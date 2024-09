Donosimo u cijelosti, na hrvatskom i talijanskom jeziku, dekret mostarsko-duvanjskog biskupa u vezi s duhovnim iskustvom vezanim za Međugorje upućen 19. rujna 2024.

Dekret u vezi s duhovnim iskustvom vezanim za Međugorje



– Uzimajući u obzir potrebu da se zaključi razlučivanje o fenomenima vezanim uz pobožnost prema Mariji „Kraljici Mira“ u Međugorju, posebno u svjetlu trenutne situacije i odluka koje su već donesene u vezi s pastoralnim usmjerenjem, kao i potrebu da se pruže neka objašnjenja s obzirom na ovo;



– U svjetlu Normi za postupanje u razlučivanju navodnih nadnaravnih fenomena, koje je izdao Dikasterij za nauk vjere 17. svibnja 2024.;

– Budući da je Sveti Otac Franjo već poduzeo mjere kako bi osigurao duhovnu pratnju vjernika koji se žele pridržavati ovog duhovnog prijedloga;

– Budući da je Apostolski vizitator, koji boravi na tom mjestu, izrazio vrlo pozitivno mišljenje o duhovnom ozračju i izrazima pobožnosti u Međugorju;

– Prihvaćajući sinovskom poslušnošću Notu „Kraljica mira – o duhovnom iskustvu vezanim za Međugorje“, koju je odobrio Sveti Otac Franjo, 28. kolovoza 2024., a koju je izdao Dikasterij za nauk vjere, 19. rujna 2024., kojom se izjavljuje da su, s obzirom na navedeno duhovno iskustvo, „da su ispunjeni uvjeti za nastaviti s odlukom nihil obstat“;

– Imajući na umu pozitivnu ocjenu, ali i pojašnjenja koja se izražavaju u navedenoj Noti o porukama vezanim uz duhovno iskustvo Međugorja, posebno o tome da skup poruka pripisanih Kraljici Mira iz Međugorja ima veliku duhovnu vrijednost i izražava, različitim riječima, stalni evanđeoski nauk, uvijek stavljajući u središte pouzdanje u Boga kroz potpuno pouzdanje u Mariju, da se bude oruđe mira;

– Svjestan drugih pozitivnih i ne manje važnih aspekata ovih poruka – dobro istaknutih u navedenoj Noti – kao što su oni koji jasno stavljaju Marijin zagovor i djelovanje podređeni Isusu Kristu, tvorcu milosti i spasenja u svakoj osobi; oni koji nude snažnu teocentričnu viziju duhovnog života i pozivaju na vjerno pouzdanje u Boga koji je ljubav; oni koji se odnose na važnost traženja pomoći Duha Svetoga i potrebu napuštanja svjetovnog načina života te pretjerane navezanosti na zemaljska dobra uz učestale pozive na obraćenje, što su osnovni uvjeti za postizanje istinskog mira u svijetu; oni koji potiču na nepodcjenjivanje ozbiljnosti zla i grijeha te na borbu protiv zla i utjecaja Sotone; oni koji ističu da je temeljna kršćanska obveza molitva, zajedno s preporukom konkretne bratske ljubavi koja prati, daruje, služi, oprašta, blizu je siromasima, ne zaboravljajući nikada na crkvenu dimenziju zajedništva s cijelom Crkvom, s pastirima i također sa Svetim Ocem;

– S obzirom na obilje svjedočanstava vjernika i pastira o brojnim pozitivnim plodovima vezanim uz pobožnost prema Mariji „Kraljici Mira“;

– Na kraju, imajući u vidu činjenicu da ovaj fenomen uvelike nadilazi Mostarsko-duvanjsku biskupiju do te mjere da se pobožnost proširila cijelim svijetom;

ODLUČUJEM

– da ništa ne priječi (nihil obstat) „da se cijeni pastoralna vrijednost i da se promiče širenje ovog duhovnog prijedloga pa i mogućim hodočašćima“ (Norme, br. 17);

– da su vjernici, kad je u pitanju pobožnost prema Mariji „Kraljici Mira“, „ovlašteni da je se pridržavaju na razborit način“ (Norme, čl. 22, §1: usp. Benedikt XVI., Verbum Domini, br. 14), iako to ne podrazumijeva odobravanje nadnaravnog karaktera fenomena o kojemu je riječ (usp. Norme, čl. 22, §2), uz napomenu da vjernici nisu dužni vjerovati u to;

– da su svećenici ove Biskupije, prihvaćajući i poštujući odluku Crkve, slobodni pristati ili ne pristati uz ovaj duhovni prijedlog;

– da se Apostolskog vizitatora poštuje i sluša u odlukama koje će donositi u situacijama koje se mogu pojaviti.

Zbog široke rasprostranjenosti pobožnosti prema Mariji „Kraljici Mira“ po cijelom svijetu, ne dovodeći u pitanje ovlast svakog dijecezanskog biskupa da o ovoj stvari samostalno odlučuje sukladno čl. 7, §3 Normi za postupanje u razlučivanju navodnih nadnaravnih fenomena, određujem da se ovaj dekret objavi 19. rujna 2024.

