Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

U ovih 85 godina vašeg samostana, vi ste bile stup molitve i duhovnog života. Vaša ustrajnost i predanost molitvi donijela je mnoge plodove za ovu mjesnu Crkvu. Vaše molitve nas sve jačaju i nadahnjuju. One su izvor milosti i blagoslova za mnoge duše, rekao je u samostanskoj crkvi klauzurnih sestara karmelićanki u Brezovici nadbiskup Dražen Kutleša

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša primio je 17. srpnja fr. Tomislava Kraljevića, OP, novoizabranog provincijala Hrvatske dominikanske provincije, izvijestio je Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. U srdačnom susretu nadbiskup i provincijal razgovarali su o pastoralnom djelovanju Hrvatske dominikanske provincije na području Zagrebačke nadbiskupije.

Diljem Hrvatske 16. srpnja svečano je proslavljena svetkovina Gospe od Karmela.

„Radosna je da nas je ovdje na Okitu našla i okupila nas na ovo slavlje susreta s Bogom Ocem, po Sinu njezinu Isusu, u Duhu Svetom Branitelju. Priznajemo ponizno da se i u nama i među nama počesto gotovo gubi Bog i Božje. Osjećamo napast da katkad odemo i pobjegnemo od Boga i bližnjega, da iznevjerimo i gotovo rasprodamo svetu Kristovu baštinu u svom životu, u svojim obiteljima, u odgoju svoje djece i mladih, u svojim opredjeljenjima i izborima, u svojoj Crkvi i Domovini, u svome zvanju i životnom poslanju. Priznajemo skrušeno da i mi biskupi, svećenici, redovnici, redovnice i kršćani laici, nismo uvijek i dosljedni u onome što je Božje, što je po Božjemu“, rekao je na brdu Okitu ponad Vodica, u crkvi građenoj i dvaput rušenoj, šibenski biskup u miru Ante Ivas.

Klauzurne sestre karmelićanke u Brezovici proslavile su 16. srpnja i 85. godišnjicu utemeljenja svog Karmela svečanom misom u samostanskoj crkvi koju je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.

„Vaši su životi znak i svjedočanstvo vjernosti kojom Bog, usred povijesnih zbivanja, nastavlja podupirati svoj narod; za cijelu Crkvu predstavljate primjer pronicljivosti i poziv na služenje. Svojim ste jednostavnim životom izazov današnjem svijetu i kulturi koja niječe vrijednosti koje su u Crkvi uvijek bile temeljne: prvenstvo duhovnoga, postojanost, vjernost obećanjima, odricanje iz ljubavi. Sve su ovo stvarnosti na koje svjedočanstvom života rječito nudite odgovore. Toga je duboko bio svjestan blaženi Alojzije Stepinac kada je odlučio osnovati Karmel u svojoj nadbiskupiji“, rekao je zagrebački nadbiskup te dodao: „Nije slučajno da su prvi pustinjaci okupljeni na gori Karmel Mariju izabrali za zaštitnicu. Iskusili su da njezin naslov Majke nije slika, već zbilja. Život kontemplacije Božjih otajstava i traženja njegova lica oponašanje je Marije koja je, iako majka Spasiteljeva, uvijek ostajala njegova ponizna učenica koja revno razmatra riječi i čine svoga Sina. U riječima s križa: „Ženo, evo ti Sina!“ dogodilo se naše rođenje. Mogli bismo reći da je Marija u bolima Križa trpjela porođajne boli za sve nas“.

Mons. Kutleša poručio je: „U ovih 85 godina vašeg samostana, vi ste bile stup molitve i duhovnog života. Vaša ustrajnost i predanost molitvi donijela je mnoge plodove za ovu mjesnu Crkvu. Vaše molitve nas sve jačaju i nadahnjuju. One su izvor milosti i blagoslova za mnoge duše. Toga trebate biti svjesne i, revno nastojeći oko svojih pravila, dostojanstveno se uzdignuti iznad mogućih uspoređivanja ili osporavanja načina na koji netko drugi živi karmelsku baštinu i duhovnost“.

Euharistijskim slavljem koje je predvodio šibenski biskup Tomislav Rogić, u senjskoj je katedrali svečano proslavljen blagdan Gospe Karmelske ili kako ju Senjani zovu Gospe Ribarske, izvijestio je Tiskovni ured Gospićko-senjske biskupije.

Šibenski biskup, inače rođen u Senju, u propovijedi je kazao da Gospa i u vrućini ljeta poziva na sabranost i molitvu svome Sinu. „Poziva nas da se s pouzdanjem u Božju svemoć, a nadasve ljubav i oproštenje, iznova suočimo sa stvarnošću svijeta u kojem živimo. Prihvaćati i nositi svoj križ sigurnijeg koraka i jasnijeg cilja do kojega želimo stići: Kraljevstvo Božje. To životom želimo svjedočiti onima koji taj put ne poznaju. Želimo, u bratskoj ljubavi, pomoći jedni drugima na istom putu. To želimo pomoću zagovora naše nebeske Majke, Gospe Karmelske, ostvariti i za svoje najbliže isprositi“, rekao je biskup Rogić.

Nakon mise središtem Senja prošla je tradicionalna procesija s kipom Gospe Ribarske koju su nosili mornari uz prvopričesnice te pratnju Gradske glazbe.

„Kršćanska sadašnjost“ objavila je knjigu mons. Nikole Eterovića pod naslovom „Tiha moć. Diplomacija Svete Stolice“.Teme obrađene u knjizi apostolskog nuncija u SR Njemačkoj nisu samo teoretske naravi nego na konkretnim primjerima nastoje pokazati način djelovanja Svete Stolice u odnosima s pojedinim državama, kao i u okviru međunarodne zajednice. Sadržavaju i osobna iskustva autora, izražena izravno ili neizravno, kroz opis događaja u kojima je sudjelovao.

Slaveći 14. srpnja u rodnoj župi Vidonje 50. obljetnicu svećeničkog ređenja, splitsko-makarski nadbiskup u miru Marin Barišić u propovijedi je istaknuo: „Uskrsli Gospodin poziva nas zemaljske hodočasnike u Svetište nad svetištem – na euharistijsku gozbu. Euharistija i sveti red međusobno su povezani. Bez svećenika nema Euharistije. Zamislite nedjelju u vašem mjestu, u vašem životu bez nedjeljne svete mise. Naš narod prati ozbiljna demografska kriza.

Dakako, potrebna su nam nova zvanja i zanimanja na svim poljima društvenog života, osobito odgovornih roditelja, očeva i majki, ali za cjelovit, normalan, spasonosan život potrebna su nam nova duhovna zvanja, oni koji će na Gospodinov poziv radosno reći: „Evo me, Gospodine!“ Neka Bezgrješna Djevica, naša duhovna majka, bude svima pozvanima zaštita i ohrabrenje“, zaključio je zlatomisnik nadbiskup Barišić, a prenijela IKA.