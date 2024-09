Mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić se na konferenciji za medije, održanoj danas, 20. rujna u Biskupskom ordinarijatu u Mostaru, očitovao o jučer predstavljenoj Noti Dikasterija za nauk vjere o duhovnom iskustvu Međugorja "Kraljica mira".

Naglasio je da su po Normama za postupanje u razlučivanju navodnih nadnaravnih fenomena, koje je Dikasterij za nauk vjere objavio 17. svibnja 2024. godine, opisane proceduralne norme u razlučivanju nadnaravnih fenomena i naznačeno šest mogućih formula. Fenomen Međugorja dobio je prvu, nihil obstat. Kako je rekao, "u konkretnoj situaciji ove Note o duhovnom iskustvu vezanom za Međugorje pristupilo se drukčije, uzimajući u obzir dvije činjenice":

Prva činjenica je da je papa Franjo osobno već poduzeo određene korake da bi osigurao duhovnu pratnju vjernika koji se žele pridržavati ovoga duhovnoga prijedloga. Druga je činjenica da od 2017. godine u Međugorju postoji apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje.

Mostarsko-duvanjski biskup o fenomenu Međugorja izdao je odgovarajući dekret i pojasnio detalje:

Ponajprije da se daje nihil obstat, odnosno ništa ne priječi i da se cijeni pastoralna vrijednost te da se promiče širenje ovog duhovnog prijedloga, pa i mogućim hodočašćima. To znači da vjernici mogu primiti pozitivan poticaj i za svoj kršćanski život preko ovog duhovnog prijedloga i da se dopušta javno štovanje.

Biskup je podsjetio da odluka Dikasterija u jučerašnjoj Noti, kad se spominju Gospine poruke, to se mora razumjeti kao navodne poruke, odnosno navodni fenomen te da su se vjernici u pitanju pobožnosti prema Mariji Kraljici mira ovlašteni pridržavati je se na razborit način.

Ovo ne podrazumijeva izjavu o nadnaravnom karakteru fenomena i važno je podsjetiti da vjernici nisu dužni vjerovati u ovaj fenomen. Jer Isus Krist jest konačna Božja riječ, Prvi i Posljednji. On je punina Objave.

Pojasnio je i još neke detalje iz Dekreta:

Treće, da su svećenici ove biskupije, poštujući odluku Crkve, slobodni pristati ili ne pristati uz ovaj duhovni prijedlog i, četvrto, da s apostolskog vizitatora poštuje i sluša u odlukama koje će donositi u situacijama koje se mogu pojaviti. Ovo se ne odnosi samo na svećenike, nego i na sve vjernike.

Biskup Palić je parafrazirao početak "Note o duhovnom iskustvu vezanom za Međugorje", ističući da je "prošao trenutak kojim je zasad zaključena, duga i složena povijest oko duhovnih fenomena Međugorja" te zaključio:

Na svima nama koji iz različitih razloga, a ponajprije iz pobožnih i duhovnih, budu dolazili u Međugorje, kao i na svim svećenicima, dijecezanskim i redovničkim, ostaje da se izgrađujemo u pravoj vjeri, nadahnjujemo se na Marijinu životu, Njezinoj poniznosti i otvorenosti Bogu i Njegovim planovima s nama te da budemo odgovorni graditelji mira!

Na pitanje hoće li Crkva nastaviti pratiti fenomen ukazanja i ovog međugorskog slučaja?

U Noti su navedene zadaće apostolskog vizitatora, mons. Cavallija, koji je trenutno u Međugorju, te će se preko njega, a osobito preko dijecezanskog biskupa, nastaviti pratiti fenomen u cjelovitosti, dakle i konkretnog pastoralnog života, ali onoga što se eventualno bude događalo oko navodnih poruka.

Na pitanje kako za budućnost sačuvati taj zdravi duhovni element Međugorja i koja je zadaća franjevaca, biskup Palić je zaključio:

Važno je nastaviti s onim što je prepoznato kao duhovni plod ovog fenomena, a Nota govori upravo o tome: to su molitva, slavlje sakramenta ispovijedi, euharistijsko klanjanje koje se tamo njeguje, čitanje i razmatranje Svetoga Pisma i, ono najvažnije, slavlje Euharistije. To su temelji. Sve ostalo što se događa, kako bi gore navedeno došlo do izražaja, mislim da nam pomaže ići pravim putem i odgajati svoju vjeru.

Snimka cijele konferencije dostupna je na stranicama Informativne katoličke agencije

(Vatican News - hjb)