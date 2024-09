Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Susreti nemaju alternative ako uistinu želimo svjedočiti evanđelje, što je naše poslanje, istaknuo je umirovljeni požeški biskup Antun Škvorčević, primivši pakračko-slavonskog episkopa Jovana Ćulibrka

Neno Kužina – Zagreb

Umirovljeni požeški biskup Antun Škvorčević primio je 4. rujna u Domu pape Ivana Pavla II. u Požegi pakračko-slavonskog episkopa Jovana Ćulibrka. Prisjetili su se Nacionalnog euharistijskog kongresa u Zagrebu i Mariji Bistrici 8. i 9. rujna 1984. te posvete ponovno izgrađene pravoslavne crkve sv. Ivana Krstitelja u Jasenovcu 3. rujna te godine. Episkop Jovan je spomenuo kako je tom prigodom patrijarh German u Jasenovcu izgovorio značajne riječi: „Praštati moramo, a zaboraviti ne smijemo“. Osvrćući se na 40. obljetnicu Nacionalnog euharistijskog kongresa biskup Škvorčević je rekao kako je on na ekumenskoj razini potaknuo kulturu susreta, napose molitvenih u okviru Svjetske molitvene osmine za jedinstvo kršćana, što je u Zagrebu živo i danas. Izrazio je žaljenje što se nakon izbora zagrebačko-ljubljanskog mitropolita Porfirija za patrijarha prije tri godine još uvijek nije ostvario njegov susret s predstavnicima Hrvatske biskupske konferencije, ustvrdivši da „susreti nemaju alternative ako uistinu želimo svjedočiti Evanđelje, što je naše poslanje“. Izrazio je nadu da će se u tom pogledu poboljšati odnosi između dviju Crkava, koji imaju značenje i za odnos dvaju naroda, prenijela je IKA.

Biskup Biskupije Porto-Novo u Beninu Aristide Gonsallo od 30. kolovoza do 8. rujna u pohodu je Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. Pohodio je Valpovo, Biskupski ordinarijat u Požegi te požeškog biskupa Ivu Martinovića. Susreo se s redovnicama Družbe Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu te karmelićankama u Breznici Đakovačkoj. U osječkoj konkatedrali sv. Petra i Pavla predvodio je misno slavlje, prethodno se susrevši s misijskom skupinom konkatedralne župe. Danas je gost iz Afrike imao susret s odgojiteljima u đakovačkom Bogoslovnom sjemeništu. Misno slavlje večeras služi u filijalnoj crkvi sv. Katarine u Ceriću, a susreo se i s misijskom skupinom Župe Duha Svetoga u Nuštru. Za petak i subotu najavljen je pohod Županji i Vinkovcima, te susret s Marijinim sestrama čudotvorne medaljice u Strmcu. Posljednjeg dana boravka u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji 8. rujna mons. Gonsallo predvodit će prijepodnevnu misu u Župi Gospe Brze Pomoći u Slavonskom Brodu, a večernju u Župi sv. Euzebija i Poliona u Vinkovcima.

Prigodom obljetnice smrti 24 civila ubijenih u Četekovcu, Čojlugi i Balincima požeški biskup Ivo Martinović pohodio je 3. rujna mjesto Mikleuš u Župi u Novoj Bukovici i u crkvi sv. Terezije Avilske predvodio misno slavlje, izvijestila je Požeška biskupija.

Požeški biskup Ivo Martinović na misi zadušnici u Mikleušu (Foto: Požeška biskupija)

„Ono što je Božje u nama je prisutno kao Božja istina, ljubav, dobrota i svetost. Bog je sve to darovao i potvrdio ne samo riječima, nego još više u svome sinu Isusu Kristu koji nam ga je objavio. Krist nam objavljuje da se naš život, od Boga darovan, nastavlja i poslije smrti. Uskrsnuće nam daje jasnoću i sigurnost da se ovaj zemaljski život nastavlja poslije smrti. Isus je svojim uskrsnućem posvjedočio da je živ, da postoji vječni život, vjerujemo da se to ostvaruje i s našim pokojnicima. To nam je utjeha i snaga“, kazao je biskup misleći osobito na poginule žrtve.

Subota i nedjelja 7. i 8. rujna bit će u znaku tradicionalnog 301. zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj pod geslom „Budi s nama svaki čas“. Ovogodišnje hodočašće bit će obilježeno spomenom na 90. obljetnicu prvog hodočašća zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca iz Čučerja u Mariju Bistricu, kada je izrazio nadu da će i njegovi nasljednici rado hodočastiti Majci Božjoj. Prošlo je 40 godina od Nacionalnog euharistijskog kongresa u Mariji Bistrici 1984., kao krune obilježavanja 13 stoljeća kršćanstva u Hrvata, a hodočasnici će se spomenuti i 30. obljetnice prvog pohoda pape lvana Pavla II. Hrvatskoj 1994. Mnogi će prema Mariji Bistrici 7. rujna krenuti pješice, predvođeni svećenicima i zagrebačkim pomoćnim biskupima. U 20 sati je Služba svjetla i procesija sa svijećama na bistričkoj Kalvariji. U nedjelju euharistijskom slavlju u 11 sati u crkvi bl. Alojzija Stepinca na otvorenom, koje će predvoditi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, prethodit će zajednička pobožnost Križnoga puta.

Povodom početka proslave 950. godišnjice od prvog spomena Župe sv. Lovre u Lukoranu na otoku Ugljanu apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj mons. Giorgio Lingua predvodit će na Malu Gospu 8. rujna u 10:30 euharistijsko slavlje u župnoj crkvi. Župljani će taj dan slaviti 146. godišnjicu posvete župne crkve. Glagoljaško pjevanje na misi predvodit će kulturno-umjetnička društva iz Radovina, Rtine i Ražanca, pod vodstvom Ivice Dundovića.

Nakon tragičnog ubojstva šest osoba i sedam ranjenih 22. srpnja u Domu za starije i nemoćne osobe Vijanej u Daruvaru, Dom je 2. rujna pohodio umirovljeni požeški biskup Antun Škvorčević te u zajedništvu sa župnikom Ivanom Popićem i kanonikom Ivicom Žuljevićem slavio misu za pokoj duša ubijenih članova Doma, kao i za sve njegove korisnike i djelatnike na čelu s ravnateljicom Anom Ivandekić. U homiliji biskup je istaknuo kako provala ubojitog zla i nasilja koja se dogodila u ovom Domu postavlja mnoga pitanja na koja nemamo odgovora. „To je još veći razlog da taj događaj promatramo u svjetlu Isusove nepravedne osude, teškog trpljenja i okrutne smrti, koji su shvatljivi samo iz perspektive njegova uskrsnuća, pobjede nad smrću“.

Fra Branko Lovrić, rođen 19. ožujka 1975. u Prozoru u Bosni i Hercegovini, od 1. rujna novi je provincijal Hrvatske provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša na mandat od četiri godine. Izbor je potvrdio generalni ministar franjevaca trećoredaca fra Amando Trujillo Cano, koji je proteklih dana pohodio svih 13 samostana trećoredaca glagoljaša u Hrvatskoj. U ožujku ove godine kao vikar fra Branko je preuzeo službu provincijala do kraja mandata jer je tadašnji provincijal fra Ivo Martinović imenovan požeškim biskupom.