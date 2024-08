Vijesti iz života Katoličke Crkve u Sjevernoj Makedoniji

Povodom 4. svjetskog dana baka, djedova i starijih osoba biskup Kiro Stojanov predvodio je svečano euharistijsko slavlje u katedrali Presvetog srca Isusova u Skopju. U propovijedi se osvrnuo na poruku pape Franje pod naslovom „Ne ostavljaj me u starosti“

Tomislav Mikulec - Skopje

U srijedu, 21. kolovoza, apostolski nuncij u Makedoniji monsinjor Luciano Suriani susreo se s ministrom Timčom Mucunskim u Ministarstvu vanjskih poslova i vanjske trgovine Sjeverne Makedonije. Sugovornici su na sastanku izrazili obostrano zadovoljstvo uspješnim razvojem bilateralnih odnosa, utemeljenih na značajnim povijesnim vezama, zajedničkim kulturnim vrijednostima i duhovnim tradicijama. U fokusu razgovora bile su perspektive tih odnosa i potreba intenziviranja suradnje, osobito na području kulture, zaštite kulturno-povijesne baštine, obrazovanja i zdravstva.

Biskup skopski i strumičko-skopski eparh monsinjor dr. Kiro Stojanov predvodio je svečano euharistijsko slavlje na svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije, u četvrtak 15. kolovoza, u katedralnoj crkvi Presvetog Srca Isusova u Skopju. Koncelebrirali su katedralni župnik pater Vinko Maslać, biskupski kancelar o. Marjan Ristov te o. Goce Kostov. Uz brojni vjernički puk na svetoj su liturgiji bile nazočne sestre euharistinke, usmiljenke i misionarke ljubavi.

U propovijedi se biskup Stojanov osvrnuo na liturgijska čitanja za blagdan Uznesenja te istaknuo značaj blagdana, zazvavši Majku Božju da svima bude zagovornica i zaštitnica kod svoga Sina. Na kraju liturgije upriličena je procesija oko katedrale s Gospinim kipom. Na slavlju je pjevao katedralni zbor pod vodstvom Julije Nelkovske, a na orguljama je svirao Filip Kostov.

U utorak, 6. kolovoza biskup Stojanov je u oproštajni posjet primio veleposlanika Europske unije u Sjevernoj Makedoniji Nj.E. Davida Geera. U ugodnoj i srdačnoj atmosferi sugovornici su izrazili obostranu zahvalnost na zajedničkoj suradnji u protekle četiri godine za opće dobro. Na kraju susreta Biskup je europskom veleposlaniku uručio medaljon osnutka Strumičko-skopske eparhije Uznesenja Blažene Djevice Marije na kojem se nalaze reljefi katedralne crkve u Strumici i episkopski grb s geslom "Da svi budu jedno".

Na blagdan župe Sveti prorok Ilija u Radovu po julijanskom kalendaru, u petak 2. kolovoza, eparh Stojanov služio je svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje svećenika iz Eparhije i Biskupije. U svom nagovoru biskup je čestitao patron i zahvalio na pozivu župniku o. Iliji Stojanovu i kapelanu o. Atanasu Siračevom. Posebno je pozdravio vjernike izvan domovine, a u proteklom razdoblju imao je priliku susresti neke od njih u zemljama u kojima se nalaze. Na kraju svete liturgije pjevalo se “Mnogaja ljeta”, a župnik je zahvalio biskupu i svima koji su doprinijeli proslavi patrona, posebno istaknuvši doprinos članova župnog odbora i svih onih koji su pomogli u pripremi zajedničkog agapea.

Prigodom 4. svjetskog dana baka, djedova i starijih osoba, u subotu 27. srpnja, u župnoj crkvi Rođenja sv. Ivana Krstitelja u Strumici, protojerej o. Goce Kostov predvodio je Večernju molitvu, a prisutnima je podijeljen sakrament bolesničkog pomazanja. Slijedila su svjedočanstva dviju mladih djevojaka. Za njih je živjeti s bakom i djedom pod istim krovom dar, jer se iz njihovog mudrog životnog iskustva može puno naučiti, ali je i važno s njima dijeliti bliskost, dobrotu i nježnost. Potom je uslijedilo druženje u župnoj dvorani.

U nedjelju, 28. srpnja, služena je sveta liturgija uz nazočnost baka i djedova te starijih osoba. U danima prije toga djeca iz vjeronaučne skupine posjetila su više starijih osoba u župi te ih pozvala na molitveni susret.

Isti događaj obilježen je i u Skopju, gdje je biskup Stojanov služio svetu liturgiju u katedrali Presvetoga Srca Isusova. U propovijedi se osvrnuo na poruku pape Franje pod naslovom „Ne ostavljaj me u starosti“. U njoj se ističe sve veća usamljenost starijih osoba koja ima više uzroka, a jedan od njih je i iseljavanje mladih, što je čest slučaj u Makedoniji. Ujedno je snažno apelirao na mlade da ne dopuste da njihovi roditelji, djedovi, bake budu ostavljeni, već da po primjeru Rute odgovore: nećemo vas ostaviti same! To je kršćanski poziv i dužnost. Na kraju biskup Stojanov je starijim osobama čestitao ovaj dan podijelivši im Božji blagoslov.