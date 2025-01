लॉस एंजिल्स में आग के पीड़ितों के लिए संत पापा फ्राँसिस का दुख

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार, 11 जनवरी 2025 : आज, 11 जनवरी को, महाधर्माध्यक्ष गोमेज़ को संबोधित एक टेलीग्राम में संत पापा फ्राँसिस ने कहा कि वह हाल के दिनों में लॉस एंजिल्स काउंटी में हुई हिंसक आग से हुई जान-माल की हानि और तबाही से “दुखी” हैं। संत पापा ने इस त्रासदी से प्रभावित समुदायों के लिए "आध्यात्मिक निकटता" का आश्वासन दिया है, जिसके कारण, अनुमान के अनुसार, अब तक ग्यारह लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अपूरणीय क्षति हुई है।

वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो परोलिन द्वारा हस्ताक्षरित अपने संदेश में, संत पापा ने मृतकों की आत्माओं को "सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया पर" सौंपते हुए, उनके निधन पर शोक करने वालों के प्रति "हार्दिक संवेदना" व्यक्त की है। संत पापा फ्राँसिस ने “आपातकालीन सेवा कर्मियों के बचाव प्रयासों के लिए” भी प्रार्थना करने का आश्वासन दिया।

मंगलवार को सांता एना की तेज़ हवाओं के कारण आग लगना शुरू हो गई थी। गुरुवार को यह कम हो गई, लेकिन मौसम पूर्वानुमानकर्ता चेतावनी दे रहे हैं कि इस सप्ताहांत के बाद यह फिर से भड़क सकती है। मौसम डेटा प्रदान करने वाली एक निजी फर्म एक्यूवेदर के अनुमान के अनुसार, नुकसान का वित्तीय प्रभाव लगभग $135 बिलियन से $150 बिलियन तक हो सकता है।

नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार लॉस एंजिल्स काउंटी में कम से कम छह बड़ी आग लगी हैं। महानगर में लगी आग की स्थिति पर अधिकारियों की ओर से दी गई नवीनतम जानकारी के अनुसार, ग्यारह लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मरने वालों की संख्या अनंतिम है। एक लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया है, तथा हजारों लोग हाई अलर्ट पर हैं। हाल के दिनों में सोशल नेटवर्क पर प्रसारित हो रही तस्वीरों में हॉलीवुड अभिनेताओं और मशहूर हस्तियों के घर भी आग से तबाह होते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस बीच, जबकि एकजुटता की मशीन आपातकालीन स्थिति का जवाब देने और पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए आगे बढ़ रही है, मैक्सिको ने घोषणा की है कि उसने आग के खिलाफ लड़ाई में लगे लगभग दस हजार कैलिफोर्नियाई सहयोगियों के साथ एकजुटता के संकेत के रूप में लॉस एंजिल्स में अग्निशमन कर्मियों की एक टीम भेजने का फैसला किया है।

