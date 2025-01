लॉस एंजिल्स में आग लगी हुई है, मरने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है

वाटिकन न्यूज

लॉस एंजिल्स, शनिवार, 11 जनवरी 2025 : लॉस एंजिल्स में आग के प्रसार में कम नहीं हुई है और वहां आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। मैदान पर मौजूद 7,500 से अधिक अग्निशमन कर्मी अब तक चार आग पर काबू पाने में असमर्थ रहे हैं, जो एक साथ क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं और निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने इसे कैलिफोर्निया के इतिहास में सबसे विनाशकारी बताया है। आग के कारण पीड़ितों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो बढ़कर 10 हो गई है। आपदा का सामना करने के लिए, अधिकारियों ने नेशनल गार्ड के लगभग 400 सदस्यों की तैनाती की भी योजना बनाई है।

आग के प्रसार से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में अल्ताडेना और पासाडेना, सैन फर्नांडो घाटी, सिलमार, तामारैक क्षेत्र शामिल हैं, जबकि सबसे हालिया आग महानगर के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित थी। क्षेत्र में चल रही तेज हवाओं के कारण भड़की आग हॉलीवुड हिल्स तक पहुंच गई है, तथा अन्य स्थानों के अलावा ऐतिहासिक सनसेट बुलेवार्ड को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस समय 180 हजार लोग विस्थापित हैं, 6 हजार हेक्टेयर भूमि जल गई है, कम से कम 10 हजार इमारतें नष्ट हो गई हैं, 350 हजार लोग बिना बिजली के हैं, जबकि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 52 से 57 अरब डॉलर के बीच आर्थिक नुकसान हुआ है।

निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिन्होंने इटली की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर दी, आश्वासन दिया कि वे आपातकाल से निपटने के लिए सभी उपलब्ध संसाधन भेजेंगे। उनहोंने प्लेटफार्म एक्स पर प्रकाशित एक पोस्ट में लिखा, "मैं दक्षिणी कैलिफोर्निया में सैकड़ों अग्निशामक दल भेज रहा हूँ।" संघीय अग्निशामक दल की 30 सदस्यीय टीम ने 10,000 से अधिक लोगों को अस्पताल पहुंचाया।

हेलीकॉप्टर और अग्निशमन विमान, रक्षा विभाग से आठ सी-130 और क्षेत्र को खाली करने के लिए 500 सैन्य कर्मियों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि हम रक्षा विभाग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हस्तक्षेप के लिए अतिरिक्त संभावनाओं की पहचान की जा सके। निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी घोषणा की कि सरकार 180 दिनों के लिए 100% लागत वहन करेगी।

अपनी ओर से, नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक गवर्नर गैविन न्यूसम से इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं।