Jedan primjerak dekreta neka se pošalje Dikasteriju za nauk vjere, a drugi Predsjedništvu Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.

Mostar, 19. rujna 2024.

Don Stipe Gale

kancelar

✠ Petar Palić

biskup



Decreto in relazione all’esperienza spirituale legata a Međugorje



– Considerando sia la necessità di concludere il discernimento sui fenomeni legati alla devozione a Maria “Regina della Pace” a Međugorje, soprattutto alla luce della situazione attuale e delle decisioni già prese in materia di orientamento pastorale, sia la necessità di offrire alcuni chiarimenti al riguardo;

– Alla luce delle Norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali, emanate dal Dicastero per la Dottrina della Fede il 17 maggio 2024;

– Avendo il Santo Padre Francesco già preso provvedimenti per assicurare l’accompagnamento spirituale dei fedeli che desiderano aderire a questa proposta spirituale;

– Avendo il Visitatore Apostolico, che risiede nel luogo, manifestato un parere molto positivo circa l’ambiente spirituale e le espressioni di devozione a Međugorje;

– Accogliendo con filiale obbedienza la Nota “La Regina della Pace – circa l’esperienza spirituale legata a Međugorje”, approvata dal Santo Padre Francesco, il 28 agosto 2024, ed emanata dal Dicastero per la Dottrina della Fede, il 19 settembre 2024, con la quale si dichiara che, in merito all’esperienza spirituale citata, «sono presenti le condizioni per procedere alla determinazione di un nihil obstat»;

– Facendo memoria della valutazione positiva ed anche delle chiarificazioni che la Nota citata esprime circa i messaggi legati all’esperienza spirituale di Međugorje, in particolare del fatto che l’insieme dei messaggi attributi alla Regina della Pace di Međugorje possieda un grande valore spirituale ed esprime, con diverse parole, i costanti insegnamenti del Vangelo, mettendo al centro sempre l’affidamento a Dio tramite il proprio pieno affidamento a Maria, per essere strumenti di pace;

– Consapevole degli altri aspetti positivi e non secondari di questi messaggi – ben richiamati nella Nota citata – come quelli che pongono l’intercessione e l’opera di Maria chiaramente sottomesse a Gesù Cristo, autore della grazia e della salvezza in ogni persona; quelli che offrono una visione fortemente teocentrica della vita spirituale ed invitano all’abbandono fiducioso in Dio che è amore; quelli che riguardano l’importanza di chiedere l’aiuto dello Spirito Santo e la necessità di abbandonare uno stile di vita mondano e un eccessivo attaccamento ai beni terreni con frequenti richiami alla conversione, condizioni essenziali per ottenere la vera pace nel mondo; quelli che esortano a non sottovalutare la gravità del male e del peccato e a lottare contro il male e contro l’influsso di Satana; quelli che evidenziano il fatto che l’impegno cristiano fondamentale è quello della preghiera, insieme alla raccomandazione all’amore fraterno concreto, che accompagna, dona, serve, perdona, è vicino ai poveri, senza mai tralasciare le dimensione ecclesiale di comunione con tutta la Chiesa, con i Pastori e dunque con il Santo Padre;

– Data l’abbondanza di testimonianze di fedeli e di Pastori sui numerosi frutti positivi legati alla devozione a Maria “Regina della Pace”;

– Avendo da ultimo ben presente il fatto che questo fenomeno trascende ampliamente la Diocesi di Mostar-Duvno al punto che la devozione si è diffusa in tutto il mondo;

DECRETO

– che nihil obstat per «apprezzare il valore pastorale e […] promuovere pure la diffusione di questa proposta spirituale, anche mediante eventuali pellegrinaggi» (Norme, n. 17);

– che, in riferimento alla devozione a Maria “Regina della Pace”, i fedeli «sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione» (Norme, art. 22, §1: cf. Benedetto XVI, Verbum Domini, n. 14), sebbene questo non implichi una dichiarazione del carattere soprannaturale del fenomeno in parola (cf. Norme, art. 22, §2), ricordando che i fedeli non sono obbligati a credervi;

– che i sacerdoti di questa Diocesi, accettando e rispettando la decisione della Chiesa, sono liberi di aderire o meno a questa proposta spirituale;

– che il Visitatore Apostolico sia rispettato e obbedito nelle decisioni che prenderà di fronte alle situazioni che possono presentarsi.

Data l’ampia diffusione della devozione a Maria “Regina della Pace” nel mondo intero, fermo restando la potestà di ogni Vescovo Diocesano di decidere al riguardo secondo l’art. 7, §3 delle Norme per procedere per il discernimento di presunti fenomeni soprannaturali, dispongo che il presente decreto venga reso noto il giorno 19 settembre 2024.

Una copia del decreto sia inviata al Dicastero per la Dottrina della Fede ed un’altra alla Presidenza della Conferenza Episcopale della Bosnia ed Erzegovina.

Mostar, 19 settembre 2024.

Don Stipe Gale

Cancelliere

✠ Petar Palić

Vescovo