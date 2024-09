Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Predstavnici Pododbora Konferencije katoličkih biskupa SAD-a za pomoć Crkvi u srednjoj i istočnoj Europi upoznaju se sa stanjem Crkve u njima te sukladno njihovim potrebama podupiru evangelizacijske, karitativne i razne druge projekte

Neno Kužina – Zagreb

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša susreo se 18. rujna s pomoćnim biskupom Detroita Jeffreyjem Marcom Monfortonom, predsjednikom Pododbora Konferencije katoličkih biskupa SAD-a za pomoć Crkvi u srednjoj i istočnoj Europi, izvijestio je Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Susretu su nazočili gospođa Jennifer Healy, direktorica Ureda Pododbora USCCB i dr. Krunoslav Novak, generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije. Nadbiskup Kutleša upoznao je biskupa Monfortona sa životom mjesne Crkve te su razgovarali o mogućnostima buduće suradnje. Svojim posjetima solidarnosti zemljama srednje i istočne Europe predstavnici spomenutoga Pododbora upoznaju se sa stanjem Crkve u njima te sukladno njihovim potrebama podupiru evangelizacijske, karitativne i razne druge projekte. Gosti iz SAD-a posjetili su urede i ustanove HBK, te dali intervju Hrvatskoj katoličkoj mreži.

Šibenski biskup Tomislav Rogić predvodio je 17. rujna u katedrali sv. Jakova u Šibeniku misu zadušnicu povodom 28. obljetnice smrti biskupa Srećka Badurine i za sve žrtve Domovinskog rata. „Okupila nas je memorija koju ne smijemo zanemariti i iz koje uvijek trebamo crpiti ono plemenito, požrtvovno, one najdublje poruke velikodušnosti, požrtvovnosti i jasnih ciljeva kako se voli i brani Domovina. Sjećanja na ljude koji su obilježili to vrijeme rata, borbe za samostalnost Hrvatske i obranu vlastitog doma. Branitelji i biskup Srećko Badurina ustrajali su u to vrijeme teške kušnje, podnijeli strahote razaranja i pogibije, iznijeli časno dionicu povijesti koju im je Bog povjerio. Na tome smo im zahvalni, na tome Bogu zahvaljujemo što nam ih je dao – hrvatske branitelje i biskupa Srećka Badurinu”, rekao je biskup Rogić u propovijedi, a prenijela IKA.

Franjevačke zajednice 17. rujna bile su u znaku 800. obljetnice Rana sv. Franje. Fra Ante Vučković, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu predvodio je misu u svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske. U propovijedi fra Ante je podsjetio vjernike kako je Franjo na kraju života dobio vidljive biljege – rane. „Svima oko njega je bilo jasno kome Franjo pripada, on je drugi Krist, on Kristu pripada. Poslušan Božjoj riječi odrekao se sebe, uzeo je svoj križ i uputio za njim. Proslava Franjinih rana prigoda je i nama da krenemo za Kristom i da svoj život uredimo na iskren, istinit i dubok način.“

Porečki i pulski biskup Ivan Štironja 16. rujna predvodio je misno slavlje na svetkovinu sv. Eufemije, zaštitnice Rovinja.

Misno slavlje na svetkovinu sv. Eufemije u Rovinju (Foto: D. Fattorich)

„Dok danas molimo zagovor sv. Eufemije, djevice i mučenice, molimo milost nasljedovanja Isusa u Evanđelju kojega nam je ostavio da po njemu živimo poput apostola koji su dali život za evanđeoske vrijednosti; da nasljedujemo svjedočanstvo života sv. Eufemije, kao i svjedočanstvo cijele povorke svetih i blaženih mučenika među kojima se nalaze i naš bl. Miroslav Bulešić i bl. Francesco Bonifacio, svećenici i mučenici Crkve u Istri koji su darivanjem svoga života postali istinski apostoli Kristovi“, rekao je biskup Štironja.

Misno slavlje povodom obilježavanja 30. obljetnice izgradnje crkve Gospe Žalosne u Murinama predvodio je 15. rujna porečki i pulski biskup, izvijestio je Tiskovni ured Porečke i Pulske biskupije. Mjesni župnik i dekan dr. Josip Grbac je u pozdravu podsjetio na staru crkvu Gospe Žalosne koja je u Umagu srušena 1954. godine, a crkva u Murinama, zajedno s pastoralnim centrom, izgrađena je kao zamjena i nadoknada 1994. Osvrćući se na boli Isusove Majke, biskup Ivan Štironja je u homiliji istaknuo: „Traženje izgubljenog sina u mnoštvu hodočasnika bilo joj je teška kušnja kojom ju je Gospodin pripravljao za onaj konačni gubitak na Kalvariji.

Proslava 30. obljetnice Župe Gospe Žalosne u Murinama (Foto: Gordana Krizman)

Aktualizirajući poruku Gospe Žalosne biskup je nastavio: „Gospine žalosti zasigurno nisu strane brojnoj našoj braći i sestrama. Možda među mnogima od vas, braćo i sestre, stoje oni koji su morali napustiti svoje rodno mjesto i otići u nepoznato, sami ili s cijelom obitelji. Slični su Gospi oni očevi i majke koji čekaju da saznaju gdje im je završilo tijelo nestala sina ili kćeri. Brojna su naša braća i sestre koji prolaze križni put svoje bolesti i raznih teškoća, kušnji i sumnji, padova i grijeha. Koliko je samo očeva i majki koji stoje pod križem bolesti svoje djece, s njima prolaze križne putove i bore se za njihovo zdravlje“.

Zaklada „Anamarija Carević“ poziva 21. rujna u 8 sati na radostan trenutak podizanja obnovljenih kupola na tornjeve Bazilike Srca Isusova u Palmotićevoj ulici u Zagrebu. Blagoslovnu molitvu u svetištu, u koje se ulazi iz Draškovićeve 54, vodit će provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove p. Sebastian Šujević.