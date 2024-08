Kardinal Sako o stanju u Iraku: Svatko od nas je odgovoran za druge

Slavlje Božića u Iraku (AFP or licensors)

Deset godina nakon pokolja džihadističke paravojne formacije Daeš nad kršćanima i Jezidima u Iraku, bagdadski kaledijski patrijarh kardinal Louis Raphaël Sako podsjeća na patnju koja je zajednička svim Iračanima.

Mjesec kolovoz prije deset godina predstavlja simbol kolektivne tragedije koja je baština cijelog Iraka. Ne samo da je 120 tisuća kršćana bilo prisiljeno u noći između 6. i 7. kolovoza napustiti svoje domove i svoje stvari pod ubilačkim pritiskom samozvane Islamske države, nego je cijela populacija – ona Jezida – pretrpjela pokušaj istrebljenja s preko 3 tisuće ubijenih muškaraca, žena, dječaka i djevojčica i najmanje 6800 ljudi, posebno žena, dječaka i djevojčica, koje je oteo Daeš. Drama koju su Ujedinjeni narodi prepoznali kao genocid.

Bila je to „kolektivna tragedija“ za irački narod, objasnio je kardinal Sako. „Tragedija koja je zahvatila kršćane i druge manjine, koja je i danas ostala utisnuta u svijesti. To je istina, ISIS je poražen, ali njegova ideologija ostaje jaka, i to ne samo u Iraku“, poručio je.

U razgovoru za Vatican News je istaknuo da se i dalje svi pitaju kada će konačno imati modernu, demokratsku, građansku državu, u kojoj svi mogu biti građani s jednakim pravima i dužnostima. „To je također razlog zašto mnogi ljudi odlaze i napuštaju Irak, ne samo kršćani. Pokušavam razgovarati s ljudima, umiriti ih da zlo neće potrajati, da trebaju biti strpljivi“, rekao je.

Poručio je da kršćani i dalje strahuju za svoju sigurnost jer zemlja nije stabilna te zbog napetosti koje proizlaze iz bliskoistočne krize. „I kršćani Ninivske ravnice, kao i Jezidi, svi se boje. Potrebno je promijeniti mentalitet koji je u osnovi ratova, osvete, treba znati kako dijalogizirati i probleme rješavati ne oružjem, nego dijalogom. Ozbiljan i hrabar dijalog. Potrebno je promijeniti školske obrazovne programe, jezik, govore koji se održavaju“, naglasio je kardinal Sako.

Na pitanje postoji li odgovornost Zapada za trenutno stanje, odgovorio je da je problem Zapada ravnodušnost. „Kako kaže papa Franjo: rat nikada nije pobjeda. Svi gube! Problem Zapada je ravnodušnost. Svi su usmjereni na logiku profita i nedostaju moralne i duhovne vrijednosti. To možemo vidjeti i po onome što se događa u Ukrajini. To je tužno“, istaknuo je.

Kazao je da i dalje postoje mnoga djela mržnje, poput napada koji je prošle godine u Qaraqoshu izazvao više od 133 smrti tijekom svadbene zabave. „A genocid nad Jezidima... Kako se može zamisliti u 21. stoljeću da se žene prodaju, odvajaju od obitelji samo zato što su druge etničke pripadnosti? Koje vrijednosti postoje? To je užasna, užasna stvar, ne samo za nas nego i za cijeli svijet koji ne uspijeva spriječiti ovakve stvari da se dogode“, rekao je bagdadski patrijarh.

Na kraju je istaknuo da se tu braću i sestre ne smije zaboraviti. „Mi smo braća i život je divna stvar. Ne može se dopustiti da ljudi umiru, a da se ništa ne učini, bilo da se to događa u Iraku ili drugdje. Svatko od nas je odgovoran za druge i kada budemo mrtvi Bog nas neće pitati jesam li kršćanin ili musliman, nego će nas pitati: 'Što si učinio sa svojim bratom?'“, zaključio je kardinal Sako.

(Vatican News - jk)