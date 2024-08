Kardinal Pizzaballa: Dogovor za Gazu je blizu, ali ima onih koji su protiv

Jeruzalemski latinski patrijarh je u razgovoru za vatikanske medije izrazio nadu u dogovor koji će dovesti do okončanja ove faze rata u Gazi, umanjujući izglede za eskalaciju sukoba, ali je istodobno upozorio na lakomislene iluzije: Prepreka ne manjka, još ima mnogo poteškoća

„Izgledi su obećavajući“, rekao je kardinal Pierbattista Pizzaballa, jeruzalemski latinski patrijarh, u razgovoru za vatikanske medije, osvrćući se na rezultate pregovora u Dohi za prekid vatre u Gazi. Očekuje se da će se pregovori nastaviti za nekoliko dana u Kairu. U međuvremenu, nasilje se nastavlja na raznim bojištima.

Vaša Eminencijo, u Dohi, gdje se vode pregovori za koje se zalažu Sjedinjene Američke Države, Egipat i Katar, nazire se skriveni optimizam za postizanje primirja u Gazi i za oslobađanje izraelskih talaca koji su u Gazi. Vjerujete li da je ovoga puta cilj moguće ostvariti?

Da, vjerujem da u ovom trenutku postoje najbolji uvjeti za postizanje dogovora. Naravno da će uvijek biti onih koji se protive, prepreka ne manjka, ali vjerujem da su sazreli uvjeti da se ova faza rata konačno zaključi i time spriječi eskalacija, širenje sukoba izravnom intervencijom Irana i širenje rata na Libanon. Ponavljam, postoje mnoge poteškoće, no, smatram da postoji i izuzetan trud, ne samo posrednika, nego i SAD-a, da se ova situacija zaključi. Izgledi su obećavajući.

Postoji stoga nada da će prijetnja iranske intervencije protiv Izraela nestati...

Da, ne smijemo gajiti iluzije. Sukob još nije gotov; to vrlo dobro vidimo po neprekidnom bombardiranju u Gazi, po tragediji koja je svima pred očima i koja nas stalno ostavlja bez riječi.

Doista, bombardiranje Gaze ne jenjava. U međuvremenu, prema izvještavanju Hamasa, 15. kolovoza je premašena tragična linija od 40 tisuća Palestinaca ubijenih u Gazi od 7. listopada. Kako kršćanska zajednica u Gazi doživljava tu situaciju?

Naša mala zajednica smještena na sjeveru Pojasa Gaze, u gradu Gazi, pokušava živjeti u najboljim i najmirnijim mogućim uvjetima u ovoj situaciji, koliko god to bilo teško. Stanovništvu pokušavamo aktivno pružati pomoć koju uspijevamo dobiti od malteških vitezova i od mnogih drugih udruga; posljednja je bila menonitska Crkva koja je poslala više od tisuću paketa. Veoma je lijepo vidjeti kako usred ove vrlo ozbiljne i tragične situacije također postoji velika solidarnost.

Dok je sva pozornost medija usmjerena na Gazu i granicu s Libanonom, situacija na Zapadnoj obali svakim je danom sve ozbiljnija i više zabrinjavajuća. Kakve signale primate iz tih područja?

To što kažete vrlo je točno. Mnogo se govori o Gazi, s pravom, no postoji veoma ozbiljna situacija u području palestinske samouprave, na Zapadnoj obali. Prije samo nekoliko dana nemalo doseljenika počinilo je pogrom nad palestinskim selom, u kojemu je jedna osoba poginula i prouzročena je velika šteta. To je samo posljednja epizoda u nizu događaja koji karakteriziraju stalne i sve veće napetosti na cijelom području Zapadne obale posljednjih mjeseci; napetosti, stalni sukobi između doseljenika i Palestinaca, čak i uz prisustvo izraelskih oružanih snaga...

Stalne napetosti, ukratko, koje sve više kompliciraju i otežavaju život palestinskog stanovništva. Postoji opasnost od eksplozije, zbog čega moramo naporno raditi prije svega na prekidu vatre u Gazi, a zatim i na uspostavljanju reda, sigurnosti i normalnog življenja koliko god je to moguće – ukoliko možemo govoriti o normalnom životu – na cijeloj Zapadnoj obali. Dakle, treba okrenuti stranicu. Nije jednostavno.

To što vidimo na Zapadnoj obali – što uvijek govorim – opipljiv je, stvaran primjer koliko su mržnja, srdžba i prijezir doveli do oblika nasilja koji su sve ekstremniji i sve ih je teže zaustaviti. Stoga moramo mnogo raditi, ne samo na političkoj nego i na vjerskoj razini – jer je pozadina tog nasilja također vjerska – da bismo učinili da se te nasilnike, te ekstremiste, stavi u stranu, da ih se izolira i da nemaju svu snagu koju trenutno imaju.

