Ministranti iz Hrvatske i Srbije: Susret s Papom ohrabrio nas je da i dalje idemo ovim putem

Susret s papom Franjom u sklopu hodočašća Međunarodnog saveza za pastoral ministranata u Rim, na kojem se okupilo oko 70 tisuća mladih, bila je okosnica cijelog hodočašća, a na njemu su ove godine sudjelovali i ministranti iz Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije

Više od 70 tisuća ministranata i ministrantica iz raznih zemalja okupilo se ovih dana na 13. hodočašću Međunarodnog saveza za pastoral ministranata u Rim. Središnja točka hodočašća svakako je bila audijencija s papom Franjom održana u utorak 30. srpnja na Trgu sv. Petra.

„Ako ti ministrant, ministrantica u svom srcu i u svom tijelu, poput Marije, čuvaš otajstvo Boga koji je s tobom, tada postaješ kadar biti s drugima na nov način“, poručio je, među ostalim, papa Franjo ministranta i ministranticama iz Rumunjske, Mađarske, Slovačke, Češke, Litve, Austrije, Švicarske, Luksemburga, Belgije, Francuske i Portugala, Ukrajine i Njemačke.

Među tolikim brojem mladih, bilo je i oko 120 ministranata iz Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije predvođenih generalnim vikarom Srijemske biskupije mons. Josipom Ivešićem. Mons. Ivešić je, naime, već 16 godina član Međunarodnog saveza ministranata, a zadnjih šest godina je i dio predsjedništva pa je tako sudjelovao i u organizaciji ovogodišnjeg hodočašća koje je, kako je rekao, jedna od najvažnijih aktivnosti koju Savez organizira.

Na susretu s Papom se okupilo oko 70 tisuća mladih

Inače, Međunarodni saveza ministranata (Coetus internationalis ministrantium – CIM) okuplja oko 20 država, a postoji više od 60 godina. U početku su članice Saveza bile samo Njemačka i Francuska, no broj se iz godine u godinu povećavao.

„Savez okuplja povjerenike za pastoral ministranata pojedinih biskupija, ali i nacionalne povjerenike na razini biskupskih konferencija. Savez je mjesto razmjene iskustva u pastoralu ministranata te određenih aktivnosti među kojima je svakako najupečatljivija upravo međunarodno hodočašće ministranata u Rim koje se, u pravilu, održava svake četiri godine“, pojasnio je mons. Ivešić.

Trg sv. Petra tijekom susreta ministranata s papom Franjom

Susret s Papom na kojem se okupilo oko 70 tisuća mladih, istaknuo je, bila je okosnica cijelog hodočašća, a na njemu su ove godine sudjelovali i ministranti iz Đakovačko-osječke nadbiskupije i manja skupina ministranata iz Srijemske biskupije. Ove dvije biskupije, koje su gotovo 250 godina bile ujedinjene u personalnoj uniji, i dalje surađuju, a tako je i ovo hodočašće bilo jedna poveznica, istaknuo je mons. Ivešić.

„Susret s Papom uvijek je posebna susret. Za mene je uistinu bio poseban jer sam imao priliku i osobno susreti papu Franju. Pogled na ispunjeni Trg sv. Petra uistinu čovjeka ostavi bez daha. Pogled na mladost, pozitivnu energiju, zajedništvo koje je ove godine osobito bilo naglašeno u geslu susreta 'S tobom'. Tim se geslom htjelo istaknuti našu povezanost s Bogom, ali onda i na međusobnu povezanost među nama“, rekao je mons. Ivešić te dodao da se ne misli samo na povezanost unutar jednog naroda, već cijeloga svijeta.



„Primijetio sam da su ministranti bili oduševljeni. Većina njih je prvi put došla u Rim. Iskustvo susreta s Papom za njih je snažan doživljaj jer je to jedina zajednička točka hodočašća koje je okupilo oko 70 tisuća mladih. Ostale dane hodočašća svaka je grupa imala zasebne aktivnosti. Svakako, mislim da je poslana poruka zajedništva u vjeri koje itekako trebamo svjedočiti i prenositi jedni drugima“, istaknuo je mons. Ivešić.

Ministranati čekaju na susret s Papom (Privatna arhiva)]

Tijekom hodočašća, koje je započelo u ponedjeljka 29. srpnja, a završava u subotu 3. kolovoza, ministranti iz Đakovačko-osječke biskupije i Srijemske biskupije posjetili su sve papinske bazilike, obišli su katakombe sv. Kalista te druge rimske znamenitosti. Među ostalim, posjetili su i Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima gdje je slavljena zajednička misa.



