Svetkovina sv. Mihovila, zaštitnika Grada Šibenika i Šibenske biskupije, proslavljena je jučer na trgu pred šibenskom katedralom euharistijskim slavljem i procesijom koje je predvodio zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, u zajedništvu s biskupima Splitsko-makarske metropolije.

Anđeli svojom službom otvaraju nebo zemlji, ali i zemlju nebu – kazao je u propovijedi nadbiskup Zgrablić koji je – čestitajući okupljenim vjernicima Šibenske biskupije svetkovinu njihova zaštitnika – podsjetio da Crkva istoga dana slavi i arkanđele Rafaela i Gabrijela. Slaveći danas svete arkanđele, svrstavamo se na Božju stranu, na anđeosku stranu, na stranu Dobra. Dobro nije plod osobnog izbora i mišljenja, nego ponajprije Božji dar. Nije dobro i istina ono što pojedinac misli i kaže da je dobro i istina, nego ono što Bog naziva dobrim i što on objavljuje kao istinu. Model dobra po kojem svako dobro možemo prepoznati jest Isus Krist; u Njemu se istina i ljubav sjedinjuju u jedno – poručio je nadbiskup. Mihael, Rafael i Gabrijel glasnici su Milosti, navjestitelji ljepote Božje, svjedoci onoga odakle dolazimo i kamo idemo, a to je naša nebeska domovina – zaključio je nadbiskup Zgrablić.

Pod geslom „Moja osveta je oprost“, u subotu, 28. rujna, održan je 9. susret katolika iz Hrvatske i Slovenije. Susret je ove godine održan u Svetvinčentu, rodnoj župi bl. Miroslava Bulešića, čije su riječi o oprostu bile misao vodilja ovoga sada već tradicionalnog susreta. Euharistijsko slavlje predslavio je domaći biskup Ivan Štironja, s kojim su suslavili i predsjednik Slovenske biskupske konferencije novomeški biskup Andrej Saje i riječki nadbiskup metropolit Mate Uzinić. Propovijed koparskog biskupa Jurija Bizjaka, koji je zbog bolesti bio spriječen, pročitao je biskup Andrej Saje.

I u naše vrijeme, kao što je zapisao bl. Miroslav, kao tužna simfonija širi se tuga po cijelom svijetu. Mnogi političari i mediji, koji su u velikoj mjeri ovisni o mišljenju i raspoloženju masa (Crkva u suvremenom svijetu, 82.3), ustrajno dižu temperaturu i mnogi narodi već su u ratu i krvavim sukobima, a mnogi drugi hodaju po rubu i pred padom su u ponor ratnih strahota i užasa. Naša granica u Istri i sve druge naše granice neka ne budu utvrđene obrambene granice pred neprijateljima, već neka budu protočne granice na igralištima, i neka nas u svim našim međusobnim susretima i kontaktima vodi Mudrost, koja je ‘kraj Stvoritelja bila u radosti, iz dana u dan, igrajući pred njim sve vrijeme: igrala se po tlu njegove zemlje, i njezina su radost djeca čovjekova.’ (Izr 8,30-31). Neka Bog živi sve Hrvate i Slovence, neka Bog živi cijelu Istru i njezinu Capodistriju – poručio je propovjednik na 9. susretu katolika Hrvatske i Slovenije.

„Ususret Svetoj godini: pomireni s Bogom i međusobno“ – bila je tema 40. redovničkih dana koji su 27. i 28. rujna održani u salezijanskom Pastoralnom centru na zagrebačkom Jarunu.

U subotu, 28. rujna, euharistijsko slavlje s okupljenim redovnicama i redovnicima, u crkvi Svete Mati Slobode, predslavio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. On je u propovijedi istaknuo relevantnost ovogodišnje teme u vremenu obilježenom podjelama i ratovima. Pomirenje s Bogom, izvorom svake ljubavi i milosti, temeljni je korak prema unutarnjem miru i duhovnoj obnovi svakog pojedinca. Međutim, pomirenje ne smije stati samo na osobnoj razini – ono se mora protegnuti i na naše međusobne odnose, unutar naših obitelji, zajednica i cijelog društva. Život Bogu posvećenih osoba treba biti jasno svjedočanstvo da je praštanje moguće. Na taj način postajemo autentični nasljedovatelji Isusa Krista – poručio je zagrebački nadbiskup sudionicima 40. redovničkih dana.

Konstituirajuća sjednica Konferencije provincijalnih ministara Prvoga franjevačkog reda i Trećega samostanskog reda sv. Franje održana je u subotu 28. rujna 2024. u samostanu franjevaca trećoredaca glagoljaša na zagrebačkom Ksaveru. Na sjednici su sudjelovali provincijalni ministri pojedinih franjevačkih obedijencija: fra Miljenko Hontić, OFMConv., fra Anto Barišić, OFMCap., fra Branko Lovrić TOR i fra Milan Krišto uime Reda Manje braće (OFM) triju provincijâ koje imaju svoja sjedišta u Hrvatskoj.

Ovo je povijesni trenutak utemeljenja ove Konferencije, kako bi se mogla organiziranije vršiti služba višeg vodstva (altium moderamen) duhovne i pastoralne asistencije Franjevačkom svjetovnom redu i Franjevačkoj mladeži u Hrvatskoj, koja po službi pripada provincijalnim ministrima ovih franjevačkih redova – poručili su okupljeni provincijalni ministri.

Kursiljo – Mali tečaj radosnog kršćanstva – obilježio je jučer u Kući susreta Tabor u Samoboru pola stoljeća djelovanja u Hrvatskoj. Svečanu euharistiju tom je prigodom predslavio apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Giorgio Lingua.

Puno sam puta čuo za Kursiljo, ali nikada nisam imao priliku dublje proniknuti u vašu karizmu. Ako je krštenje dar, Kursiljo poučava kako otvoriti primljeni paket. Kao što biva kod otvaranja poklona, prvo bivamo zadivljeni njegovom ljepotom, osjećamo zahvalnost prema onome koji nam ga je poklonio. To je iskustvo Božje ljubavi. No nije dovoljno, potrebno je pročitati upute da bismo shvatili kako se koristiti tim primljenim darom. Kršćani smo po daru, po milosti – svakako – ali, u isto vrijeme, kršćanima se postaje. Za to je potrebna metoda, kako bi se poprimila misao Kristova (1 Kor 2,16) – istaknuo je apostolski nuncij čestitajući okupljenoj zajednici prvih 50 godina u Hrvatskoj.

Vlč. Franjo Sobočan, svećenik Zagrebačke nadbiskupije, preminuo je u subotu, 28. rujna, u Svećeničkom domu sv. Josipa u Zagrebu, u 57. godini života i 32. godini svećeništva – objavio je Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.

Vlč. Franjo rođen je 16. rujna 1967. godine u Čakovcu, a za svećenika je zaređen 1993. godine. Pastoralno je djelovao u Župi Presvetoga Trojstva u Rovišću te u Župi Krista Kralja na zagrebačkom Trnju. Godine 2002. zbog zdravstvenih razloga je umirovljen te je boravio u Svećeničkom domu sv. Josipa.

Sprovodna misa i ispraćaj vlč. Franje Sobočana bit će u župnoj crkvi Sv. Martina biskupa u Svetom Martinu na Muri, u utorak, 1. listopada, u 11 sati. Ukop će biti nakon svete mise zadušnice, na mjesnome groblju.