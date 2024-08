Kardinal Pizzaballa: Prijeko potreban prekid vatre

U intervjuu za vatikanske medije prije inauguracije Meetinga u Riminiju, jeruzalemski latinski patrijarh kardinal Pierbattista Pizzaballa govorio je o "malim nadama" koje imaju ljudi u Svetoj zemlji, a koje su temeljne kako se ne bi predali nasilju: radimo na potpori katoličkoj zajednici u Gazi i Zapadnoj obali noseći im životne namirnice; potrebno je promicati kulturu pomirenja kako bismo se izvukli pod postojećim teretom ugnjetavanja

U ovom trenutku ne možemo govoriti o miru – rekao je kardinal Pierbattista Pizzaballa, latinski jeruzalemski patrijarh te njima jasno prikazao stanje u Svetoj zemlji u kojoj već mjesecima traje sukob između Hamasa i Izraela. Govoreći za vatikanske medije prije otvaranja Meetinga u Riminiju – koji je kardinal otvorio konferencijom pod naslovom: "Prisutnost za mir" – patrijarh je istaknuo da je potrebno raditi u svrhu prekida vatre, te prekinuti vojne operacije kako bi započeo proces ozdravljenja, kako bi se izgradilo međusobno povjerenje.

Ima puta za to – tvrdi kardinal Pizzaballa – ali nedostaje želja da se njime ide na institucionalnoj razini; on zahtijeva političko i vjersko vodstvo koje je u krizi. Važno je – istaknuo je – učiniti sve što je moguće krećući također odozdo.

“Male nade”

Nada je riječ koja je u ovom trenutku potrebna, ali – napomenuo je kardinal – ne smijemo miješati značenje riječi. Nada ne znači da će stvari uskoro završiti – primijetio je – izgledi nisu pozitivni u kratkom roku. Nada je unutarnji stav koji nam omogućuje da očima Duha vidimo ono što ljudske oči ne vide – dodao je kardinal. Male nade pokreću mjesnu Crkvu, angažiranu u Gazi i na Zapadnoj obali u pružanju potpore, raspodjelom hrane, maloj zajednici od oko 600 osoba. Latinski jeruzalemski patrijarh podsjetio je na nastojanja u svrhu otvaranja klinikâ, škole koja je zatvorena već godinu dana, ponovnoga pokretanja dinamika "normalnih" odnosa, ali koje – kako je rekao - pomažu pobjeći od tereta ugnjetavanja i stvoriti mogućnosti za posao iako ga nedostaje.

Razgovor jeruzalemskoga patrijarha za vatikanske medije

Mir je kultura

Na kraju intervjua kardinal Pizzaballa je podsjetio da svatko može učiniti nešto za uspostavljanje mira. Mir je kultura, nije nešto što čovjek mora činiti, to je politika, to je obrazovanje, to je predanost medija, to je rad na svim područjima, u globaliziranom svijetu u kojemu nitko nije otok. Mir je kultura – istaknuo je patrijarh.

Pregovori, posljednji vlak

U razgovoru s predsjednikom Zaklade Meeting za prijateljstvo među narodima Bernhardom Scholzom, na pozornici susreta kojim je započelo 45. izdanje te inicijative, kardinal Pizzaballa se spomenuo svojih 35 godina života u Svetoj zemlji i svojega rasta u međureligijskom dijalogu. Neizbježan je bio osvrt na aktualna događanja. U odlučujućem smo trenutku, s razgovorima koji su u tijeku – kazao je te dodao – rat će završiti, nadam se da će se s pregovorima nešto riješiti; imam sumnji, ali to je posljednja prilika.

Jeruzalemski patrijarh ne krije opasnost od “degeneracije”. Jezik međusobnoga odbijanja – dodao je – postao je svakodnevica koja se osjeti u medijima i to je nešto uistinu dramatično. Kardinal je stoga potaknuo na molitvu, prije svega kako bi se suprotstavili stavovima mržnje, nepovjerenja i dubokog prezira koji se osjećaju. U obnovi budućnosti bit će potrebno zauzimanje sviju.

Što se pak tiče međureligijskog dijaloga, ne skriva teškoće koje postoje u ovom trenutku. Ova je situacija prijelomna, – objasnio je – nema javnih susreta, na institucionalnoj razini teško razgovaramo jedni s drugima. Ne uspijevamo se sastati – kazao je kardinal Pizzaballa te na kraju potaknuo na zauzimanje u korist dijaloga koji se više temelji na zajednici, a ne na eliti, napominjući kako vjerski vođe imaju veliku odgovornost u stvaranju zajednica koje se ne zatvaraju nego podižu pogled.

Kardinal Pizzaballa na pozornici Meetinga u Riminiju

(Vatican News - bc; aa)