Papine riječi kao poticaj na život s Bogom

Ministrant Karlo Kozarić iz Župe sv. Nikole biskupa iz Vinkovaca u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji služi kao ministrant već devet godina. Ministriranje mu je, dodao je, bilo privlačno od malih nogu.

„Kada bi me baka vodila u prve redove na misu, uvijek sam gledao što ministranti rade. Bilo mi je to zanimljivo i na kraju sam i završio kao ministrant. Pronašao sam se u tome. To me potiče i da budem redovit na misama. Svakako, najbitnije je da se to zavoli. Najvažnije je da to činimo iz ljubavi prema Bogu“, istaknuo je Karlo.

Rim mu se, dodao je, jako svidio. „Vidjeli smo mnogo toga o čemu prije nisam ništa znao, a bitno je za život Crkve. Obišli smo sve bazilike, upoznali se s papom Franjom. Otkrili smo neke nove stvari, nove poglede i nove ljude“, dodao je.

Ministranati ispred bazilike sv. Pavla izvan zidina (Privatna arhiva)

Susret s Papom, naglasio je, na njega je ostavio poseban dojam. „Susret s Papom je bio jako lijep, vidjeli smo ga i čuli njegove riječi. Uputio nam je poticajne riječi da i dalje živimo s Bogom i rekao je da mu je drago što nas je vidio. To nam je bio dodatan vjetar u leđa da nastavimo ići ovim putem kojim nas Bog vodi“, rekao je Karlo te dodao da mu je, uz susret s papom Franjom, najdraži dio hodočašća bio odlazak u baziliku sv. Pavla izvan zidina.

„Preporučio bih svima da postanu ministranti. To je jako lijepa gesta, a i puno se toga može naučiti. Neki ministranti na kraju postu i svećenici jer kroz ministriranje otkriju svoj poziv na služenje Gospodinu“, zaključio je Karlo.

Iskustvo ministriranja kao prilika za dublje upoznavanje vjere

Na hodočašću sudjeluje i ministrant Mihailo Bakula iz Župe Uzvišenja sv. Križa iz Rume u Srijemskoj biskupiji. Ministrant je dvije i pol godine, a kroz ministriranje se htio još više približiti Kristu. U njegovoj se obitelji prakticira i katoličanstvo i pravoslavlje, a ministiranje mu je, kaže, pomoglo da se bolje upozna s Katoličkom Crkvom koja ga je privlačila. „Ministrirati za mene znači biti bliži Bogu, služiti mu i biti Bogu ugodan. Također, kroz ministiranje sam upoznao nove ljude i stekao nova prijateljstva“, naglasio je.

Hodočašće je, dodao je, jedva dočekao. „Rim je prelijep. Počašćen sam što sam mogao prisustvovati ovome hodočašću, a osobito što sam se mogao susresti s Papom. Bili smo mu poprilično blizu i dobro smo ga vidjeli, iako nismo puno toga razumjeli jer ne govorimo dobro talijanski i njemački. Ipak, bilo nam je lijepo“, istaknuo je Mihailo.

Ministranati iz Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije u Asizu (Privatna arhiva)

Najdraži dio hodočašća bio mu je odlazak u Asiz. „U tome se gradu čovjek osjeća kao da je u srednjem vijeku. Gradić je prelijep, to je nešto nevjerojatno“, rekao je.

„Preporučio bih svima da se odazovu i ministriraju u svojim župama. Upoznat će mnogo novih prijatelja. Također, kada čovjek ode na misu ujutro, osjeća da je napravio nešto veliko na početku svakog dana“, istaknuo je Mihailo.

Važna uloga ministranata u životu Crkve

Uloga ministranta u životu Crkve iznimno je važna, istaknuo je mons. Ivešić se dodao kako se nada da će na sljedećem hodočašću Međunarodnog saveza za pastoral ministranata u Rim biti još više ministranata iz Hrvatske i susjednih zemalja.

„Ja sam također, kao dječak, bio ministrant. Iskustva koja sam tada stjecao kod oltara i povezanost s Kristom koju sam doživio su me usmjerile dalje. To je itekako bitno za budući čovjekov život bez obzira na to kamo ga životni put odveo“, rekao je mons. Ivešić.

Ministranti su, dodao je, vrlo važna skupina u Crkvi i iznimno je važno da im svećenici daju dovoljno pozornosti, vremena i aktivnosti. „Iskoristio bih priliku da pozovem druge da se uključe, osobito kad je u pitanju međunarodno hodočašće u Rim. Sljedeće će biti za oko četiri godine. Bit će mi drago da se na sljedeći susret odazove još više ministranta iz Hrvatske“, zaključio je mons. Ivešić.

Mons. Ivešić i ministranti Karlo i Mihailo u studiju Vatikanskog radija

(Vatican News - Hana Kilijan)