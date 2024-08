Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Molitva nas spašava od naših ograničenih ljudskih promišljanja. Ona nas uzdiže u više sfere otvorenih obzorja obasjanih vedrinom Božje perspektive koja čovjeka ohrabruje, podiže i jača. Molitva nas spašava od potonuća u pesimizam. Molitva je put u istinsku duhovnost za kojom naše vrijeme tako snažno vapi, piše u poslanici „U nadi smo spašeni“ vojni biskup Jure Bogdan

Danas je 33. obljetnica napada na Policijsku postaju Dalj, u kojoj je tragično poginulo dvadeset hrvatskih policajaca, petnaest pripadnika Zbora narodne garde i četiri pripadnika Civilne zaštite. Obilježavanje je počelo u Aljmašu paljenjem svijeća kod spomen obilježja žrtvama Domovinskog rata i spuštanjem vijenaca u Dunav u spomen na prognano stanovništvo Aljmaša, Dalja i Erduta koji su 1. kolovoza 91. prevezeni vodenim putem u Osijek. Misu je za poginule branitelje i civile iz Dalja i okolnih mjesta stradalih u agresiji na Hrvatsku u crkvi sv. Josipa u Dalju služio vojni ordinarij Jure Bogdan.

Vojni biskup je u povodu proslave Gospe Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta - zaštitnice Vojnog ordinarijata, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 29. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza, uputio poslanicu naslovljenu „U nadi smo spašeni“. Podsjećajući na Godinu molitve ususret Jubileju 2025. koju je proglasio papa Franjo, biskup Bogdan piše da je ovogodišnje slavlje prigoda da iznova obnovimo svoje zalaganje da budemo ljudi molitve, kako bismo postali ljudi nade.

„Molitva nas spašava od naših ograničenih ljudskih promišljanja. Ona nas uzdiže u više sfere otvorenih obzorja obasjanih vedrinom Božje perspektive koja čovjeka ohrabruje, podiže i jača. Molitva nas spašava od potonuća u pesimizam. Molitva je put u istinsku duhovnost za kojom naše vrijeme tako snažno vapi. Takva duhovnost je sposobna odgovoriti na velika pitanja koja se svakodnevno pojavljuju u našim životima, a uzrokovana su i raznim događajima u svijetu koji ne ulijevaju optimizam. Ekološko-ekonomsko-socijalna kriza pogoršana nedavnom pandemijom; ratovi, posebno onaj u Ukrajini, u Svetoj zemlji, u drugim krajevima svijeta, koji siju smrt, razaranje i siromaštvo; kultura ravnodušnosti i rasipništva nastoji ugušiti težnje za mirom i solidarnošću i marginalizirati Boga iz osobnog i društvenog života… Ovi fenomeni pridonose stvaranju teške klime, koja mnoge ljude sprječava da žive radosno i mirno“, piše uz ostalo biskup Jure Bogdan.

Mons. Vjekoslav Huzjak na slavlju sv. Todora u Korčuli

Bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak služio je 29. srpnja u Korčuli misno slavlje svetkovine sv. Todora, suzaštitnika grada Korčule. U propovijedi je istaknuo važnost štovanja mučenika čije su moći iz Rima u Korčulu stigle 1736. godine. Prikazao je životopis sv. Todora te povezao primjer njegova života s hrabrošću sinova Makabejaca, ali i istaknuo važnost autentičnog svjedočenja za Krista Gospodina koji je gospodar života i smrti. On je u trenutku kada je trebalo posvjedočiti i kada je rimski car koji je sebe smatrao ‘bogom’ za vrijeme progona kršćana, odvažno i hrabro priznao da je kršćanin, da je Kristov, da je vojnik Kristov.

On je gospodar mojega života, a ti care, možeš me ubiti, ali ne možeš dotaknuti ono što je Božje. Takvih je careva u povijesti ljudskoga roda bilo napretek. Iz daleke prošlosti, ali i iz sadašnjosti u kojoj živimo. Nedavno je jedna osoba iz hrvatske visoke politike izjavila da je zgrožena kada vidi mlade ljude koji odlaze u crkvu. Njih bi trebalo maknuti od Crkve. Nije li to zato da se mladima lakše može zagospodariti? Hoćemo li to dopustiti?“, upitao je biskup Huzjak, istaknuvši da vrijeme progonstava i mučeništva nije prošlo, a u tome nam pomaže primjer sv. Todora. “Kao kršćani i vjernici“, nastavio je propovjednik, „pozvani smo živjeti svoju vjeru i svojim postupcima svjedočiti ju pred svijetom u kojem jesmo i u kojem živimo. To je život sv. Todora, to je njegovo svjetlo koje je Bog – Spasitelj naš po njemu zapalio i donio ga ovdje među vama, ne samo ovdje u katedralu nego i u srcima svih onih koji ga zazivaju u nevoljama“, prenijela je IKA.

Župnik Hrvatske katoličke župe sv. Pavla u Clevelandu u SAD-u don Zvonko Blaško blagoslovio je na spomendan sv. Marte 29. srpnja nova četiri vitraja u kapelici Bezgrješnog začeća u Nadbiskupskom sjemeništu 'Zmajević' u Zadru. Autor vitraja je akademski umjetnik Anto Mamuša, istaknuti hrvatski slikar rodom iz Novog Travnika. Riječ je o motivima: Rođenje Isusa u Betlehemu, Krist na križu s Marijom i Ivanom podno križa, Isusovo uskrsnuće i Kristova prisutnost u euharistiji. Vitraji su dar slikara Mamuše zadarskom Sjemeništu, a izrađeni su i postavljeni sredstvima koje su darovali župljani Hrvatske katoličke župe sv. Pavla u Clevelandu.

330 godina Župe sv. Mihaela Arkanđela u Dubočcu

Požeški biskup Ivo Martinović je 28. srpnja u Župi sv. Mihaela Arkanđela u Dubočcu predvodio euharistijsko slavlje prigodom 330. obljetnice osnutka Župe, izvijestila je Požeška biskupija. „Ovdje su Vaši pređi, djedovi i bake, pradjedovi i prabake dolazili, slavili Gospodina i molili snagu vjere za sebe, za svoje obitelji, za svoj život, rad, za svoje križeve. Ovdje su bili jačani u svojim nevoljama koje su proživljavali i koje su ih zahvaćale. Ovdje su u zajedništvu s Isusom nalazili ono što im je bilo najdragocjenije i najvažnije za njihov život“, kazao je biskup u homiliji te potaknuo sudionike slavlja da i oni po njihovu primjeru u euharistiji pronalaze ono što im je najvažnije i najpotrebnije za dušu, za život u vjeri. Požeški je biskup naglasio kako je ponekad važno „biti sâm sa svojim Bogom“, jer u zajedništvu s Njim prima se svjetlo koje je potrebno kako bi se prepoznala prisutnost Boga, kao i ono što je u zemaljskom životu od ljudi, a što od Boga. Stoga je potrebno u životu naći vremena za samoću, koja neće biti bijeg od ljudi, nego bijeg u zajedništvo s Bogom kako bi se u njegovu svjetlu moglo gledati sebe i druge; da ljudi i ovaj svijet ne zarobe, ustvrdio je biskup Martinović.