjer strojarski tehničar završio je u Ljubuškom 1984. godine.

Franjevački habit obukao je na Humcu 14. srpnja 1984. čime je stupio u Novicijat Hercegovačke franjevačke provincije. Prve redovničke zavjete položio je 15. srpnja 1985. godine. Potom odlazi na služenje vojnog roka, prvo u Skoplje, a potom u Kumanovo.

Filozofsko-teološki studij pohađao je na Franjevačkoj teologiji u Makarskoj (1986. – 1989.) te u Bologni (1989.-1992.) gdje je diplomirao.

Svečane zavjete u Redu manje braće položio je 16. rujna 1990. na Kočerinu. Biskup Pavao Žanjić zaredio ga je za đakona 29. lipnja 1991. godine u Mostaru, a za svećenika 26. srpnja 1992. u Čitluku.

Nakon svećeničkoga ređenja preuzeo je službu župnoga vikara na Humcu te pomoćnog odgojitelja novaka sve do rujna 1994. godine kada odlazi u Rim na studij Pastorala mladih i Katehetike. Za boravka na Humcu 1992. godine pokrenuo je prvo bratstvo Franjevačke mladeži (Frame) na području hrvatskih provincija. Na Papinskom sveučilištu Salesianum 1997. godine postiže magisterij s temom „Predavač religije kao odgojitelj“.

Završivši studij, uprava Provincije ga imenuje odgojiteljem bogoslova, tj. braće s privremenim zavjetima, u samostanu Hercegovačke franjevačke provincije u Dubravi u Zagrebu te na toj službi ostaje do 2000. godine. Nakon toga obavljao je sljedeće službe: gvardijana i župnika u Slanom do 2003. godine, župnika u Posuškom Gracu do 2010. godine, župnika na Kočerinu do 2013. godine te župnika u Posušju. Uz to, četiri puta je biran za člana uprave Hercegovačke franjevačke provincije, bio je duhovni asistent Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži.

Nakon premještaja dotadašnjeg kotorskog biskupa Ivana Štironje u Porečku i Pulsku biskupiju i njegova preuzimanja 18. ožujka 2023. u kanonski posjed toga sjedišta, papa Franjo imenovao je apostolskim upraviteljem upražnjene stolice Kotorske biskupije barskog nadbiskupa Rroka Gjonlleshaja.

(Vatican News - ika)